Экономика
КоммерсантъАкции «Норникеля» на Мосбирже обновили максимум
Акции «Норникеля» на Московской бирже выросли более чем на 6%, обновив исторический максимум. По состоянию на 13:44 акции поднялись на 5,07%, до 18,07 тыс. руб. за бумагу.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7065 источников, обновлено в 21:52, Ашберн
Происшествия
Расстрелявшему сослуживцев солдату предъявили обвинение
Солдату Рамилю Шамсутдинову, застрелившему восьмерых сослуживцев в Забайкалье, предъявили обвинение по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух или более лиц).
Футбол
Сафонов мог уйти из «Краснодара» в «Фиорентину»
Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов сообщил, что мог продолжить карьеру в итальянской «Фиорентине».
Происшествия
Жителей Магадана разбудило землетрясение
Как сообщает ГУ МЧС по региону со ссылкой на магаданское отделение геофизической службы РАН, эпицентр находился на глубине 15 километров, в 61 километре к северо-востоку от Магадана и в 37 километрах северо-восточнее поселка Ола.
Здоровье
Названы 7 главных запретов для людей с повышенным давлением
7 главных запретов для людей с повышенным давлением назвали медики.
Наука
Нешкольная география: в ЗИЛе расскажут, почему птицы улетают на юг
Цикл «Нешкольная география» стал частью проекта «Университет, открытый городу: лекции молодых ученых Вышки в Культурном центре ЗИЛ», который дает возможность познакомиться с открытиями и разработками успешных исследователей, не достигших 30-летнего возраста.
Кино
Андрей Кончаловский представил в Риме мировую премьеру фильма «Грех»
Мировая премьера российско-итальянского фильма «Грех» режиссера Андрея Кончаловского состоялась в воскресенье вечером, 27 октября, на XIV Римском кинофестивале.
Армия и оружие
Узбекистан закупил крупную партию российских бронеавтомобилей «Тайфун»
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в оборонной сфере, власти Узбекистана закупили крупную партию российских бронеавтомобилей "Тайфун".
Шоу-бизнес
Любовь Успенская рассказала, что не носит нижнее бельё
Любовь Успенская ошеломила своих поклонников внезапным признанием, сделанным ею в рамках передачи "Бар в большом городе" с Ириной Чесноковой.
Кино
Макото Синкай назвал дату выхода следующего фильма
Японский режиссер и аниматор Макото Синкай пообещал выпустить новый фильм уже в 2022 году.
Происшествия
Неизвестный атаковал мечеть во Франции
Полиция задержала мужчину, открывшего стрельбу перед мечетью во французском местечке Байонн.
Экономика
В Минэкономразвития предложили изменить подход к учету бедности
В Минэкономразвития предложили изменить порядок статистического измерения уровня бедности в России.
Кино
Сценаристы «Игры престолов» признали свою некомпетентность
Сценаристы популярного шоу "Игра престолов" Д.Б.Уайсс и Дэвид Бениофф во время кинофестиваля в Техасе признались перед фанатами в своей некомпетентности и в том, что они не готовы были экранизировать столь масштабную сагу.
Экономика
Центробанк РФ снова снизил ключевую ставку
Добавим, с начала года это уже четвёртое понижение ставки, в сумме на 1,25%.
Шоу-бизнес
Меладзе заступился за Гагарину после скандала с Кормухиной
Армия и оружие
Потенциальных покупателей Су-57 перечислили в США
Политика
Савченко раскритиковала РФ и США за осуждение украинских радикалов
Бывший депутат Рады Надежда Савченко подвергла критике законодателей из России и США за их позицию по отношению к украинским радикалам.
Здоровье
Первым заместителем главы амурского минздрава стала Виктория Крупко
В областном минздраве продолжаются кадровые изменения. Первым заместителем главы ведомства назначена Виктория Крупко.
Происшествия
В центре охваченного протестами Сантьяго загорелось несколько зданий
Несколько зданий загорелись в центре столицы Чили, где с начала октября проходят массовые акции протеста, передает телеканал «24 Horas».
Происшествия
Красноярск: пропавших без вести при прорыве дамбы продолжают искать
В Курагинском районе Красноярского края продолжаются поиски без вести пропавших при прорыве дамбы.
Общество
Бутина прилетела в родной Барнаул
Мария Бутина, вернувшаяся в Россию после освобождения из американской тюрьмы, прилетела в родной Барнаул.
Футбол
Семак: Лунев не играет за «Зенит» из-за хронической травмы
Голкипер петербургского футбольного клуба "Зенит" Андрей Лунев не попадает в стартовый состав из-за травмы.
Политика
В «Нафтогазе» работают над новым иском к «Газпрому»
Исполнительный директор украинской компании "Нафтогаз" Юрий Витренко рассказал, что работает над подготовкой нового иска против российской корпорации "Газпром".
Шоу-бизнес
Гарик Харламов прокомментировал эротическую сцену с женой
Резидент Comedy Club Гарик Харламов прокомментировал эротическую сцену с его супругой Кристиной Асмус в фильме "Текст" по роману Дмитрия Глуховского.
Хоккей
Малкин подтвердил наличие гражданства США
Нападающий сборной России и клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин подтвердил наличие гражданства США, сообщает "Спорт-Экспресс".
Политика
Депутат Рады предрек Украине поражение в «газовой войне» с Россией
Депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Олег Волошин заявил, что если дело дойдет до "газовой войны" между Украиной и Россией, то Киев в ней проиграет.
Гаджеты
Apple представила новые наушники AirPods Pro
Политика
Прокуратура Болгарии обвинила российского дипломата в шпионаже
Прокуратура Болгарии возбудила уголовное дело в отношении российского дипломата по обвинению в шпионаже.