Экономика
ТАССАкции «Норникеля» обновили исторический максимум
Обыкновенные акции "Норильского никеля" выросли на 6,3% в ходе торгов Мосбиржи, обновив исторический максимум. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки. В пике роста стоимость ценных бумаг "Норильского никеля" достигала 18400 рублей за акцию.
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Армия и оружие
ЗРПК «Панцирь-С» поразил цели в Сербии
News.ru 26 октября в 11:06
Политика
Жириновский назвал источник угроз для всего человечества
Руководитель фракции ЛДПР в Госдуме Владимир Жириновский назвал фанатичных людей источником опасности для всего человечества.
РИА Новости 22:08
Экономика
Количество моногородов в России может сократиться почти вдвое
Эксперты полагают, что количество моногородов будет сокращаться по двум причинам: если численность населения составляет менее 3 тыс. человек и если градообразующее предприятие перестало играть ведущую роль в экономике.
Известия 19:17
Политика
Путин поручил ввести наказания за пропаганду наркотиков в Сети
Президент России Владимир Путин поручил правительству внести поправки в Уголовный кодекс, предусматривающие ответственность за пропаганду наркотиков в интернете.
Газета.Ru 05:47
Политика
Шефчович разочарован итогами консультаций с Россией и Украиной по газу
Замглавы Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович на пресс-конференции заявил, что разочарован итогами трёхсторонних консультацией по газу между Россией, ЕС и Украиной, которые прошли в Брюсселе в понедельник, 28 октября.
RT на русском 12:38
Политика
ЕС официально одобрил отсрочку Brexit на три месяца
Глава Европейского совета Дональд Туск заявил после встречи дипломатов в Брюсселе, что представители 27 стран блока «одобрили запрос Великобритании о продлении Brexit до 31 января 2020 года».
REGNUM 09:41
Космос
Астрономы нашли в Солнечной системе еще одну карликовую планету
Пока статус Гигеи не подтвердится, астрономы по-прежнему будут считать, что в Солнечной системе всего пять карликовых планет.
Росбалт 22:34
Общество
В зоне паводка в Хабаровском крае остаются шесть населенных пунктов
Спад уровня воды продолжается на реках пострадавшего от паводка Хабаровского края, в зоне подтопления остаются шесть населенных пунктов, сообщила в понедельник пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
ТАСС вчера в 20:54
Финансы
У рубля появился шанс обрушить курсы доллара и евро
Рубль занимает наблюдательную позицию к доллару и евро, при том, что рублевые риски в движении пар евро-рубль и доллар-рубль имеют небольшой вес.
Российская газета 23:00
Происшествия
В Алтайском крае объявлен день траура по погибшим в ДТП
День траура объявлен 28 октября в Алтайском крае после крупного ДТП с восемью погибшими.
REGNUM 26 октября в 09:00
Происшествия
В центре охваченного протестами Сантьяго загорелось несколько зданий
Несколько зданий загорелись в центре столицы Чили, где с начала октября проходят массовые акции протеста, передает телеканал «24 Horas».
РБК 21:15
Общество
На известного уральского политолога завели дело за оскорбление власти
На политолога, журналиста и писателя Фёдора Крашенинникова завели дело об оскорблении власти.
Екатеринбург в интернете 06:24
Происшествия
Застреливший сослуживцев в Забайкалье арестован
Газета.Ru 04:41
Шоу-бизнес
Меладзе заступился за Гагарину после скандала с Кормухиной
Ugpressa.ru 00:44
Экономика
Минэкономразвития предложило изменить подход к учету бедности
Минэкономразвития подготовило изменения в правила ведения статистики уровня бедности в России, говорится в подготовленном ведомством проекте постановления правительства, сообщает РБК.
Ведомости 20:02
Общество
Океанолог рассказал об уникальных находках на дне Байкала
На дне озера Байкал находятся залежи газогидратов, а также битумные холмы.
ТК Звезда 07:17
Политика
Член Конгресса США ушла в отставку из-за секс-скандала
Член Палаты представителей американского Конгресса Кэти Хилл заявила о решении уйти в отставку на фоне обвинений в сексуальной связи со своими сотрудниками.
News.ru 02:16
Кино
Андрей Кончаловский представил в Риме мировую премьеру фильма «Грех»
Мировая премьера российско-итальянского фильма «Грех» режиссера Андрея Кончаловского состоялась в воскресенье вечером, 27 октября, на XIV Римском кинофестивале.
Театрал 07:37
Наука
Массу бозона Хиггса измерили с рекордной точностью
Годы тщательной работы позволили физикам измерить массу бозона Хиггса с точностью до 0,1%, сообщает CERN.
Вести.Наука 05:27
Общество
Эксперты предсказали рост социальных протестов в России
Число протестных акций в России может вырасти, а социальные протесты в стране будут политизироваться.
РБК 23:16
Общество
Sony зарегистрировала пять новых торговых марок — от PS6 до PS10
Sony подала заявки на регистрацию торговых марок PS6, PS7, PS8, PS9 и PS10.
CyberSport.ru 18:04
Авто
«УАЗ» рассказал об уникальном автодоме на базе «Буханки»
На сей раз внимания удостоился автодом Adventure Camper, построенный итальянской фирмой Schieppati на базе УАЗ-452 «Буханка».
Автоновости дня 26 октября в 10:37
Политика
Трамп назвал Зеленского «новым президентом России»
Президент США Дональд Трамп назвал украинского коллегу Владимира Зеленского "новым президентом России".
РИА Новости 13:15
Политика
В Совфеде оценили заявление о возвращении фашизма на Украину
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал высказывание депутата Верховной рады Вадима Рабиновича о возвращении фашизма на Украину, сообщает RT.
Газета.Ru 16:53
Политика
Немецкие ультраправые опередили партию Меркель
Следует отметить, что АдГ, которой пока не удается получить широкую поддержку избирателей в западных, более богатых регионах страны, в прошлом месяце также набрала более 20% в восточных землях Саксония и Бранденбург, что позволило ультраправым стать там второй по величине силой.
Вести.Финанс 17:21
Наука
Прародину человечества нашли в Южной Африке
Как сообщает ToDay News Ufa источник журнал Nature, колыбелью человека современного типа является юг Африки.
ToDay News Ufa 13:27
Энергетика
США наложили санкции на треть мировых запасов нефти
Треть мировых запасов нефти и пятая часть добычи находится под санкциями США против Ирана, Венесуэлы и России.
Известия 22:32