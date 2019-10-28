Экономика

ТАССТАССАкции «Норникеля» обновили исторический максимум

Обыкновенные акции "Норильского никеля" выросли на 6,3% в ходе торгов Мосбиржи, обновив исторический максимум. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки. В пике роста стоимость ценных бумаг "Норильского никеля" достигала 18400 рублей за акцию.
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Акции «Норникеля» на Мосбирже обновили максимум на новостях из Индонезии

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Акции «Норникеля» обновили исторический максимум

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Рынок РФ притормозил перед максимумами, выросли «Яндекс» и «Норникель»

Finam.Ru12:29
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Эксперты полагают, что количество моногородов будет сокращаться по двум причинам: если численность населения составляет менее 3 тыс. человек и если градообразующее предприятие перестало играть ведущую роль в экономике.
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ЕС официально одобрил отсрочку Brexit на три месяца

Глава Европейского совета Дональд Туск заявил после встречи дипломатов в Брюсселе, что представители 27 стран блока «одобрили запрос Великобритании о продлении Brexit до 31 января 2020 года».
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Спад уровня воды продолжается на реках пострадавшего от паводка Хабаровского края, в зоне подтопления остаются шесть населенных пунктов, сообщила в понедельник пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
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У рубля появился шанс обрушить курсы доллара и евро

Рубль занимает наблюдательную позицию к доллару и евро, при том, что рублевые риски в движении пар евро-рубль и доллар-рубль имеют небольшой вес.
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Российские офицеры рассказали о неудачных попытках уволиться из армии

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День траура объявлен 28 октября в Алтайском крае после крупного ДТП с восемью погибшими.
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В центре охваченного протестами Сантьяго загорелось несколько зданий

Несколько зданий загорелись в центре столицы Чили, где с начала октября проходят массовые акции протеста, передает телеканал «24 Horas».
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На известного уральского политолога завели дело за оскорбление власти

На политолога, журналиста и писателя Фёдора Крашенинникова завели дело об оскорблении власти.
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Минэкономразвития предложило изменить подход к учету бедности

Минэкономразвития подготовило изменения в правила ведения статистики уровня бедности в России, говорится в подготовленном ведомством проекте постановления правительства, сообщает РБК.
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В Томской области нашли пропавшую семью с годовалым ребенком

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На дне озера Байкал находятся залежи газогидратов, а также битумные холмы.
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Мировая премьера российско-итальянского фильма «Грех» режиссера Андрея Кончаловского состоялась в воскресенье вечером, 27 октября, на XIV Римском кинофестивале.
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Массу бозона Хиггса измерили с рекордной точностью

Годы тщательной работы позволили физикам измерить массу бозона Хиггса с точностью до 0,1%, сообщает CERN.
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Двух пассажиров оштрафовали за непристойное поведение в самолете

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Эксперты предсказали рост социальных протестов в России

Число протестных акций в России может вырасти, а социальные протесты в стране будут политизироваться.
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Sony зарегистрировала пять новых торговых марок — от PS6 до PS10

Sony подала заявки на регистрацию торговых марок PS6, PS7, PS8, PS9 и PS10.
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«УАЗ» рассказал об уникальном автодоме на базе «Буханки»

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Трамп назвал Зеленского «новым президентом России»

Президент США Дональд Трамп назвал украинского коллегу Владимира Зеленского "новым президентом России".
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В Совфеде оценили заявление о возвращении фашизма на Украину

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал высказывание депутата Верховной рады Вадима Рабиновича о возвращении фашизма на Украину, сообщает RT.
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Следует отметить, что АдГ, которой пока не удается получить широкую поддержку избирателей в западных, более богатых регионах страны, в прошлом месяце также набрала более 20% в восточных землях Саксония и Бранденбург, что позволило ультраправым стать там второй по величине силой.
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Треть мировых запасов нефти и пятая часть добычи находится под санкциями США против Ирана, Венесуэлы и России.
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Государство в Юго-Восточной Азии. Население, по итогам официальной переписи 2010 года, составляет более 237,5 миллионов человек, территория - 1 919 440 км², по обоим этим показателям является крупнейшей страной региона. Занимает четвёртое место в мире по численности населения и четырнадцатое по территории.
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