Экономика

КоммерсантъКоммерсантъАкции «Норникеля» на Мосбирже обновили максимум

Акции «Норникеля» на Московской бирже выросли более чем на 6%, обновив исторический максимум. По состоянию на 13:44 акции поднялись на 5,07%, до 18,07 тыс. руб. за бумагу.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Акции «Норникеля» на Мосбирже обновили максимум на новостях из Индонезии

Интерфакс07:19

Акции «Норникеля» на Мосбирже обновили максимум

Коммерсантъ07:02

Акции «Норникеля» взлетели на 6% после запрета экспорта никеля Индонезией

РБК08:28

Акции «Норникеля» обновили исторический максимум

ТАСС08:47

Акции «Норникеля» обновили исторический максимум

Rambler News Service07:34

Котировки «Норникеля» резко выросли на новостях из Индонезии

Finam.Ru06:51

Акции «Норникеля» обновляют максимумы на новости о запрете Индонезией экспорта никеля

ПРАЙМ07:15
Показать все источники
Автоматически обработан 7061 источник, обновлено в 09:36, Ашберн
Общество

В Кремле прокомментировали данные о закрытии компаний малого бизнеса

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что в России за последний год закрылось 668 тыс. юридических лиц.
RT на русском 09:18
Политика

В Башкирии изменены названия нескольких министерств и ведомств

В Башкирии изменены названия нескольких министерств и ведомств.
REGNUM 02:16
Футбол

Капитан сборной Египта отказался отдать капитанскую повязку Салаху

Напомним, Салах удалил из описания своей страницы в твиттере сборную Египта, оставив лишь принадлежность к мерсисайдскому клубу после того, как не получил должной поддержки от Египта во время голосования за звание лучшего футболиста года по версии ФИФА.
Sport24.ru 05:40
Политика

Украинские силовики отказались выгонять националистов из Донбасса

Представителей ультраправой партии «Национальный корпус» не собираются выгонять из поселка Золотое, который находится в зоне разведения войск в Донбассе.
Lenta.ru 08:37
Авто

АвтоВАЗ собрал первую партию обновленной Lada 4x4

Обновленная Lada 4x4 уже готовится к выпуску, предсерийная партия автомобилей сошла с конвейера.
Car.ru 06:21
Происшествия

Военный суд арестовал солдата, застрелившего сослуживцев в Забайкалье

РИА Новости 02:45
Происшествия

В Твери устраняют последствия шквального ветра

Сотрудники муниципального предприятия «ЖЭК» обследуют улично-дорожную сеть города и производят установку поваленных ветром дорожных знаков, силами МУП «Тверьгорэлектро» ведутся работы по уборке поваленных деревьев на территории города.
Все о Твери и Тверской области 06:24
Происшествия

В Хабаровском крае возбудили дело о суициде после жалоб на полицейских

Уголовное дело возбуждено в Хабаровском крае после самоубийства жителя Николаевска-на-Амуре, который в предсмертном видеообращении рассказал о применении к нему недозволенных методов воздействия со стороны полицейских; региональная прокуратура взяла под контроль расследование дела.
РИА Новости вчера в 22:19
Политика

В Кремле прокомментировали визит Зеленского в Золотое

RT на русском 07:05
Политика

Путин поручил ввести наказание за пропаганду наркотиков в интернете

Президент России Владимир Путин поручил подготовить поправки о введении уголовной ответственности за пропаганду или склонение к употреблению наркотиков в интернете.
Lenta.ru 05:31
Технологии

Сбербанк запустил новое приложение для похода в рестораны

Приложение носит название SberFood, оно доступно как в AppStore, так и Google Play. Действует приложение с 27 октября.
7 канал Красноярск 04:46
Экономика

После президентских выборов в Аргентине ужесточили валютный контроль

Центральный банк Аргентины ужесточил контроль за обменом валюты в стране после завершения выборов президента страны.
Новые Ведомости 07:47
Происшествия

Суд приговорил экс-премьера Дагестана к 6,5 годам тюрьмы за растрату

Интерфакс 06:55
Общество

Мэр Москвы больше не называет летние протесты беспорядками

Собянин привел в пример недавние протесты в Барселоне и события в Ливии, в ходе которых, по словам мэра, были беспорядки, столкновения и кровь.
Эхо Москвы 09:03
Политика

Украина и Еврокомиссия провели двустороннюю встречу по транзиту газа

Украина и Еврокомиссия (ЕК) провели двустороннюю встречу по газовой проблематике в преддверии трехсторонних переговоров в формате Россия - Еврокомиссия - Украина, которые состоятся 28 октября, сообщил замглавы ЕК Марош Шефчович.
Rambler News Service 08:05
Армия и оружие

Трамп сообщил о смерти лидера ИГ Абу Бакра аль-Багдади

РБК 06:59
Экономика

Туроператоры предупредили о «налоге на проживание» в Турции

В Турции с 1 апреля 2020 года начнет действовать «налог на проживание» туристов в отелях. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России.
РБК 06:46
Политика

Зеленский назначил нового главу Киевской области

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом назначил Алексея Чернышова новым главой Киевской области.
Rambler News Service 09:00
Кино

Дэвид Линч получил почетный «Оскар»

Кинорежиссер Дэвид Линч получил в воскресенье почетную премию "Оскар" за выдающийся вклад в кинематограф (Academy Honorary Award).
ТАСС вчера в 23:47
Гаджеты

Nvidia представила новые Shield TV и Shield TV Pro. Телеприставки уже доступны в России

Компания Nvidia представила новые телеприставки Shield TV и Shield TV Pro.
iXBT.com 08:49
Шоу-бизнес

Гарик Харламов оценил постельные сцены в фильме с участием жены

Российский комик Гарик Харламов ответил на постоянные вопросы поклонников об отношении к роли его жены, актрисы Кристины Асмус, в фильме «Текст».
News.ru вчера в 17:26
Экономика

Минэкономразвития отказалось вводить предложенный Чубайсом налог

Минэкономразвития исключило из законопроекта о госрегулировании выбросов парниковых газов предложенные руководителем «Роснано» Анатолием Чубайсом положения об углеродном налоге.
Ведомости вчера в 20:01
Культура

Журнал Rolling Stone назвал самые страшные сериалы всех времен

ФАН 26 октября в 03:22
Космос

«Спутник» Samsung упал на ферму в США

News.ru 08:44
Космос

Глава NASA захотел вернуть Плутону статус планеты

Газета.Ru 08:32
Общество

Польская комиссия начала осмотр обломков самолета Леха Качиньского

Российское следствие допустило польскую комиссию для очередного осмотра обломков президентского самолета Ту-154М, при крушении которого в 2010 году погиб президент Польши Лех Качиньский.
Российская газета 08:07
Политика

В офисе Зеленского заявили о вывозе оружия националистов из Золотого

ТК Звезда вчера в 16:38
Наука

Человеческий волос может стать биомаркером для шизофрении

Ученые исследовали волосяные фолликулы у более чем 150 человек с шизофренией и обнаружили, что экспрессия определенных генов была намного выше, чем у людей без шизофрении.
ГЛАС.RU 08:51
Общество

На дне Байкала обнаружили залежи метана и нефти

На дне Байкала обнаружили залежи метана и нефти.
Сусанин 08:20
Общество

Пищевой комбинат отсудил у Навального, Соболь и ФБК 88 млн рублей

Коммерсантъ 09:27
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Индонезия
Государство в Азии
Государство в Юго-Восточной Азии. Население, по итогам официальной переписи 2010 года, составляет более 237,5 миллионов человек, территория - 1 919 440 км², по обоим этим показателям является крупнейшей страной региона. Занимает четвёртое место в мире по численности населения и четырнадцатое по территории.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Норникель
Российская компания
Российская горно-металлургическая компания. В настоящее время «Норникель» объединяет группу предприятий, возглавляемую Публичным акционерным обществом «Горно-металлургическая компания «Норильский никель». Ранее основная часть современного «Норильского никеля» была известна как «Норильский горно-металлургический комбинат им. А. П. Завенягина».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное