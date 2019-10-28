Экономика
КоммерсантъАкции «Норникеля» на Мосбирже обновили максимум
Акции «Норникеля» на Московской бирже выросли более чем на 6%, обновив исторический максимум. По состоянию на 13:44 акции поднялись на 5,07%, до 18,07 тыс. руб. за бумагу.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7061 источник, обновлено в 09:36, Ашберн
Общество
В Кремле прокомментировали данные о закрытии компаний малого бизнеса
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что в России за последний год закрылось 668 тыс. юридических лиц.
RT на русском 09:18
Политика
В Башкирии изменены названия нескольких министерств и ведомств
В Башкирии изменены названия нескольких министерств и ведомств.
REGNUM 02:16
Футбол
Капитан сборной Египта отказался отдать капитанскую повязку Салаху
Напомним, Салах удалил из описания своей страницы в твиттере сборную Египта, оставив лишь принадлежность к мерсисайдскому клубу после того, как не получил должной поддержки от Египта во время голосования за звание лучшего футболиста года по версии ФИФА.
Sport24.ru 05:40
Политика
Украинские силовики отказались выгонять националистов из Донбасса
Представителей ультраправой партии «Национальный корпус» не собираются выгонять из поселка Золотое, который находится в зоне разведения войск в Донбассе.
Lenta.ru 08:37
Авто
АвтоВАЗ собрал первую партию обновленной Lada 4x4
Обновленная Lada 4x4 уже готовится к выпуску, предсерийная партия автомобилей сошла с конвейера.
Car.ru 06:21
Происшествия
В Твери устраняют последствия шквального ветра
Сотрудники муниципального предприятия «ЖЭК» обследуют улично-дорожную сеть города и производят установку поваленных ветром дорожных знаков, силами МУП «Тверьгорэлектро» ведутся работы по уборке поваленных деревьев на территории города.
Все о Твери и Тверской области 06:24
Происшествия
В Хабаровском крае возбудили дело о суициде после жалоб на полицейских
Уголовное дело возбуждено в Хабаровском крае после самоубийства жителя Николаевска-на-Амуре, который в предсмертном видеообращении рассказал о применении к нему недозволенных методов воздействия со стороны полицейских; региональная прокуратура взяла под контроль расследование дела.
РИА Новости вчера в 22:19
Политика
В Кремле прокомментировали визит Зеленского в Золотое
RT на русском 07:05
Политика
Путин поручил ввести наказание за пропаганду наркотиков в интернете
Президент России Владимир Путин поручил подготовить поправки о введении уголовной ответственности за пропаганду или склонение к употреблению наркотиков в интернете.
Lenta.ru 05:31
Технологии
Сбербанк запустил новое приложение для похода в рестораны
Приложение носит название SberFood, оно доступно как в AppStore, так и Google Play. Действует приложение с 27 октября.
7 канал Красноярск 04:46
Экономика
После президентских выборов в Аргентине ужесточили валютный контроль
Центральный банк Аргентины ужесточил контроль за обменом валюты в стране после завершения выборов президента страны.
Новые Ведомости 07:47
Общество
Мэр Москвы больше не называет летние протесты беспорядками
Собянин привел в пример недавние протесты в Барселоне и события в Ливии, в ходе которых, по словам мэра, были беспорядки, столкновения и кровь.
Эхо Москвы 09:03
Политика
Украина и Еврокомиссия провели двустороннюю встречу по транзиту газа
Украина и Еврокомиссия (ЕК) провели двустороннюю встречу по газовой проблематике в преддверии трехсторонних переговоров в формате Россия - Еврокомиссия - Украина, которые состоятся 28 октября, сообщил замглавы ЕК Марош Шефчович.
Rambler News Service 08:05
Экономика
Туроператоры предупредили о «налоге на проживание» в Турции
В Турции с 1 апреля 2020 года начнет действовать «налог на проживание» туристов в отелях. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России.
РБК 06:46
Политика
Зеленский назначил нового главу Киевской области
Президент Украины Владимир Зеленский своим указом назначил Алексея Чернышова новым главой Киевской области.
Rambler News Service 09:00
Кино
Дэвид Линч получил почетный «Оскар»
Кинорежиссер Дэвид Линч получил в воскресенье почетную премию "Оскар" за выдающийся вклад в кинематограф (Academy Honorary Award).
ТАСС вчера в 23:47
Гаджеты
Nvidia представила новые Shield TV и Shield TV Pro. Телеприставки уже доступны в России
Компания Nvidia представила новые телеприставки Shield TV и Shield TV Pro.
iXBT.com 08:49
Шоу-бизнес
Гарик Харламов оценил постельные сцены в фильме с участием жены
Российский комик Гарик Харламов ответил на постоянные вопросы поклонников об отношении к роли его жены, актрисы Кристины Асмус, в фильме «Текст».
News.ru вчера в 17:26
Экономика
Минэкономразвития отказалось вводить предложенный Чубайсом налог
Минэкономразвития исключило из законопроекта о госрегулировании выбросов парниковых газов предложенные руководителем «Роснано» Анатолием Чубайсом положения об углеродном налоге.
Ведомости вчера в 20:01
Культура
Журнал Rolling Stone назвал самые страшные сериалы всех времен
ФАН 26 октября в 03:22
Космос
«Спутник» Samsung упал на ферму в США
News.ru 08:44
Космос
Глава NASA захотел вернуть Плутону статус планеты
Газета.Ru 08:32
Общество
Польская комиссия начала осмотр обломков самолета Леха Качиньского
Российское следствие допустило польскую комиссию для очередного осмотра обломков президентского самолета Ту-154М, при крушении которого в 2010 году погиб президент Польши Лех Качиньский.
Российская газета 08:07
Политика
В офисе Зеленского заявили о вывозе оружия националистов из Золотого
ТК Звезда вчера в 16:38
Наука
Человеческий волос может стать биомаркером для шизофрении
Ученые исследовали волосяные фолликулы у более чем 150 человек с шизофренией и обнаружили, что экспрессия определенных генов была намного выше, чем у людей без шизофрении.
ГЛАС.RU 08:51
Общество
На дне Байкала обнаружили залежи метана и нефти
На дне Байкала обнаружили залежи метана и нефти.
Сусанин 08:20