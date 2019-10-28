Акции «Норникеля» на Московской бирже выросли более чем на 6%, обновив исторический максимум. По состоянию на 13:44 акции поднялись на 5,07%, до 18,07 тыс. руб. за бумагу.

Общество В Кремле прокомментировали данные о закрытии компаний малого бизнеса Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что в России за последний год закрылось 668 тыс. юридических лиц.

Футбол Капитан сборной Египта отказался отдать капитанскую повязку Салаху Напомним, Салах удалил из описания своей страницы в твиттере сборную Египта, оставив лишь принадлежность к мерсисайдскому клубу после того, как не получил должной поддержки от Египта во время голосования за звание лучшего футболиста года по версии ФИФА.

Политика Украинские силовики отказались выгонять националистов из Донбасса Представителей ультраправой партии «Национальный корпус» не собираются выгонять из поселка Золотое, который находится в зоне разведения войск в Донбассе.

Авто АвтоВАЗ собрал первую партию обновленной Lada 4x4 Обновленная Lada 4x4 уже готовится к выпуску, предсерийная партия автомобилей сошла с конвейера.

Происшествия В Твери устраняют последствия шквального ветра Сотрудники муниципального предприятия «ЖЭК» обследуют улично-дорожную сеть города и производят установку поваленных ветром дорожных знаков, силами МУП «Тверьгорэлектро» ведутся работы по уборке поваленных деревьев на территории города.

Происшествия В Хабаровском крае возбудили дело о суициде после жалоб на полицейских Уголовное дело возбуждено в Хабаровском крае после самоубийства жителя Николаевска-на-Амуре, который в предсмертном видеообращении рассказал о применении к нему недозволенных методов воздействия со стороны полицейских; региональная прокуратура взяла под контроль расследование дела.

Политика Путин поручил ввести наказание за пропаганду наркотиков в интернете Президент России Владимир Путин поручил подготовить поправки о введении уголовной ответственности за пропаганду или склонение к употреблению наркотиков в интернете.

Технологии Сбербанк запустил новое приложение для похода в рестораны Приложение носит название SberFood, оно доступно как в AppStore, так и Google Play. Действует приложение с 27 октября.

Экономика После президентских выборов в Аргентине ужесточили валютный контроль Центральный банк Аргентины ужесточил контроль за обменом валюты в стране после завершения выборов президента страны.

Общество Мэр Москвы больше не называет летние протесты беспорядками Собянин привел в пример недавние протесты в Барселоне и события в Ливии, в ходе которых, по словам мэра, были беспорядки, столкновения и кровь.

Политика Украина и Еврокомиссия провели двустороннюю встречу по транзиту газа Украина и Еврокомиссия (ЕК) провели двустороннюю встречу по газовой проблематике в преддверии трехсторонних переговоров в формате Россия - Еврокомиссия - Украина, которые состоятся 28 октября, сообщил замглавы ЕК Марош Шефчович.

Экономика Туроператоры предупредили о «налоге на проживание» в Турции В Турции с 1 апреля 2020 года начнет действовать «налог на проживание» туристов в отелях. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России.

Политика Зеленский назначил нового главу Киевской области Президент Украины Владимир Зеленский своим указом назначил Алексея Чернышова новым главой Киевской области.

Кино Дэвид Линч получил почетный «Оскар» Кинорежиссер Дэвид Линч получил в воскресенье почетную премию "Оскар" за выдающийся вклад в кинематограф (Academy Honorary Award).

Шоу-бизнес Гарик Харламов оценил постельные сцены в фильме с участием жены Российский комик Гарик Харламов ответил на постоянные вопросы поклонников об отношении к роли его жены, актрисы Кристины Асмус, в фильме «Текст».

Экономика Минэкономразвития отказалось вводить предложенный Чубайсом налог Минэкономразвития исключило из законопроекта о госрегулировании выбросов парниковых газов предложенные руководителем «Роснано» Анатолием Чубайсом положения об углеродном налоге.

Общество Польская комиссия начала осмотр обломков самолета Леха Качиньского Российское следствие допустило польскую комиссию для очередного осмотра обломков президентского самолета Ту-154М, при крушении которого в 2010 году погиб президент Польши Лех Качиньский.