Экономика

КоммерсантъКоммерсантъАкции «Норникеля» на Мосбирже обновили максимум

Акции «Норникеля» на Московской бирже выросли более чем на 6%, обновив исторический максимум. По состоянию на 13:44 акции поднялись на 5,07%, до 18,07 тыс. руб. за бумагу.
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Акции «Норникеля» на Мосбирже обновили максимум на новостях из Индонезии

Интерфакс07:19

Акции «Норникеля» взлетели на 6% после запрета экспорта никеля Индонезией

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Акции «Норникеля» взлетели из-за запрета экспорта никеля Индонезией

News.ru10:10

Котировки «Норникеля» резко выросли на новостях из Индонезии

Finam.Ru06:51
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