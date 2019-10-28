Экономика

КоммерсантъКоммерсантъАкции «Норникеля» на Мосбирже обновили максимум

Акции «Норникеля» на Московской бирже выросли более чем на 6%, обновив исторический максимум. По состоянию на 13:44 акции поднялись на 5,07%, до 18,07 тыс. руб. за бумагу.
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«Норникель», «Магнит», BP: за какими котировками следить сегодня

РБК02:15

Индонезия разрешит экспортировать никелевую руду до 1 января 2020 года

ТАСС10:24

Акции «Норникеля» на Мосбирже обновили максимум на новостях из Индонезии

Интерфаксвчера в 07:19

«Норникель» подорожал на запрете экспорта из Индонезии

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Дефицит никеля на мировом рынке обострится, если экспорт из Индонезии не возобновится

Finam.Ru07:20

Акции «Норникеля» обновили исторический максимум

Rambler News Serviceвчера в 07:34

Акции «Норникеля» взлетели из-за запрета экспорта никеля Индонезией

News.ruвчера в 10:10
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Избиение ребенка в детсаду Ярославля назвали ЧП

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Трусова и Ханю показали параллельный четверной тулуп

Российская фигуристка Александра Трусова и японец Юдзуру Ханю исполнили параллельный четверной тулуп на тренировке перед показательными выступлениями на Skate Canada.
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Стартовал показ комедийного телесериала с Пореченковым и Охлобыстиным

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Мировая премьера российско-итальянского фильма «Грех» режиссера Андрея Кончаловского состоялась в воскресенье вечером, 27 октября, на XIV Римском кинофестивале.
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Преподаватель ВШЭ оправдался за слова об убогом русском языке

Преподаватель факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики (ВШЭ), филолог Гасан Гусейнов попытался объяснить свои слова об «убогом и клоачном» русском языке.
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Гусев тренируется вне основного состава «Нью-Джерси»

На тренировке «Дэвилс» россиянин тренировался в качестве 13-го форварда и менялся в четвертом звене с Майлсом Вудом.
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Фадеев перенес сердечный приступ

Максим Фадеев перенес сердечный приступ, рассказал «Суперу» собеседник в окружении продюсера.
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Джикии вручили «Золотого кабана»

Во вторник вечером капитан «Спартака» Георгий Джикия получил легендарный приз «Золотой кабан» как лучший игрок команды сезона-2018/19.
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Xiaomi анонсировала смартфон Xiaomi Mi Note 10 с камерой на 108 Мп

Xiaomi официально анонсировала новый смартфон Xiaomi Mi Note 10, который будет оснащен камерой с главным модулем на 108 Мп и четырьмя вспомогательными датчиками.
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Найдены «супервключатели» в опухолях головы и шеи

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Компания Бекмамбетова научилась синтезировать голоса знаменитостей

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Звонившего в скорую 47 тыс. раз украинца забрали в психбольницу

Украинца из Донецка, который за четыре месяца позвонил в скорую помощь 47 тыс. раз, забрали в психлечебницу.
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МИД Германии назвал сигналом надежды начало разведения сил в Донбассе

МИД Германии назвал начало процесса разведения сил и средств в населённом пункте Золотое в Донбассе «важным сигналом надежды» для местных жителей и прогрессом на пути к миру.
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Экономика

ЦБ и Минфин РФ раскрыли детали новой системы пенсионных накоплений

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Forbes составил топ-20 российских застройщиков

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Названы причины расстрела солдат сослуживцем в Забайкалье

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В конгрессе США впервые проголосуют по резолюции об импичменте Трампа

Палата представителей американского конгресса проголосует по резолюции об импичменте президента США Дональда Трампа в четверг, 31 октября, сообщила газета The Washington Post.
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Медведев проиграл Шарди во втором круге «Мастерса» в Париже

На «Мастерсе» в Париже россиянин Даниил Медведев, посеянный под четвёртым номером, не смог пробиться в третий раунд соревнований.
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«Барселона» разгромила «Вальядолид», у Месси дубль и юбилейный гол

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Происшествия

Под Новосибирском произошло сильное землетрясение

Жители города Искитим и нескольких поселков Новосибирской области около 8.50 утра почувствовали подземные толчки - в двадцати километрах от райцентра произошло серьезное землетрясение.
Российская газета вчера в 23:53
Общество

Грета Тунберг отказалась от экологической премии

Экологическая активистка Грета Тунберг из Швеции решила отказаться от премии Северного совета в размере 500 тысяч крон, что составляет примерно 52 тысячи долларов.
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В Челябинской области брошенный дома младенец умер от голода

REGNUM вчера в 14:47
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Toyota готовит к дебюту новый кроссовер Toyota Raize

Компания Toyota готовится к выпуску нового небольшого кроссовера, первая информация о котором появилась прошедшим летом.
Новые автомобили вчера в 07:33
Общество

Выявлена крупнейшая утечка данных банковских карт

Как сообщается на сайте организации, им удалось найти базу данных, в которой указаны сведения о 1,3 млн картах и их владельцах.
Российская газета 17:07
Общество

Генпрокуратура предложила изменить Уголовно-процессуальный кодекс

"Проработать возможность заключения соглашения" Генпрокуратура предложила разработать поправки в Уголовно-процессуальный кодекс (УПК), предусматривающие особые соглашения между правоохранительными органами и фигурантами "экономических" уголовных дел, уехавшими за рубеж, — они смогут вернуться в Россию и дать показания в обмен на гарантию мягкой меры пресечения свободы на период следствия.
РБК 17:00
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HBO отказалась от приквела «Игры престолов»

Пилотная серия была снята прошедшим летом, но новый сериал не получит продолжения.
Газета.Ru 16:20
Политика

Москва ответит на высылку дипломата из Болгарии

Москва рассмотрит ответные меры на высылку российского дипломата из Болгарии, заявил журналистам замминистра иностранных дел Александр Грушко.
РИА Новости 13:19
Космос

В Жуковском прошёл этап испытаний космического корабля «Орёл»

Отмечается, что отделение крышки связано с работой парашютной системы аппарата, поэтому эта функция непосредственно влияет на обеспечение безопасности экипажа.
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Государство в Юго-Восточной Азии. Население, по итогам официальной переписи 2010 года, составляет более 237,5 миллионов человек, территория - 1 919 440 км², по обоим этим показателям является крупнейшей страной региона. Занимает четвёртое место в мире по численности населения и четырнадцатое по территории.
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