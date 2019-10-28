Экономика
КоммерсантъАкции «Норникеля» на Мосбирже обновили максимум
Акции «Норникеля» на Московской бирже выросли более чем на 6%, обновив исторический максимум. По состоянию на 13:44 акции поднялись на 5,07%, до 18,07 тыс. руб. за бумагу.
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Происшествия
Избиение ребенка в детсаду Ярославля назвали ЧП
Фигурное катание
Трусова и Ханю показали параллельный четверной тулуп
Российская фигуристка Александра Трусова и японец Юдзуру Ханю исполнили параллельный четверной тулуп на тренировке перед показательными выступлениями на Skate Canada.
Кино
Стартовал показ комедийного телесериала с Пореченковым и Охлобыстиным
Происшествия
Солдат застрелил восьмерых сослуживцев в Забайкалье
Кино
Андрей Кончаловский представил в Риме мировую премьеру фильма «Грех»
Мировая премьера российско-итальянского фильма «Грех» режиссера Андрея Кончаловского состоялась в воскресенье вечером, 27 октября, на XIV Римском кинофестивале.
Общество
Преподаватель ВШЭ оправдался за слова об убогом русском языке
Преподаватель факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики (ВШЭ), филолог Гасан Гусейнов попытался объяснить свои слова об «убогом и клоачном» русском языке.
Хоккей
Гусев тренируется вне основного состава «Нью-Джерси»
На тренировке «Дэвилс» россиянин тренировался в качестве 13-го форварда и менялся в четвертом звене с Майлсом Вудом.
Шоу-бизнес
Фадеев перенес сердечный приступ
Максим Фадеев перенес сердечный приступ, рассказал «Суперу» собеседник в окружении продюсера.
Футбол
Джикии вручили «Золотого кабана»
Во вторник вечером капитан «Спартака» Георгий Джикия получил легендарный приз «Золотой кабан» как лучший игрок команды сезона-2018/19.
Гаджеты
Xiaomi анонсировала смартфон Xiaomi Mi Note 10 с камерой на 108 Мп
Xiaomi официально анонсировала новый смартфон Xiaomi Mi Note 10, который будет оснащен камерой с главным модулем на 108 Мп и четырьмя вспомогательными датчиками.
Наука
Найдены «супервключатели» в опухолях головы и шеи
Технологии
Компания Бекмамбетова научилась синтезировать голоса знаменитостей
Происшествия
Звонившего в скорую 47 тыс. раз украинца забрали в психбольницу
Украинца из Донецка, который за четыре месяца позвонил в скорую помощь 47 тыс. раз, забрали в психлечебницу.
Политика
МИД Германии назвал сигналом надежды начало разведения сил в Донбассе
МИД Германии назвал начало процесса разведения сил и средств в населённом пункте Золотое в Донбассе «важным сигналом надежды» для местных жителей и прогрессом на пути к миру.
Экономика
ЦБ и Минфин РФ раскрыли детали новой системы пенсионных накоплений
Как пояснил заместитель министра финансов Алексей Моисеев, в гарантированном пенсионном плане (ГПП) собраны особенности ряда продуктов: характеристика депозита (защищен гарантией АСВ) и доверительного управления (средствами управляют профессионалы).
Экономика
Forbes составил топ-20 российских застройщиков
Политика
В конгрессе США впервые проголосуют по резолюции об импичменте Трампа
Палата представителей американского конгресса проголосует по резолюции об импичменте президента США Дональда Трампа в четверг, 31 октября, сообщила газета The Washington Post.
Теннис
Медведев проиграл Шарди во втором круге «Мастерса» в Париже
На «Мастерсе» в Париже россиянин Даниил Медведев, посеянный под четвёртым номером, не смог пробиться в третий раунд соревнований.
Происшествия
Под Новосибирском произошло сильное землетрясение
Жители города Искитим и нескольких поселков Новосибирской области около 8.50 утра почувствовали подземные толчки - в двадцати километрах от райцентра произошло серьезное землетрясение.
Общество
Грета Тунберг отказалась от экологической премии
Экологическая активистка Грета Тунберг из Швеции решила отказаться от премии Северного совета в размере 500 тысяч крон, что составляет примерно 52 тысячи долларов.
Происшествия
В Челябинской области брошенный дома младенец умер от голода
Авто
Toyota готовит к дебюту новый кроссовер Toyota Raize
Компания Toyota готовится к выпуску нового небольшого кроссовера, первая информация о котором появилась прошедшим летом.
Общество
Выявлена крупнейшая утечка данных банковских карт
Как сообщается на сайте организации, им удалось найти базу данных, в которой указаны сведения о 1,3 млн картах и их владельцах.
Общество
Генпрокуратура предложила изменить Уголовно-процессуальный кодекс
"Проработать возможность заключения соглашения" Генпрокуратура предложила разработать поправки в Уголовно-процессуальный кодекс (УПК), предусматривающие особые соглашения между правоохранительными органами и фигурантами "экономических" уголовных дел, уехавшими за рубеж, — они смогут вернуться в Россию и дать показания в обмен на гарантию мягкой меры пресечения свободы на период следствия.
Кино
HBO отказалась от приквела «Игры престолов»
Пилотная серия была снята прошедшим летом, но новый сериал не получит продолжения.
Политика
Москва ответит на высылку дипломата из Болгарии
Москва рассмотрит ответные меры на высылку российского дипломата из Болгарии, заявил журналистам замминистра иностранных дел Александр Грушко.
Космос
В Жуковском прошёл этап испытаний космического корабля «Орёл»
Отмечается, что отделение крышки связано с работой парашютной системы аппарата, поэтому эта функция непосредственно влияет на обеспечение безопасности экипажа.