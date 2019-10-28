Экономика
КоммерсантъАкции «Норникеля» на Мосбирже обновили максимум
Акции «Норникеля» на Московской бирже выросли более чем на 6%, обновив исторический максимум. По состоянию на 13:44 акции поднялись на 5,07%, до 18,07 тыс. руб. за бумагу.
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Политика
Конгресс США одобрил введение санкций против Турции
Палата представителей Конгресса США одобрила пакет санкций против Турции и ее финансового сектора, сообщает The Hill.
Единоборства
Почему Ковалёва не стоит считать аутсайдером в бою с Альваресом
Политика
Активисты в Киеве провели митинг против разведения сил в Донбассе
У офиса президента Украины Владимира Зеленского в Киеве начался митинг против разведения сил в районе поселка Золотое в Донбассе.
Кино
HBO отказалась от приквела «Игры престолов»
Сериал должен был быть посвящен периоду в истории Вестероса, когда впервые появились Белые ходоки.
Музыка
В Иркутске и Братске отменили концерты группы «Чиж&Co»
В Иркутске организаторы вновь отменили концерт без объяснения причин.
Общество
Грудинин заявил, что у него нет денег на выплату по иску акционеров
Директор "Совхоза имени Ленина" Павел Грудинин прокомментировал решение суда, согласно которому он должен выплатить в пользу акционеров предприятия более миллиарда рублей.
Теннис
Медведев проиграл Шарди во втором круге «Мастерса» в Париже
На «Мастерсе» в Париже россиянин Даниил Медведев, посеянный под четвёртым номером, не смог пробиться в третий раунд соревнований.
Кино
Гийом Кане снимет новый фильм об Астериксе и Обеликсе, которые отправятся в Китай
Известный французский актёр и режиссёр Гийом Кане снимет новый игровой фильм о героях комиксов Рене Госсини Астериксе и Обеликсе.
Происшествия
В Екатеринбурге женщина выпала из окна роддома и погибла
Финансы
У рубля появился шанс обрушить курсы доллара и евро
Рубль занимает наблюдательную позицию к доллару и евро, при том, что рублевые риски в движении пар евро-рубль и доллар-рубль имеют небольшой вес.
Общество
Более трети российских семей с детьми не пользуются льготами
Каждая третья российская семья с детьми не знает о положенных льготах и не пользуются ими, пишет газета «Известия» со ссылкой на данные опроса Общественной палаты.
Здоровье
«Серебряные волонтеры» помогают пожилым пациентам
Игры
В Epic Games Store обновился дизайн и функционал
Футбол
В черный список российских болельщиков попали более 500 человек
МВД России внесло более 530 человек из разных городов страны в список болельщиков, которым запрещено посещать официальные спортивные мероприятия.
Политика
Зеленского в Мариуполе встретили протестами
Президент Украины Владимир Зеленский приехал в Мариуполь на инвестиционный форум, его встретили протестующие, пишут СМИ.
Происшествия
Убитого сослуживцем сержанта похоронили в Забайкалье
В селе Кука Читинского района прошли похороны сержанта Романа Ковалёва, которого застрелил сослуживец Рамиль Шамсутдинов.
Наука
Необработанное красное мясо является самым вредным продуктом
Авто
Lamborghini отзывает в РФ 27 автомобилей Lamborghini Aventador
Росстандарт информирует о начале отзыва 27 автомобилей Lamborghini Aventador, которые были реализованы в период с 2017 года по 2019 год.
Происшествия
Обвиняемый в смертельной аварии в Екатеринбурге отказался от полиграфа
Возможный виновник аварии, в которой погибли два жителя Екатеринбурга, отказался проходить проверку на полиграфе.
Экономика
Госдолг Украины вырос почти до $83 млрд
«В течение сентября 2019 года сумма государственного и гарантированного государством долга Украины уменьшилась в гривневом эквиваленте на 69,44 млрд гривен и в долларовом эквиваленте государственный и гарантированный государством долг увеличился на $1,02 млрд», — говорится в сообщении украинского Минфина.
Политика
Британский парламент проголосовал за досрочные выборы 12 декабря
Британская палата общин проголосовала во вторник за законопроект о проведении досрочных выборов 12 декабря 2019 года.
Экономика
Для нелегальных кредиторов введут уголовную ответственность
Нелегальное кредитование граждан может повлечь наказание вплоть до лишения свободы на срок до трех лет — такие поправки планируется внести в Уголовный кодекс.
Авто
Первые изображения новой Kia Optima появились в Сети
Главным отличием следующей генерации Optima от актуального поколения станет большая решетка радиатора — то, что китайские покупатели любят видеть на своих машинах.
Происшествия
Водитель открыл стрельбу по пешеходу на северо-западе Москвы
Водитель открыл стрельбу из травматического оружия во время конфликта с пешеходом на северо-западе Москвы.
Шоу-бизнес
Лолита требует у суда признать брак с мужем фиктивным
Лолита не стала перечить и согласилась, но актриса будет требовать у суда признать брак фиктивным из-за лжи супруга.
Армия и оружие
В НАТО похвастались сопровождением российских Су-35
Военные летчики из Бельгии рассказали, что они смогли сопроводить российские истребители Су-35 и другие самолеты.
Общество
Преподаватель ВШЭ оправдался за слова об убогом русском языке
Преподаватель факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики (ВШЭ), филолог Гасан Гусейнов попытался объяснить свои слова об «убогом и клоачном» русском языке.
Политика
На Украине подсчитали стоимость восстановления Донбасса
Восстановление подконтрольных Киеву территорий Донбасса обойдется в 372 миллиона евро (боле 26 миллиардов рублей).
Происшествия
Под Новосибирском произошло землетрясение
На юге Новосибирской области произошло землетрясение магнитудой 4,5, сообщается на сайте Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН.