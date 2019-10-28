Экономика

КоммерсантъКоммерсантъАкции «Норникеля» на Мосбирже обновили максимум

Акции «Норникеля» на Московской бирже выросли более чем на 6%, обновив исторический максимум. По состоянию на 13:44 акции поднялись на 5,07%, до 18,07 тыс. руб. за бумагу.
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«Норникель», «Магнит», BP: за какими котировками следить сегодня

РБК02:15

Индонезия разрешит экспортировать никелевую руду до 1 января 2020 года

ТАСС10:24

Акции «Норникеля» на Мосбирже обновили максимум на новостях из Индонезии

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Дефицит никеля на мировом рынке обострится, если экспорт из Индонезии не возобновится

Finam.Ru07:20

Акции «Норникеля» обновили исторический максимум

Rambler News Serviceвчера в 07:34

Акции «Норникеля» взлетели из-за запрета экспорта никеля Индонезией

News.ruвчера в 10:10
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Названы причины расстрела сослуживцев солдатом в Забайкалье

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Конгресс США одобрил введение санкций против Турции

Палата представителей Конгресса США одобрила пакет санкций против Турции и ее финансового сектора, сообщает The Hill.
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Почему Ковалёва не стоит считать аутсайдером в бою с Альваресом

RT на русском 17:08
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Активисты в Киеве провели митинг против разведения сил в Донбассе

У офиса президента Украины Владимира Зеленского в Киеве начался митинг против разведения сил в районе поселка Золотое в Донбассе.
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HBO отказалась от приквела «Игры престолов»

Сериал должен был быть посвящен периоду в истории Вестероса, когда впервые появились Белые ходоки.
Газета.Ru 16:20
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В Иркутске и Братске отменили концерты группы «Чиж&Co»

В Иркутске организаторы вновь отменили концерт без объяснения причин.
Байкал24 06:21
Общество

Грудинин заявил, что у него нет денег на выплату по иску акционеров

Директор "Совхоза имени Ленина" Павел Грудинин прокомментировал решение суда, согласно которому он должен выплатить в пользу акционеров предприятия более миллиарда рублей.
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Медведев проиграл Шарди во втором круге «Мастерса» в Париже

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Известный французский актёр и режиссёр Гийом Кане снимет новый игровой фильм о героях комиксов Рене Госсини Астериксе и Обеликсе.
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В Екатеринбурге женщина выпала из окна роддома и погибла

URA.Ru вчера в 13:55
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У рубля появился шанс обрушить курсы доллара и евро

Рубль занимает наблюдательную позицию к доллару и евро, при том, что рублевые риски в движении пар евро-рубль и доллар-рубль имеют небольшой вес.
Российская газета вчера в 23:00
Общество

Более трети российских семей с детьми не пользуются льготами

Каждая третья российская семья с детьми не знает о положенных льготах и не пользуются ими, пишет газета «Известия» со ссылкой на данные опроса Общественной палаты.
Рифей-Пермь вчера в 01:47
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«Серебряные волонтеры» помогают пожилым пациентам

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В Epic Games Store обновился дизайн и функционал

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В черный список российских болельщиков попали более 500 человек

МВД России внесло более 530 человек из разных городов страны в список болельщиков, которым запрещено посещать официальные спортивные мероприятия.
ТАСС 19:46
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Зеленского в Мариуполе встретили протестами

Президент Украины Владимир Зеленский приехал в Мариуполь на инвестиционный форум, его встретили протестующие, пишут СМИ.
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Убитого сослуживцем сержанта похоронили в Забайкалье

В селе Кука Читинского района прошли похороны сержанта Романа Ковалёва, которого застрелил сослуживец Рамиль Шамсутдинов.
News.ru 07:26
Наука

Необработанное красное мясо является самым вредным продуктом

RuNews24.ru 17:35
Авто

Lamborghini отзывает в РФ 27 автомобилей Lamborghini Aventador

Росстандарт информирует о начале отзыва 27 автомобилей Lamborghini Aventador, которые были реализованы в период с 2017 года по 2019 год.
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Происшествия

Обвиняемый в смертельной аварии в Екатеринбурге отказался от полиграфа

Возможный виновник аварии, в которой погибли два жителя Екатеринбурга, отказался проходить проверку на полиграфе.
REGNUM вчера в 09:03
Экономика

Госдолг Украины вырос почти до $83 млрд

«В течение сентября 2019 года сумма государственного и гарантированного государством долга Украины уменьшилась в гривневом эквиваленте на 69,44 млрд гривен и в долларовом эквиваленте государственный и гарантированный государством долг увеличился на $1,02 млрд», — говорится в сообщении украинского Минфина.
RT на русском 18:25
Политика

Британский парламент проголосовал за досрочные выборы 12 декабря

Британская палата общин проголосовала во вторник за законопроект о проведении досрочных выборов 12 декабря 2019 года.
Интерфакс 17:13
Экономика

Для нелегальных кредиторов введут уголовную ответственность

Нелегальное кредитование граждан может повлечь наказание вплоть до лишения свободы на срок до трех лет — такие поправки планируется внести в Уголовный кодекс.
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Первые изображения новой Kia Optima появились в Сети

Главным отличием следующей генерации Optima от актуального поколения станет большая решетка радиатора — то, что китайские покупатели любят видеть на своих машинах.
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Водитель открыл стрельбу по пешеходу на северо-западе Москвы

Водитель открыл стрельбу из травматического оружия во время конфликта с пешеходом на северо-западе Москвы.
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Лолита требует у суда признать брак с мужем фиктивным

Лолита не стала перечить и согласилась, но актриса будет требовать у суда признать брак фиктивным из-за лжи супруга.
Территория новостей вчера в 14:59
Армия и оружие

В НАТО похвастались сопровождением российских Су-35

Военные летчики из Бельгии рассказали, что они смогли сопроводить российские истребители Су-35 и другие самолеты.
Газета.Ru 15:33
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Преподаватель ВШЭ оправдался за слова об убогом русском языке

Преподаватель факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики (ВШЭ), филолог Гасан Гусейнов попытался объяснить свои слова об «убогом и клоачном» русском языке.
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На Украине подсчитали стоимость восстановления Донбасса

Восстановление подконтрольных Киеву территорий Донбасса обойдется в 372 миллиона евро (боле 26 миллиардов рублей).
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Под Новосибирском произошло землетрясение

На юге Новосибирской области произошло землетрясение магнитудой 4,5, сообщается на сайте Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН.
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Государство в Юго-Восточной Азии. Население, по итогам официальной переписи 2010 года, составляет более 237,5 миллионов человек, территория - 1 919 440 км², по обоим этим показателям является крупнейшей страной региона. Занимает четвёртое место в мире по численности населения и четырнадцатое по территории.
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