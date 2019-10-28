Экономика
КоммерсантъАкции «Норникеля» на Мосбирже обновили максимум
Акции «Норникеля» на Московской бирже выросли более чем на 6%, обновив исторический максимум. По состоянию на 13:44 акции поднялись на 5,07%, до 18,07 тыс. руб. за бумагу.
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Политика
Трамп назвал Зеленского «новым президентом России»
Президент США Дональд Трамп назвал украинского коллегу Владимира Зеленского "новым президентом России".
Гаджеты
Apple представила наушники AirPods Pro с шумоподавлением
Происшествия
В Петербурге суд оправдал физрука, обвиняемого в изнасиловании ученицы
Красносельский районный суд Санкт-Петербурга оправдал учителя физкультуры, обвиняемого в сексуальном насилии над второклассницей, чьи показания, как установил суд, оказались "заучены и скорректированы взрослыми", сообщает Объединенная пресс-служба городских судов.
Шоу-бизнес
Меладзе заступился за Гагарину после скандала с Кормухиной
Здоровье
Медики выявили напитки, которые запрещено пить мужчинам после 50 лет
Как сообщает ToDay News Ufa, медики составили список напитков, которые должны быть под запретом у людей, чей возраст перешагнул 50-летний рубеж.
Политика
Россия поддерживает «пакетное» решение по газовому транзиту с Украиной
Министр энергетики России Алексей Новак заявил о том, что Россия выступает за "пакетное" решение вопроса о транзите газа.
Путешествия
Аксенов: Крым побил рекорд по турпотоку
Хоккей
Малкин подтвердил наличие гражданства США
Технологии
Facebook научили бороться с распознаванием лиц на видео
В компании отмечают, что алгоритм меняет лицо человека на видео на немного искаженную версию.
Кино
Этот российский фильм стоил три миллиарда. Он опозорил страну, Шварценеггера и Джеки Чана
В фокусе внимания — стоивший 50 миллионов долларов фэнтези-конфуз «Тайна печати дракона», история создания и неудачи которого включает банкротства, иски к голливудским звездам и крах отношений с крупнейшей китайской госкорпорацией.
Армия и оружие
США заявили, что избавились от тела аль-Багдади
Накануне президент США Дональд Трамп объявил об уничтожении аль-Багдади в Сирии.
Политика
Болгария высылала российского дипломата за шпионаж
Власти Болгарии выдворили из страны российского дипломата из-за подозрений в шпионаже в пользу Москвы.
Происшествия
Пожилой мужчина открыл стрельбу в мечети на юге Франции
Пожилой мужчина расстрелял прихожан мечети в городе Байонна на юге Франции, двое получили ранения.
Политика
Зеленский прокомментировал грубую беседу с националистами в Донбассе
Шоу-бизнес
Стас Пьеха рассказал СМИ о перенесенном инфаркте
Общество
Треть российских семей не пользуется доступными им льготами
Около 35% семей с детьми не пользуются положенными им по закону льготами, так как не знают о них. Об этом информируют "Известия".
Наука
Ученые узнали, что скрывается внутри древней мумии кошки
Исследователи из Франции смогли выяснить, что скрывается внутри мумии кошки, изготовленной в Древнем Египте.
Авто
На продажу выставили копию буксировщика из мультфильма «Тачки»
В американском Кливленде продаётся реплика персонажа Мэтр из анимационного фильма «Тачки».
Происшествия
Незаконная перепланировка у соседей обошлась москвичу в сотни тысяч рублей
Москвич Константин Струков залил чужую квартиру, однако в результате пострадал не санузел, как предполагал мужчина, а кухня и жилая комната — соседи сделали в помещении незаконную перепланировку.
Автоспорт
Марко вернул Квята в число претендентов на место в Red Bull
Спортивный консультант Red Bull Хельмут Марко опроверг свои же слова, что российский гонщик Toro Rosso Даниил Квят не является кандидатом в основную команду в следующем сезоне.
Политика
Хабиров обновил структуру правительства Башкирии
Хабиров отметил, что большая часть республиканских министерств и ведомств сохранила свои названия, структуру и руководящий состав.
Экономика
Алекперов лично опроверг слухи о продаже ЛУКОЙЛа «Сургутнефтегазу»
Глава и совладелец ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов заявил, что ни он, ни другие менеджеры не собираются продавать свои акции компании и таких предложений в последние недели не поступало.
Экономика
Минэкономразвития отказалось вводить предложенный Чубайсом налог
Минэкономразвития исключило из законопроекта о госрегулировании выбросов парниковых газов предложенные руководителем «Роснано» Анатолием Чубайсом положения об углеродном налоге.
Общество
Песков поставил под сомнение данные о массовом закрытии бизнеса в РФ
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что данные Кремля по активности малого и среднего бизнеса в стране значительно разошлись со сведениями Министерства экономического развития, сообщает ТАСС.
Армия и оружие
Силовики 13 раз нарушили перемирие в Донбассе за сутки, заявили в ДНР
Политика
Джонсон подтвердил согласие Лондона на предложенную ЕС отсрочку Brexit
"Вам известно, что согласно закону о выходе Великобритании из ЕС от 2019 года (закон Бенна), который был навязан кабинету министров против его воли, у меня нет иного выбора, кроме как подтвердить формальное согласие Лондона на эту отсрочку", - указал Джонсон.
Гаджеты
Apple призвала владельцев iPhone 5 обновить iOS
Американская корпорация Apple обратилась к владельцам смартфонов iPhone 5. Тем, у кого остались эти гаджеты, стали приходить сообщения на полный экран с призывом обновить операционную систему.