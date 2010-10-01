Акции "Норникеля" утром в четверг возглавляют коррекционное снижение рынка на новостях о последствиях аварии и розлива дизельного топлива на принадлежащей "Норникелю" ТЭЦ-3.

Акции «Норникеля» на новостях о ЧП на ТЭЦ возглавили снижение рынка

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