Экономика

ТАССТАССАкции «Норникеля» обновили исторический максимум

Обыкновенные акции "Норильского никеля" выросли на 6,3% в ходе торгов Мосбиржи, обновив исторический максимум. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки. В пике роста стоимость ценных бумаг "Норильского никеля" достигала 18400 рублей за акцию.
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Акции «Норникеля» на Мосбирже обновили максимум на новостях из Индонезии

Интерфаксвчера в 07:19

Акции «Норникеля» взлетели на 6% после запрета экспорта никеля Индонезией

РБКвчера в 08:28

«Норникель» подорожал на запрете экспорта из Индонезии

Коммерсантъвчера в 11:10

Акции «Норникеля» обновили исторический максимум

ТАССвчера в 08:47

Акции «Норникеля» обновили исторический максимум

Rambler News Serviceвчера в 07:34

Акции «Норникеля» взлетели из-за запрета экспорта никеля Индонезией

News.ruвчера в 10:10

Рынок РФ притормозил перед максимумами, выросли «Яндекс» и «Норникель»

Finam.Ruвчера в 12:29
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Политика

Депутат Рады предрек Украине поражение в «газовой войне» с Россией

Депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Олег Волошин заявил, что если дело дойдет до "газовой войны" между Украиной и Россией, то Киев в ней проиграет.
Газета.Ru вчера в 21:40
Происшествия

Мощный взрыв на заводе в Днепре перепутали с землетрясением

Взрыв на заводе в украинском Днепре перепутали с землетрясением. Об этом в понедельник, 28 октября, сообщил сайт Страна.ua.
Известия вчера в 21:41
Путешествия

Названы самые популярные места отдыха россиян на ноябрьские праздники

Москва, Сочи и Санкт-Петербург признали самыми популярными направлениями поездок в ноябрьские праздники внутри страны.
RT на русском вчера в 21:17
Футбол

«Зенит» интересуется защитником «Ромы»

Защитник итальянского клуба «Рома» Жуан Жезус может зимой перейти в петербургский «Зенит», сообщает портал calciomercato.it.
МР7.ру вчера в 15:36
Экономика

Минэкономразвития предложило изменить подход к учету бедности

Минэкономразвития подготовило изменения в правила ведения статистики уровня бедности в России, говорится в подготовленном ведомством проекте постановления правительства, сообщает РБК.
Ведомости вчера в 20:02
Армия и оружие

Лукашенко рассказал о реакции Белоруссии на американские танки в Литве

По словам главы государства, в Литве в непосредственной близости от белорусской границы разместятся 30 танков и 30 бронемашин.
Известия вчера в 06:47
Армия и оружие

Тело аль-Багдади сбросили в море

Тело главаря террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади, которого американцы в очередной раз ликвидировали, было сброшено в море.
REGNUM вчера в 17:04
Происшествия

Красноярск: пропавших без вести при прорыве дамбы продолжают искать

В Курагинском районе Красноярского края продолжаются поиски без вести пропавших при прорыве дамбы.
REGNUM 27 октября в 23:59
Политика

В Госдуме назвали главный вывод из консультаций по газу в Брюсселе

Председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный, комментируя RT завершение в Брюсселе трёхсторонних консультаций России, Евросоюза и Украины по транзиту газа, отметил, что самый главный вывод заключается в том, что стороны настроены на решение вопроса.
RT на русском вчера в 13:10
Авто

Toyota отзовет более 1,1 тысячи Land Cruiser Prado в РФ

Согласно информации, опубликованной пресс-службой Росстандарта, в России будут отозваны внедорожники Toyota Land Cruiser Prado.
SpeedMe вчера в 05:08
Экономика

Сбербанк запустил переводы по всему миру

Сбербанк запустил для клиентов-физлиц денежные переводы в адрес юрлиц во все страны мира, говорится в пресс-релизе банка.
BFM.ru вчера в 09:22
Общество

Охранники стали самыми закредитованными в России

Работники охранных предприятий являются самыми закредитованными сотрудниками в России, сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).
Коммерсантъ вчера в 09:08
Авто

Топ-5 привычек, которые могут продлить жизнь двигателю

ИА Городские вести. Волгоград 27 октября в 09:51
Общество

Количество моногородов в России может сократиться вдвое

Как пишут "Известия", количество таких населенных пунктов может сократиться практически вдвое - с 321 до 170.
Российская газета 00:30
Гаджеты

Samsung утвердила дизайн и характеристики Galaxy S11

PROkhab.ru вчера в 01:40
Хоккей

Малкин подтвердил наличие гражданства США

Нападающий сборной России и клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин подтвердил наличие гражданства США, сообщает "Спорт-Экспресс".
Газета.Ru вчера в 13:19
Гаджеты

Xiaomi подтвердил разработку смартфона Mi CC9 Pro

RuNews24.ru вчера в 03:35
Кино

Вышел первый трейлер нового сериала «Дракула»

Актуальные Новости вчера в 04:51
Происшествия

Застрелившего сослуживцев в Горном Шамсутдинова предлагают оправдать

Московский Комсомолец Чита 26 октября в 22:34
Здоровье

Прививки от гриппа сделали более 30% жителей Петербурга

Более 30% жителей Петербурга сделали прививку от гриппа. В цифровом выражении это 1 657 326 человек.
МР7.ру вчера в 15:04
Происшествия

Младенец умер от голода на Урале

В Златоусте девятимесячный младенец скончался от голода, сообщает URA.RU со ссылкой на уполномоченную по правам ребенка по Челябинской области Ирину Буторину.
Газета.Ru вчера в 16:04
Политика

Жириновский назвал источник угроз для всего человечества

Руководитель фракции ЛДПР в Госдуме Владимир Жириновский назвал фанатичных людей источником опасности для всего человечества.
РИА Новости вчера в 22:08
Политика

Кабмин поддержал проект о едином поставщике телеконтента в интернете

Правительство одобрило законопроект о создании единого поставщика контента эфирных телеканалов в интернете.
РБК вчера в 19:42
Киберспорт

Blizzard готовится представить Overwatch 2

News.ru вчера в 03:12
Общество

Телезрителей в России предупредили о возможных сбоях в вещании каналов

Добавим, что, по данным издания, в декабре 2018 года «Останкино» уже подавало два иска к «Первому каналу» на общую сумму 164 млн рублей, однако после погашения задолженности отозвало их.
REGNUM вчера в 03:42
Происшествия

Под Новосибирском произошло землетрясение

На юге Новосибирской области произошло землетрясение магнитудой 4,5, сообщается на сайте Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН.
РБК 00:13
Шоу-бизнес

У Максима Фадеева случился сердечный приступ

Как выяснилось, Фадееву стало плохо накануне ночью, у него случился сердечный приступ.
Super.ru вчера в 04:15
Гаджеты

Apple призвала владельцев iPhone 5 обновить iOS

Американская корпорация Apple обратилась к владельцам смартфонов iPhone 5. Тем, у кого остались эти гаджеты, стали приходить сообщения на полный экран с призывом обновить операционную систему.
Реальное время 27 октября в 20:39
Кино

«Джокер» стал самым кассовым фильмом с рейтингом «18+»

Рейтинг «18+» получают фильмы, материал которых предназначен только для взрослой аудитории.
RuNews24.ru 26 октября в 14:11
Происшествия

В Петербурге суд оправдал физрука, обвиняемого в изнасиловании ученицы

Ранее в мае 2018 года ГСУ СК России по Санкт-Петербургу сообщало о возбуждении уголовного дела по статье "Насильственные действия сексуального характера" и задержании 60-летнего учителя физкультуры одной из школ Красносельского района по подозрению в сексуальном насилии над второклассницей в школьном кабинете.
РИА Новости вчера в 07:51
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Государство в Юго-Восточной Азии. Население, по итогам официальной переписи 2010 года, составляет более 237,5 миллионов человек, территория - 1 919 440 км², по обоим этим показателям является крупнейшей страной региона. Занимает четвёртое место в мире по численности населения и четырнадцатое по территории.
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