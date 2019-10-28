Экономика

ТАССТАССАкции «Норникеля» обновили исторический максимум

Обыкновенные акции "Норильского никеля" выросли на 6,3% в ходе торгов Мосбиржи, обновив исторический максимум. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки. В пике роста стоимость ценных бумаг "Норильского никеля" достигала 18400 рублей за акцию.
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Акции «Норникеля» на Мосбирже обновили максимум на новостях из Индонезии

Интерфакс07:19

Акции «Норникеля» взлетели на 6% после запрета экспорта никеля Индонезией

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Акции «Норникеля» на Мосбирже обновили максимум

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Акции «Норникеля» обновили исторический максимум

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News.ru10:10

Котировки «Норникеля» резко выросли на новостях из Индонезии

Finam.Ru06:51
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Хоккей

Плющев обвинил Малкина в лицемерии из-за гражданства США

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев прокомментировал информацию у том, что у Евгения Малкина, форварда сборной России и "Питтсбург Пингвинз", обнаружили гражданство США, передает Sport24.
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Медведев подписал поручения о мерах по ускорению роста экономики

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал поручения о мерах по ускорению роста российской экономики.
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Полиция приехала выселять «Азов» из Золотого-4

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«Меня волнуют Brexit и война в Сирии». 15 вопросов Мануэлу Фернандешу

В интервью Sport24 Фернандеш рассказал, как уходил из «Локо» и почему выбрал «Краснодар».
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Сильный пожар вспыхнул рядом со стадионом московского «Спартака»

Сильный пожар вспыхнул возле стадиона "Открытие Арена" на северо-западе Москвы. Очевидцы публикуют записи с места.
Вести.Ru 10:49
Происшествия

В Петербурге суд оправдал физрука, обвиняемого в изнасиловании ученицы

Красносельский районный суд Санкт-Петербурга оправдал учителя физкультуры, обвиняемого в сексуальном насилии над второклассницей, чьи показания, как установил суд, оказались "заучены и скорректированы взрослыми", сообщает объединенная пресс-служба городских судов.
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Диетолог назвала продукты, чаще всего вызывающие отравление

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Глава NASA захотел вернуть Плутону статус планеты

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Источник назвал возможный мотив мужчины, пропавшего с детьми в Уфе

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Данила Козловский и Ольга Зуева впервые станут родителями

В актерской семье Данилы Козловского и Ольги Зуевой ожидается рождение малыша. Актриса беременна от своего избранника.
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Происшествия

Начальник полиции подмосковного Ступина задержан за получение взятки

При получении взятки в размере 500 тысяч рублей задержаны несколько высоких полицейских чинов в подмосковном городском округе Ступино.
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Путин и Меркель обсудили транзит газа через Украину

РИА Новости 10:29
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Медведев подписал стратегию развития судостроения

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал стратегию развития судостроительной промышленности до 2035 года, призванную увеличить долю российских судов на мировом рынке.
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Шоу-бизнес

Любовь Успенская рассказала, что не носит нижнее бельё

Любовь Успенская ошеломила своих поклонников внезапным признанием, сделанным ею в рамках передачи "Бар в большом городе" с Ириной Чесноковой.
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В Кремле оценили данные о ликвидации лидера ИГ

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о ликвидации главаря террористической организации "Исламское государство" (организация запрещена в России) Абу Бакра аль-Багдади.
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Шоу-бизнес

«Люблю вкладывать в себя»: Регина Тодоренко тратит по 5 млн в месяц

Телеведущая и супруга известного исполнителя Регина Тодоренко рассказала, куда ежемесячно тратит около 5 млн рублей.
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Общество

Медведев распорядился создать в Ялте игорную зону

Премьер Дмитрий Медведев подписал распоряжение о создании в Ялте игорной зоны «Золотой берег», копия документа размещена на официальном портале правовой информации.
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Политика

Прокуратура Болгарии заподозрила российского дипломата в шпионаже

Прокуратура Болгарии заподозрила в шпионаже первого секретаря посольства России. Об этом говорится на сайте ведомства.
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Шоу-бизнес

Гарик Харламов прокомментировал эротическую сцену с женой

Резидент Comedy Club Гарик Харламов прокомментировал эротическую сцену с его супругой Кристиной Асмус в фильме "Текст" по роману Дмитрия Глуховского.
РИА Новости 08:45
Политика

Путин увеличил штат прокуратуры

Президент Владимир Путин подписал указ об увеличении общей штатной численности органов прокуратуры России почти на 250 человек.
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В Петербурге 12-летний подросток жестоко убил мать

Znak.com вчера в 05:26
Общество

Россияне начали сбор денег для устроившего бойню в Забайкалье солдата

Lenta.ru 05:42
Общество

Россиянам напомнили о короткой рабочей неделе

Шкловец отметил, что в пятницу, 1 ноября, сокращенного рабочего дня перед праздником не будет, поскольку он не предшествует непосредственно 4 ноября.
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Пищевой комбинат отсудил у Навального, Соболь и ФБК 88 млн рублей

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Девушка Тимати поддержала звезду «Универа» в конфликте с Малаховым

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На обратной стороне Луны найдено загадочное вещество

Китайский луноход «Чанъэ-4» запечатлел необычную находку на обратной стороне Луны.
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Политика

Скворцова рассказала о возможности разрешения эвтаназии в России

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова сказала, что вопрос о возможности разрешения эвтаназии в России должен решать весь народ посредством референдума.
Газета.Ru 03:53
Общество

Орешкин посоветовал Кудрину поискать шпионов в Счетной палате

Министр экономического развития Максим Орешкин в шутку предложил главе Счетной палаты Алексею Кудрину поискать агентов разведки в его ведомстве.
РИА Новости 07:51
Армия и оружие

Лукашенко пригрозил США ответом на размещение танков в Литве

Белоруссия расценивает размещение танков США в Литве вблизи своей границы как демонстративный шаг, на который она вынуждена ответить.
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Общество

Песков поставил под сомнение данные о массовом закрытии бизнеса в РФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что данные Кремля по активности малого и среднего бизнеса в стране значительно разошлись со сведениями Министерства экономического развития, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 09:23
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Государство в Азии
Государство в Юго-Восточной Азии. Население, по итогам официальной переписи 2010 года, составляет более 237,5 миллионов человек, территория - 1 919 440 км², по обоим этим показателям является крупнейшей страной региона. Занимает четвёртое место в мире по численности населения и четырнадцатое по территории.
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