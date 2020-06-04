Общество

Lenta.ruLenta.ruАкции «Норникеля» обрушились после разлива топлива в Норильске

Обрушение котировок произошло на фоне ЧП в Норильске. В конце мая там вылилось 17 тысяч тонн дизельного топлива. Нефтепродукты проникли в почву и попали в реку Амбарная, озеро и реку Пясино, впадающую в Карское море.
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Акции «Норникеля» упали на 9% на фоне разлива топлива в Красноярском крае

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Акции «Норникеля» обрушились после разлива топлива в Норильске

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Собянин объявил дату снятия большинства ограничений в Москве

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В Москве ввели новый вид пропуска

В Москве в довесок к уже существующим пропускам ввели еще один - для посещения центров госуслуг.
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Средние розничные цены на бензин и дизельное топливо за период с 25 мая по 1 июня выросли на 2 копейки, до 44,86 и 47,71 рублей за литр соответственно.
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МВД попросило установить надзор за Варварой Карауловой

Полиция просит установить административный надзор за бывшей студенткой МГУ Варварой Карауловой, осужденной за попытку вступить в террористическую группировку "Исламское государство"*, сообщил РИА Новости ее адвокат Сергей Бадамшин.
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Позднее Навальный опубликовал в своем блоге расследование, в котором утверждалось, что Шапошников в декларациях, которые подавал ранее, не отразил то, что в 2018 году внес в уставной капитал своей компании 870 млн руб. Речь идет о деньгах, которые депутат в 2018 году перечислил на баланс ООО "Ваш консалтинг".
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В проекте нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) появился новый штраф за отказ водителя от медицинского освидетельствования.
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Задержавшим Джорджа Флойда полицейским предъявили обвинения

Генпрокурор американского штата Миннесота Кит Эллисон предъявил обвинения полицейским, задержавшим афроамериканца Джорджа Флойда, который впоследствии умер от их действий.
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«Газпром» 29 мая обжаловал в суде округа Свеа (Швеция) окончательное решение арбитражного трибунала по спору с польской PGNiG по ценам на газ.
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СК возбудил уголовное дело против Николая Платошкина

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ЦИК утвердил порядок электронного голосования по Конституции

Центризбирком России утвердил порядок дистанционного голосования по поправкам к Конституции.
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«Челси» готов предложить Вернеру стабильную игровую практику, а в «Ливерпуле» форварду придется бороться за место в составе с Роберто Фирмино.
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Источник рассказал о задержании чиновника Минпромторга за взятку

Сотрудник Минпромторга Ризван Гайрбеков обвиняется в получении особо крупных взяток.
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На Кубани продлили режим карантина

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев объявил о продлении режима карантина по коронавирусу, который действует на территории края с конца марта, до 21 июня.
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Мишустин поручил проанализировать применение указов Собянина

Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручения по итогам заседания координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
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Украинцев продолжают пугать масштабной российской агрессией.
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