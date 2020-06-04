Общество
Lenta.ruАкции «Норникеля» обрушились после разлива топлива в Норильске
Обрушение котировок произошло на фоне ЧП в Норильске. В конце мая там вылилось 17 тысяч тонн дизельного топлива. Нефтепродукты проникли в почву и попали в реку Амбарная, озеро и реку Пясино, впадающую в Карское море.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7217 источников, обновлено в 12:07, Ашберн
Общество
Собянин объявил дату снятия большинства ограничений в Москве
Большинство ограничений, введенных из-за распространения коронавируса в Москве, будут сняты к 1 июля.
Lenta.ru 11:32
Общество
Youtube заблокировал ролик с гей-парой, усыновляющей ребенка
Видеосервис Youtube заблокировал ролик с гомосексуальной парой, усыновляющей ребенка из детского дома.
Газета.Ru 07:15
Происшествия
Опубликовано видео стычки с участием убитого силовиками екатеринбуржца
Екатеринбург, 4 июня 2020, 07:42 — REGNUM Стычка убитого силовиками 27-летнего жителя Екатеринбурга с охранником магазина попала на видео.
REGNUM 00:42
Общество
После аварии в Норильске Потанин потерял за день $1,6 миллиарда
Владимир Потанин, самый богатый человек в России, потерял за день $1,6 миллиарда из-за снижения стоимости акций ГМК "Норильский никель" после разлива топлива на принадлежащей компании ТЭЦ.
Вести.Ru 10:55
Футбол
В ЦСКА заявили об уходе спонсоров во время пандемии коронавируса
Ряд спонсоров прекратил сотрудничество с футбольным клубом ЦСКА во время пандемии коронавируса.
RT на русском 10:54
Общество
В Москве ввели новый вид пропуска
В Москве в довесок к уже существующим пропускам ввели еще один - для посещения центров госуслуг.
Российская газета 09:32
Общество
Путин возмутился докладом губернатора о разливе топлива в Норильске
Известия вчера в 09:16
Энергетика
Розничные цены на автомобильное топливо выросли за неделю на 2 копейки
Средние розничные цены на бензин и дизельное топливо за период с 25 мая по 1 июня выросли на 2 копейки, до 44,86 и 47,71 рублей за литр соответственно.
Российская газета 12:01
Происшествия
МВД попросило установить надзор за Варварой Карауловой
Полиция просит установить административный надзор за бывшей студенткой МГУ Варварой Карауловой, осужденной за попытку вступить в террористическую группировку "Исламское государство"*, сообщил РИА Новости ее адвокат Сергей Бадамшин.
РИА Новости 02 июня в 11:20
Общество
В России открылся первый мебельный магазин датского конкурента IKEA
Датский ретейлер мебели и товаров для дома JYSK сообщил об открытии в Москве своего первого магазина.
Москва 24 вчера в 08:29
Армия и оружие
«Адмирал Григорович» и «Профессор Николай Муру» прибыли на Шри-Ланку
Вести.Севастополь вчера в 02:14
Футбол
Руслан Нигматуллин станет спортивным директором липецкого «Металлурга»
Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин станет спортивным директором липецкого «Металлурга».
Чемпионат 08:29
Общество
Спикер Мосгордумы отказался подать в отставку из-за расследования ФБК
Позднее Навальный опубликовал в своем блоге расследование, в котором утверждалось, что Шапошников в декларациях, которые подавал ранее, не отразил то, что в 2018 году внес в уставной капитал своей компании 870 млн руб. Речь идет о деньгах, которые депутат в 2018 году перечислил на баланс ООО "Ваш консалтинг".
РБК 08:38
Общество
В КоАПе появится новый крупный штраф для автомобилистов
В проекте нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) появился новый штраф за отказ водителя от медицинского освидетельствования.
Известия вчера в 10:47
Религия
В предстоящее воскресенье православные отпразднуют Троицу
Газета Оренбуржье вчера в 07:03
Происшествия
Задержавшим Джорджа Флойда полицейским предъявили обвинения
Генпрокурор американского штата Миннесота Кит Эллисон предъявил обвинения полицейским, задержавшим афроамериканца Джорджа Флойда, который впоследствии умер от их действий.
Lenta.ru вчера в 15:12
Кино
Александр Невский завершил работу над фильмом с дочерью Ван Дамма
Небезызвестный и по-своему даже легендарный культурист, актёр, режиссёр и продюсер Александр Невский завершил работу над своим новым фильмом.
Российская газета вчера в 06:55
Энергетика
«Газпром» обжаловал решение арбитража по спору с PGNiG о ценах на газ
«Газпром» 29 мая обжаловал в суде округа Свеа (Швеция) окончательное решение арбитражного трибунала по спору с польской PGNiG по ценам на газ.
RT на русском 02 июня в 16:49
Общество
СК возбудил уголовное дело против Николая Платошкина
Несколько часов назад на странице Платошкина в Facebook появилось сообщение об обыске и задержании по делу о массовых беспорядках.
Российская газета 10:36
Общество
ЦИК утвердил порядок электронного голосования по Конституции
Центризбирком России утвердил порядок дистанционного голосования по поправкам к Конституции.
Вести.Ru 09:42
Общество
Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих
РИА Новости 02 июня в 16:30
Футбол
«Челси» хочет перехватить Вернера у «Ливерпуля»
«Челси» готов предложить Вернеру стабильную игровую практику, а в «Ливерпуле» форварду придется бороться за место в составе с Роберто Фирмино.
Евро-футбол.ру 02 июня в 04:18
Происшествия
Источник рассказал о задержании чиновника Минпромторга за взятку
Сотрудник Минпромторга Ризван Гайрбеков обвиняется в получении особо крупных взяток.
Известия 11:36
Общество
На Кубани продлили режим карантина
Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев объявил о продлении режима карантина по коронавирусу, который действует на территории края с конца марта, до 21 июня.
Lenta.ru 06:20
Общество
Мишустин поручил проанализировать применение указов Собянина
Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручения по итогам заседания координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
РБК 02 июня в 16:25
Наука
Обнаружено исчезновение Йеллоустонского супервулкана
Группа исследователей Геологического общества США обнаружила, что горячая точка, питающая гейзеры, грязевые источники и фумаролы в Национальном парке Йеллоустон, постепенно исчезает.
Lenta.ru 05:29
Армия и оружие
Главы Генштабов ВС РФ и США провели телефонный разговор
Руководитель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли переговорил в телефонном режиме с главой Генштаба ВС России Валерием Герасимовым.
ИА Новороссия 11:43
Политика
Монсон: «Думаю, в США будет ещё больше протестов и насилия»
Массовые акции протеста, сопровождаемые мародёрством и грабежами, начались после убийства полицейскими афроамериканца во время задержания.
Sport.ru 08:13
Политика
«Готовится захват южных регионов», — украинцев пугают планами России соединить Крым с материком
Украинцев продолжают пугать масштабной российской агрессией.
Rusvesna.su 11:15
Общество
Попова рассказала о необходимости подготовиться к следующей пандемии
Ранее 4 июня Попова заявила,что единой вакцины от коронавируса не будет.
Известия 07:04