Обрушение котировок произошло на фоне ЧП в Норильске. В конце мая там вылилось 17 тысяч тонн дизельного топлива. Нефтепродукты проникли в почву и попали в реку Амбарная, озеро и реку Пясино, впадающую в Карское море.

Акции «Норникеля» обрушились после разлива топлива в Норильске

Футбол В ЦСКА заявили об уходе спонсоров во время пандемии коронавируса Ряд спонсоров прекратил сотрудничество с футбольным клубом ЦСКА во время пандемии коронавируса.

Общество В Москве ввели новый вид пропуска В Москве в довесок к уже существующим пропускам ввели еще один - для посещения центров госуслуг. 968

Энергетика Розничные цены на автомобильное топливо выросли за неделю на 2 копейки Средние розничные цены на бензин и дизельное топливо за период с 25 мая по 1 июня выросли на 2 копейки, до 44,86 и 47,71 рублей за литр соответственно. 69

Происшествия МВД попросило установить надзор за Варварой Карауловой Полиция просит установить административный надзор за бывшей студенткой МГУ Варварой Карауловой, осужденной за попытку вступить в террористическую группировку "Исламское государство"*, сообщил РИА Новости ее адвокат Сергей Бадамшин. 278

Футбол Руслан Нигматуллин станет спортивным директором липецкого «Металлурга» Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин станет спортивным директором липецкого «Металлурга».

Общество Спикер Мосгордумы отказался подать в отставку из-за расследования ФБК Позднее Навальный опубликовал в своем блоге расследование, в котором утверждалось, что Шапошников в декларациях, которые подавал ранее, не отразил то, что в 2018 году внес в уставной капитал своей компании 870 млн руб. Речь идет о деньгах, которые депутат в 2018 году перечислил на баланс ООО "Ваш консалтинг". 481

Общество В КоАПе появится новый крупный штраф для автомобилистов В проекте нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) появился новый штраф за отказ водителя от медицинского освидетельствования. 180

Происшествия Задержавшим Джорджа Флойда полицейским предъявили обвинения Генпрокурор американского штата Миннесота Кит Эллисон предъявил обвинения полицейским, задержавшим афроамериканца Джорджа Флойда, который впоследствии умер от их действий. 279

Общество СК возбудил уголовное дело против Николая Платошкина Несколько часов назад на странице Платошкина в Facebook появилось сообщение об обыске и задержании по делу о массовых беспорядках. 815

Футбол «Челси» хочет перехватить Вернера у «Ливерпуля» «Челси» готов предложить Вернеру стабильную игровую практику, а в «Ливерпуле» форварду придется бороться за место в составе с Роберто Фирмино.

Общество На Кубани продлили режим карантина Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев объявил о продлении режима карантина по коронавирусу, который действует на территории края с конца марта, до 21 июня. 1,9K

Общество Мишустин поручил проанализировать применение указов Собянина Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручения по итогам заседания координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. 3,1K

Наука Обнаружено исчезновение Йеллоустонского супервулкана Группа исследователей Геологического общества США обнаружила, что горячая точка, питающая гейзеры, грязевые источники и фумаролы в Национальном парке Йеллоустон, постепенно исчезает. 3