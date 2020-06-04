Акции "Норильского никеля" падали на 6% на фоне ситуации в Норильске после аварии на ТЭЦ-3, следует из данных Московской биржи. К 11.17 мск акции "Норникеля" дешевели на 3,18%. При этом ранее в ходе торгов бумаги компании падали на 6,05% — до 20 504 рубля.

Акции «Норникеля» падали на 6% на фоне аварии в Норильске

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