Утром 4 июня акции "Норильского никеля" подешевели на 4,92% – до 21 750 рублей. Об этом свидетельствуют данные торгов на Московской бирже. Причиной падения акций компании стала авария в Норильске.

Акции «Норникеля» упали после аварии с разливом топлива в Норильске

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