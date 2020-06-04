Общество

Дни.руДни.руАкции «Норникеля» упали после аварии с разливом топлива в Норильске

Утром 4 июня акции "Норильского никеля" подешевели на 4,92% – до 21 750 рублей. Об этом свидетельствуют данные торгов на Московской бирже. Причиной падения акций компании стала авария в Норильске.
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Акции «Норникеля» начали терять в цене на МосБирже

News.ru05:20

Акции «Норникеля» на новостях о ЧП на ТЭЦ возглавили снижение рынка

Интерфакс03:56

Акции «Норникеля» продолжают дешеветь на фоне ЧП с разливом топлива

Росбалт04:41

Акции «Норникеля» сократились на 4%

REGNUM04:26

Акции «Норникеля» на Мосбирже падали на 6%

ТАСС03:59

Акции «Норникеля» упали на 5% на фоне аварии с разливом топлива

РБК03:59

Акции «Норникеля» упали на фоне аварии под Норильском

Коммерсантъ04:48
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Общество

Кремль объяснил подключение правоохранителей к ЧП в Норильске

Lenta.ru 05:59
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Общество

Политик забыла выключить камеру и показала голую грудь

Lenta.ru 03:04
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Политика

Кремль: ситуация с коронавирусом в России улучшается

Ситуация с коронавирусом стабилизируется и постепенно улучшается, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 05:48
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Общество

«Тинькофф» заключил крупнейшую сделку аренды для штаб-квартиры

Компания AFI Development и группа "Тинькофф" подписали соглашение сроком на 12 лет об аренде строящегося бизнес-центра AFI Square на улице Грузинский Вал.
Вести.Ru 04:12
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Технологии

Соцсеть «ВКонтакте» запустила сервис «Клипы»

«ВКонтакте» запускает новый экспериментальный сервис «Клипы» (12+), сообщили в пресс-службе социальной сети.
Время Н 06:00
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Политика

В МВД анонсировали новый правовой режим для проживания мигрантов

МВД разрабатывает новый правовой режим для долгосрочного проживания мигрантов, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
РИА Новости 05:24
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Общество

На мясокомбинате под Псковом выявили вспышку коронавируса

Более 40 случаев коронавируса выявлено у сотрудников колбасного цеха Великолукского мясокомбината в Псковской области, сообщил губернатор Михаил Ведерников.
РИА Новости 03:58
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Общество

Пляжи на Юге России могут начать работу в течение двух недель

ТАСС вчера в 07:26
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Происшествия

Мощный оползень унес в море восемь домов на севере Норвегии

Восемь домов ушли в море в результате мощного оползня на севере Норвегии.
Вести.Ru 02:10
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Футбол

Россия может провести финальный турнир Лиги чемпионов

Как отмечается, Россия и Германия намерены подать заявки в ближайшее время. Португалия объявляла об этом намерении ранее.
Радио Зенит 04:15
Шоу-бизнес

Певица Анастасия рассказала о причинах развода с Юлианом

Российская певица Анастасия в эфире программы Андрея Малахова "Прямой эфир" рассказала о причине развода с певцом Юлианом.
Газета.Ru 06:26
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Наука

Исследователи разработали натриево-ионную батарею, которая может заменить литий-ионные модели

В настоящее время литий-ионные аккумуляторы имеют преимущество перед ионно-натриевыми: они работают дольше и содержат больше энергии.
Машины и Механизмы вчера в 06:24
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Экономика

Шапошников заявил, что готов к проверке его декларации комиссией МГД

Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников заявил, что не возражает против проверки непубличной части своей декларации комиссией МГД.
РИА Новости 06:26
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Наука

В геноме SARS-CoV-2 нашли фрагмент белка человека

Известия вчера в 19:00
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Общество

Карантин в Краснодарском крае продлили до 21 июня

Режим карантина, действующий в Краснодарском крае из-за пандемии коронавируса, продлен до 21 июня, заявил в четверг в ходе заседания оперативного штаба региона губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
ТАСС 06:06
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Авто

Компания BMW презентовала новое купе BMW 4-Series

Состоялась официальная презентация нового купе BMW 4-Series.
Новые автомобили вчера в 03:00
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Армия и оружие

В Польше стартовали военные учения Defender Europe 2020

Варшава, 4 июня 2020, 12:58 — REGNUM Военные учения Defender Europe 2020, на которых планируется отработать переброску американских войск и которые ранее были отложены из-за пандемии SARS-CoV-2, начались на территории Польши.
REGNUM 05:58
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Армия и оружие

В России определили условия применения ядерного оружия

Президент России Владимир Путин подписал указ об Основах государственной политики в области ядерного сдерживания, в котором прописаны условия применения ядерного оружия.
Газета.Ru 02 июня в 11:54
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Происшествия

Двух фигурантов секс-скандала в уфимском МВД полностью оправдали

ГТРК "Башкортостан" уточняет, решением суда экс-начальник ОМВД по Кармаскалинскому Салават Галиев, а также бывший руководитель ОМВД по Уфимскому району Эдуард Матвеев полностью оправданы.
Вести.Ru вчера в 02:32
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Политика

В Москве приземлился второй самолет с американскими аппаратами ИВЛ

Самолет со второй партией из 150 американских аппаратов ИВЛ приземлился в Москве, заявили в четверг в посольстве США в России.
РИА Новости 04:28
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Космос

Черная дыра выпустила сверхскоростной пучок плазмы в Землю

Черная дыра выпустила сверхскоростной пучок плазмы в Землю.
Evo-rus.com 03:21
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Происшествия

Опубликовано видео разлива топлива в Норильске

Более 30 тысяч кубических метров дизельного топлива разлилось из резервуара-хранилища и попало в реку Амбарная, которая связана с водозабором Норильска.
Рамблер вчера в 22:27
Футбол

Юрий Семин может возглавить киевское «Динамо»

Как сообщает "Спорт-Экспресс" со ссылкой на украинский портал Sport.ua, 73-летний Юрий Семин является главным кандидатом на пост главного тренера киевского "Динамо" В приглашении российского специалиста заинтересован президент киевлян Игорь Суркис.
Вести.Ru 04:05
Происшествия

Чиновник липецкого дорожного агентства подозревается в коррупции

Липецк, 3 июня 2020, 18:13 — REGNUM В Липецкой области возбуждено уголовное дело в отношении заместителя директора ОКУ «Дорожное агентство Липецкой области» по статье «Получение взятки в особо крупном размере».
REGNUM вчера в 11:13
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Политика

Роман Головченко возглавил новый кабинет министров Беларуси

46-летний Роман Головченко, который ранее возглавлял Госкомвоенпром Беларуси, назначен новым премьер-министром РБ.
Российская газета 05:21
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Технологии

Названы основные признаки прослушки смартфонов

Как распознать, что телефон стоит на прослушке, объяснил глава информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков.
REGNUM 02:01
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Политика

Польские СМИ подняли вопрос о будущем страны без США

Последние новости из Америки заставляют задуматься о том, стоит ли Польше по-прежнему связывать свое будущее и безопасность с лидерством США, пишет 4 июня польское ежедневное издание Rzeczpospolita.
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РБК: после голосования Путин может выступить с обращением к россиянам

Президент России Владимир Путин может выступить с обращением к нации после того, как пройдет голосование по поправкам в Конституцию.
Газета.Ru 04:31
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Экономика

Правительство РФ обеспечит двукратный рост пособий на первого ребёнка

По словам Мишустина, правительство рассмотрит вопрос о выделении дополнительных 8 млрд рублей для двукратного повышении выплат госпособий по уходу за первым ребёнком данным группам граждан.
REGNUM 05:54
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Авто

6 примет хорошей АЗС (и 7 признаков плохого бензина)

АЗС обязаны заменять топливо, если выяснится, что залито не то, что прописано в чеке.
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