Общество
ГЛАС.RUАкции «Норникеля» снижаются на фоне аварии в Норильске
Ценные бумаги «Норникеля» резко подешевели на Московской бирже на фоне новостей об аварии в Норильске. Акции компании в момент снизились в цене на 4,9%. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки в четверг, 4 июня.
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Общество
В Москве ввели новый тип пропусков для посещения МФЦ
Жители Москвы теперь смогут оформить цифровой пропуск для посещения многофункциональных центров (МФЦ), следует из указа мэра города Сергея Собянина от 4 июня.
Ведомости 09:37
Происшествия
В Екатеринбурге похоронили мужчину, убитого СОБРом из-за обоев
ТагилСити.ру 06:43
Здоровье
Иван Залогин: приемы в стоматологии пока не начались
Один из вопросов касался возобновления плановых приемом в поликлиниках стоматологии.
Орловское информбюро 05:55
Происшествия
На Московском шоссе фура устроила массовую аварию
На Московском шоссе в Рязани фура устроила массовую аварию.
МедиаРязань 08:08
Общество
Мишустин поручил проанализировать указы по коронавирусу в Москве
Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минюсту, Минздраву и Роспотребнадзору изучить применение нормативных актов, принятых московскими властями для борьбы с COVID-19.
РИА Новости вчера в 02:30
Политика
США хотят ввести дополнительные санкции против «Северного потока-2»
Ранее пресс-секретарь компании-оператора газопровода Nord Stream 2 AG Йенс Мюллер назвал любые угрозы применения дополнительных санкций в отношении газопровода "Северный поток-2" дискриминацией европейских компаний.
Российская газета 02:11
Авто
Составлен топ автомобилей с самыми ненадежными моторами
Новые автомобили 01 июня в 11:14
Общество
Паломники рассказали, зачем пошли в Великорецкий крестный ход
Несмотря на все предупреждения и призывы не ходить в этом году в Крестный ход сотни паломников пришли к Трифонову монастырю.
ГТРК Вятка 04:13
Космос
OSIRIS-REx пролетел над резервным местом посадки Osprey
AstroNews.ru 08:02
Происшествия
На чиновников нижегородского минспорта завели уголовное дело
Уголовное дело заведено по ст. 286 УК РФ (превышение должностными полномочиями).
Правда ПФО 07:47
Общество
В Оренбуржье отменили решение об изъятии детей у многодетной семьи
Российская газета 07:49
Авто
Toyota представил обновленный пикап Toyota Hilux
Вместе с Toyota Fortuner в Таиланде дебютировал и обновленный пикап Hilux.
Автоновости дня 02:08
Футбол
Месси может пропустить матч с «Мальоркой» из-за травмы
Metaratings 07:15
Общество
Россиян ждут две короткие рабочие недели в июне
Роструд напомнил о двух коротких рабочих неделях в июне — в связи с празднованием Дня России и проведением парада Победы.
РИА Новости 02:53
Политика
ЦИК утвердил порядок электронного голосования по Конституции
Центризбирком России утвердил порядок дистанционного голосования по поправкам к Конституции.
Вести.Ru 09:42
Армия и оружие
В России определили условия применения ядерного оружия
Президент России Владимир Путин подписал указ об Основах государственной политики в области ядерного сдерживания, в котором прописаны условия применения ядерного оружия.
Газета.Ru 02 июня в 11:54
Происшествия
В Саратове сотрудники банка причинили ущерб на 2,9 миллиарда рублей
В ходе проверки, по данным надзорного ведомства, было установлено, что сотрудники кредитной организации в 2016-2017 годах совершили неправомерные действия, причинив ущерб банку на 2,9 миллиарда рублей и довели его до банкротства.
Российская газета 08:56
Политика
РБК: после голосования Путин может выступить с обращением к россиянам
Президент России Владимир Путин может выступить с обращением к нации после того, как пройдет голосование по поправкам в Конституцию.
Газета.Ru 04:31
Футбол
Диего Коста приговорён к шести месяцам тюрьмы за неуплату налогов
По результатам заседания 31-летний испанский форвард был признан виновным и приговорён к шести месяцам тюрьмы.
Metaratings 08:12
Общество
Соловьев прокомментировал уход своей соведущей Шафран
Взгляд.ру вчера в 07:51
Общество
Экс-глава MI6 заявил, что коронавирус возник в лаборатории в Ухане
Бывший глава британской разведки MI6 Ричард Дирлав считает, что коронавирус COVID-19 возник в лаборатории в китайском городе Ухань и распространился из-за несчастного случая в лаборатории, сообщает газета Telegraph.
РИА Новости 05:10
Политика
ЦИК запретил журналистам наблюдать за подсчетом голосов на референдуме
Референдум пройдет 1 июля, и на нем журналисты не смогут проверять рассортированные в стопки бюллетени.
RuNews24.ru 09:25
Общество
Спикер Мосгордумы отказался подать в отставку из-за расследования ФБК
Позднее Навальный опубликовал в своем блоге расследование, в котором утверждалось, что Шапошников в декларациях, которые подавал ранее, не отразил то, что в 2018 году внес в уставной капитал своей компании 870 млн руб. Речь идет о деньгах, которые депутат в 2018 году перечислил на баланс ООО "Ваш консалтинг".
РБК 08:38
Происшествия
Задержавшим Джорджа Флойда полицейским предъявили обвинения
Генпрокурор американского штата Миннесота Кит Эллисон предъявил обвинения полицейским, задержавшим афроамериканца Джорджа Флойда, который впоследствии умер от их действий.
Lenta.ru вчера в 15:12
Политика
Путин назначил нового замглавы МЧС РФ
Президент России Владимир Путин назначил Виктора Ничипорчука заместителем главы МЧС РФ.
Компания 08:42
Экономика
Средства россиян на текущих счетах в банках за апрель рекордно выросли
Что говорят банки Переток средств населения с депозитов на текущие счета был заметным в апреле, но это временное явление, сообщил член правления ВТБ Дмитрий Пьянов.
РБК вчера в 01:00
Кино
Бэйн может появиться в «Бэтмене» Мэтта Ривза
Popcornnews.ru 08:00
Здоровье
В Пермском крае выявили 51 новый случай коронавируса
51 новый случай коронавируса выявили в Пермском крае за сутки. Об этом рассказали в Центре по мониторингу ситуации с коронавирусом.
АиФ Пермь 03:38
Политика
США могут запретить полеты китайским авиакомпаниям
Власти США могут запретить пассажирские рейсы китайских компаний.
Деловое.ТВ вчера в 10:23