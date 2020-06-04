Общество

ГЛАС.RUГЛАС.RUАкции «Норникеля» снижаются на фоне аварии в Норильске

Ценные бумаги «Норникеля» резко подешевели на Московской бирже на фоне новостей об аварии в Норильске. Акции компании в момент снизились в цене на 4,9%. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки в четверг, 4 июня.
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