Ценные бумаги «Норникеля» резко подешевели на Московской бирже на фоне новостей об аварии в Норильске. Акции компании в момент снизились в цене на 4,9%. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки в четверг, 4 июня.

Акции «Норникеля» снижаются на фоне аварии в Норильске

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