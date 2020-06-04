Общество
ГЛАС.RUАкции «Норникеля» снижаются на фоне аварии в Норильске
Ценные бумаги «Норникеля» резко подешевели на Московской бирже на фоне новостей об аварии в Норильске. Акции компании в момент снизились в цене на 4,9%. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки в четверг, 4 июня.
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Общество
В Москве ввели новый тип пропусков для посещения МФЦ
Жители Москвы теперь смогут оформить цифровой пропуск для посещения многофункциональных центров (МФЦ), следует из указа мэра города Сергея Собянина от 4 июня.
Ведомости 09:37
Политика
Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны
Главе "Роснефти" Игорю Сечину (ответственному секретарю комиссии по ТЭК) президент поручил обеспечить координацию деятельности органов власти всех уровней, местного самоуправления и организаций по исполнению этих поручений.
Российская газета 09:29
Общество
В МЧС нашли способ ликвидировать разлив нефтепродуктов в Норильске
Напомним, что произошедшая 29 мая техногенная авария на ТЭЦ-3 в Норильске признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
Российская газета 03:16
Общество
Попова призвала выработать алгоритм реагирования на новые пандемии
Глава Роспотребнадзора Анна Попова считает, что очень важно объединить опыт переживания пандемии для выстраивания алгоритма на следующий подобный случай, который может произойти в той или иной форме.
RT на русском 08:48
Здоровье
Роспотребнадзор назвал безопасными занятия спортом в масках
Прогулки и занятия спортом в медицинских масках безопасны для людей, заявили в Роспотребнадзоре.
РБК 08:05
Политика
ВЦИОМ: поправки в конституцию поддерживают больше 60% россиян
Поправки в конституцию поддерживают 61% россиян. Об этом следует из опроса ВЦИОМ.
Общественная служба новостей 07:27
Кино
Сериал «Чернобыль» получил больше всего номинаций на премию BAFTA
На втором месте по числу номинаций на премию BAFTA располагается сериал «Корона», а затем комедийный проект «Дрянь».
iReactor 07:11
Политика
Лукашенко отправил правительство в отставку. Беларусь забурлила
Хорошие новости 04:39
Футбол
ФИФА запретила «Рубину» регистрировать новых игроков
В четверг, 4 июня, телеграм-канал «Мутко против» сообщил о наложении санкций со стороны ФИФА к клубу РПЛ «Рубин» (Казань).
ГЛАС.RU 07:10
Политика
Свердловские депутаты отказали в доверии Путину
Почти 200 депутатов российских муниципальных образований и региональных парламентов подписали открытое письмо против внесения изменений в Конституцию.
Уралинформбюро 02:44
Космос
Зафиксирована мощнейшая за три года вспышка на Солнце
Обсерватория солнечной динамики зафиксировала крупнейшую с октября 2017 года вспышку на Солнце.
Моя Москва.онлайн 01 июня в 13:37
Политика
США хотят ввести дополнительные санкции против «Северного потока-2»
Ранее пресс-секретарь компании-оператора газопровода Nord Stream 2 AG Йенс Мюллер назвал любые угрозы применения дополнительных санкций в отношении газопровода "Северный поток-2" дискриминацией европейских компаний.
Российская газета 02:11
Общество
В Москву придет 30-градусная жара
Московский Комсомолец 06:35
Происшествия
Найденная в Брянске семилетняя девочка весила девять килограммов
Российская газета 05:08
Общество
Северодвинск закроют на карантин
Власти Архангельской области с 6 июня ограничивают въезд и выезд из города Северодвинск, где выявлено около 1 200 случаев заражения коронавирусом, в том числе на стратегических оборонных предприятиях.
ТАСС 07:45
Общество
Собянин допустил продление масочного режима до октября или февраля
Возвращение к нормальной жизни после эпидемии коронавируса в Москве займет год. Об этом в интервью ТАСС заявил мэр столицы Сергей Собянин.
Газета.Ru 06:47
Политика
Минобороны приступило к переброске в Забайкалье полевого госпиталя
RT на русском 07:52
Политика
Пристайко уволили с должности вице-премьера Украины
Депутаты Верховной рады приняли решение уволить Вадима Пристайко с должности вице-премьера по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции.
Телеканал 360° 06:28
Футбол
РПЛ опубликовала календарь оставшихся матчей чемпионата
Напомним, 17 марта розыгрыш чемпионата России был приостановлен из-за пандемии коронавируса. На данный момент в РПЛ было сыграно 22 тура.
Vprognoze.ru вчера в 03:46
Общество
Губернатор Кубани продлил режим карантина до 21 июня
В четверг днем на заседании регионального Оперативного штаба губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что режим карантина по коронавирусу, который действует на территории края с конца марта, будет продлен до 21 июня.
Российская газета 05:49
Общество
В Оренбуржье отменили решение об изъятии детей у многодетной семьи
Российская газета 07:49
Общество
Спикер Мосгордумы отказался подать в отставку из-за расследования ФБК
Позднее Навальный опубликовал в своем блоге расследование, в котором утверждалось, что Шапошников в декларациях, которые подавал ранее, не отразил то, что в 2018 году внес в уставной капитал своей компании 870 млн руб. Речь идет о деньгах, которые депутат в 2018 году перечислил на баланс ООО "Ваш консалтинг".
РБК 08:38
Политика
ЦИК объяснил, почему нельзя агитировать против поправок в Конституцию
Ранее участники кампании Нет направили в ЦИК письмо, требуя предоставить им возможность провести агитацию против внесения поправок в Конституцию.
Znak.com 02 июня в 20:13
Общество
МЧС проверит систему оповещения по всей стране
МЧС включит сирены и громкоговорители, а также планирует «замещение трансляций теле- и радиоканалов», передаёт ТАСС.
Говорит Москва вчера в 02:53
Происшествия
Московского водителя лишили прав за «бесконтактное» ДТП
Водитель пытался оспорить решение мирового судьи, который лишил его прав на год и два месяца по статье об оставлении места ДТП.
РИА Новости 07:39
Культура
Новый облик Волка из перезапуска «Ну, погоди!» слили в сеть
Студия «Союзмультфильм» создала новый облик Волка для перезапуска мультсериала «Ну, погоди!»
Lenta.ru 06:28
Политика
США могут запретить полеты китайским авиакомпаниям
Власти США могут запретить пассажирские рейсы китайских компаний.
Деловое.ТВ вчера в 10:23
Происшествия
Оползень унес в море жилой поселок
Оползень шириной более 600 метров унес в море восемь домов на мысе Кракнесет на севере Норвегии.
РИА Новости 05:22
Общество
Россиян ждут две короткие рабочие недели в июне
Роструд напомнил о двух коротких рабочих неделях в июне — в связи с празднованием Дня России и проведением парада Победы.
РИА Новости 02:53
Общество
Мишустин поручил проанализировать указы по коронавирусу в Москве
Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минюсту, Минздраву и Роспотребнадзору изучить применение нормативных актов, принятых московскими властями для борьбы с COVID-19.
РИА Новости вчера в 02:30