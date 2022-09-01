Lenta.ruАкции Nvidia рухнули на 6,63 процента после решения США ограничить экспорт чиповНа премаркете в четверг, 1 сентября, акции Nvidia, крупнейшего производителя графических процессоров, рухнули на 6,63 процента.Lenta.ruВскоре падение немного замедлилось, и ценные бумаги достигли 142,57 доллара за штуку.Lenta.ruПадение составило 6,6%. К 14:20 (мск) цены выросли до 144 долларов, что все равно на 4,5% ниже изначальных показателей.Комсомольская правдаАкции компании Nvidia упали на фоне решения США ограничить экспорт чипов для компьютеров в Россию и Китай.Общественная служба новостейЧитать далееСвернутьСоловей.ИнфоСоловей.ИнфоQuote.RuПодробнее о событииАкции Nvidia рухнули на 6,63 процента после решения США ограничить экспорт чиповLenta.ru06:22Акции Nvidia упали на фоне решения США ограничить экспорт чипов в РоссиюОбщественная служба новостей07:14Запрет властей США на поставку чипов привёл к обрушению акций NvidiaОреанда-Новости07:08Акции Nvidia обрушились после запрета американских властей на поставку чипов в КНР и РоссиюСоловей.Инфо06:59Акции Nvidia упали на 6% после решения США ограничить экспорт чипов в Россию и КитайКомсомольская правда07:25Акции NVIDIA упали на 6% после запрета США поставок в Китай и РоссиюQuote.Ru05:01Показать ещёОценить21Поделиться