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Акции Nvidia рухнули на 6,63 процента после решения США ограничить экспорт чипов

На премаркете в четверг, 1 сентября, акции Nvidia, крупнейшего производителя графических процессоров, рухнули на 6,63 процента.
Lenta.ru
Вскоре падение немного замедлилось, и ценные бумаги достигли 142,57 доллара за штуку.
Lenta.ru
Падение составило 6,6%. К 14:20 (мск) цены выросли до 144 долларов, что все равно на 4,5% ниже изначальных показателей.
Комсомольская правда
Акции компании Nvidia упали на фоне решения США ограничить экспорт чипов для компьютеров в Россию и Китай.
Общественная служба новостей

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Акции Nvidia рухнули на 6,63 процента после решения США ограничить экспорт чипов
Lenta.ru06:22
Акции Nvidia упали на фоне решения США ограничить экспорт чипов в Россию
Общественная служба новостей07:14
Запрет властей США на поставку чипов привёл к обрушению акций Nvidia
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Акции Nvidia обрушились после запрета американских властей на поставку чипов в КНР и Россию
Соловей.Инфо06:59
Акции Nvidia упали на 6% после решения США ограничить экспорт чипов в Россию и Китай
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Акции NVIDIA упали на 6% после запрета США поставок в Китай и Россию
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