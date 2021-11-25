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Акции ОВК подешевели на 12% после дефолта по облигациям дочерней структуры

«В настоящее время ведутся переговоры с держателями облигаций о сроках и вариантах урегулирования задолженности», — сказал РБК представитель ОВК.
РБК
Речь идет о выпуске серии 01, который в 2013 году разместила «дочка» компании — «ОВК Финанс».
РБК
«Причина неисполнения обязательств заключается в отсутствии денежных средств для погашения займа в текущем периоде», — говорится в сообщении ОВК.
РБК
Представитель основного акционера ОВК — банк непрофильных активов «Траст» — в беседе с РБК сообщил, что «в данный момент разрабатывает план антикризисных мер для урегулирования ситуации».
Коммерсантъ

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