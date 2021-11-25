Директору Института общественных наук РАНХиГС, ректору ОАНО "Московская высшая школа социальных и экономических наук" ("Шанинка") Сергею Зуеву предъявлено обвинение в рамках уголовного дела о фиктивном трудоустройстве сотрудников Минспросвещения РФ.
Парламент Северной Осетии повторно проголосовал и поддержал законопроект о внесении изменений в закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии, которые вводят использование QR-кодов в общественных местах и на ряде видов транспорта, сообщили РИА Новости в парламенте.