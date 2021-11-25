Меркель призвала ЕС быть едиными, в том числе в вопросе санкций по Украине

Врио канцлера Германии Ангела Меркель в ходе пресс-конференции в Берлине заявила о том, что Евросоюз должен демонстрировать единство в украинском конфликте, в том числе в вопросе новых санкций, которые могут быть введены в случае отсутствия прогресса в урегулировании, сообщает ТАСС.