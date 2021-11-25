Врио канцлера Германии Ангела Меркель в ходе пресс-конференции в Берлине заявила о том, что Евросоюз должен демонстрировать единство в украинском конфликте, в том числе в вопросе новых санкций, которые могут быть введены в случае отсутствия прогресса в урегулировании, сообщает ТАСС.
Бывший сотрудник следственного управления СК РФ по Тюменской области, который подозревается в том, что в нетрезвом состоянии насмерть сбил на машине двух рабочих, арестован на два месяца, передает корреспондент ТАСС из зала заседаний Ленинского районного суда Тюмени.