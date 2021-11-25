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Акции ОВК подешевели на 12% после дефолта по облигациям дочерней структуры

Акции компании существенно подешевели после того, как дочерняя структура ОВК — «ОВК финанс» — допустила технический дефолт по облигациям на 16,34 млрд руб., следует из раскрытия информации о компании.
Ведомости
По состоянию на 30 сентября «Трасту» принадлежит 27,8% ОВК.
РБК
Общая сумма запланированных выплат — 16,34 млрд руб.
РБК
Представитель основного акционера ОВК — банк непрофильных активов «Траст» — в беседе с РБК сообщил, что «в данный момент разрабатывает план антикризисных мер для урегулирования ситуации».
Коммерсантъ

Подробнее о событии

Принадлежащая государству «ОВК Финанс» допустила дефолт по выплатам 16,34 миллиарда рублей
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