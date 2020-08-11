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ПРАЙМ
ПРАЙМ

Российский рынок акций немного усилил рост после старта торгов

Российский рынок акций несколько усилил рост по индексу Мосбиржи после старта торгов, свидетельствуют данные Московской биржи.В источнике
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Росбалт

Российский фондовый рынок открылся на мажорной ноте

Росбалт03:24
ТАСС

Индексы РТС и Мосбиржи в понедельник снизились на 0,27-0,39%

ТАССвчера в 13:20
Взгляд.ру

Московская биржа открылась ростом

Взгляд.ру03:13
Банки.ру

Фондовые торги в РФ открылись в плюсе

Банки.ру03:01
Финмаркет

Российский рынок акций открылся на позитиве

Финмаркет03:06
Finam.Ru

В ближайшее время бумаги нефтегазового сектора будут наиболее востребованы у инвесторов

Finam.Ru03:30
ПРАЙМ

Российский рынок акций немного усилил рост после старта торгов

ПРАЙМ03:17

Певица Легкоступова госпитализирована с черепно-мозговой травмой

54-летняя советская, российская эстрадная певица и продюсер Валентина Легкоступова, исполнительница легендарной "Ягоды-малины", была найдена в своей квартире в Москве с черепно-мозговой травмой.
Российская газета04:28
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Учёные предлагают не сохранять объекты Всемирного наследия

Учёные утверждают, что объекты культурного наследия, которые серьёзно пострадали под воздействием климатических изменений, могут стать символом, который будет напоминать людям о последствиях глобального потепления.
Pravda.Ru04:52

В Усманском районе в ДТП пострадали пять человек

В Усманском районе, в 19:20, на дороге «Липецк-Усмань», 30-летний водитель автомобиля «Лада-111930», по предварительным сведениям, при выезде с прилегающей территории на главную дорогу и развороте, не уступил дорогу автомобилю «Кио-Рио» под управлением 24-летнего водителя, в результате чего произошло столкновение транспортных средств.
Вести4803:04