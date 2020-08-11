В Усманском районе в ДТП пострадали пять человек

В Усманском районе, в 19:20, на дороге «Липецк-Усмань», 30-летний водитель автомобиля «Лада-111930», по предварительным сведениям, при выезде с прилегающей территории на главную дорогу и развороте, не уступил дорогу автомобилю «Кио-Рио» под управлением 24-летнего водителя, в результате чего произошло столкновение транспортных средств.