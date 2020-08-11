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ПРАЙМ
ПРАЙМ

Российский рынок акций немного усилил рост после старта торгов

Российский рынок акций несколько усилил рост по индексу Мосбиржи после старта торгов, свидетельствуют данные Московской биржи.В источнике
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Банки.ру

Фондовые торги в РФ открылись в плюсе

Банки.ру03:01
Взгляд.ру

Московская биржа открылась ростом

Взгляд.ру03:13
Финмаркет

Российский рынок акций открылся на позитиве

Финмаркет03:06
Росбалт

Российский фондовый рынок открылся на мажорной ноте

Росбалт03:24
Finam.Ru

В ближайшее время бумаги нефтегазового сектора будут наиболее востребованы у инвесторов

Finam.Ru03:30
ПРАЙМ

Российский рынок акций растет на новостях компаний и позитивном внешнем фоне

ПРАЙМ06:16
ТАСС

Индексы РТС и Мосбиржи в понедельник снизились на 0,27-0,39%

ТАССвчера в 13:20

В Минске во время протестов погиб человек

Вчера стало известно еще об одном погибшем — это мужчина, который по версии официального представителя МВД Белоруссии Ольги Чемодановой имел намерение бросить взрывное устройство в сторону сотрудников правопорядка, однако оно сработало раньше и нанесло протестующему травмы, от которых он скончался.
В Минске во время протестов погиб человек
Rusbankrot.ru00:28

154 случая заболевания коронавирусом выявлено в Подмосковье за сутки

За все время в Подмосковье было выявлено более 3,5 тысяч случаев заболевания у граждан, не проживающих постоянно и не зарегистрированных в Московской области, в том числе – из Москвы.
154 случая заболевания коронавирусом выявлено в Подмосковье за сутки
Красное знамя (Руза)04:30
1,8K

Задержан сотрудник СБ Украины, передававший гостайну в конфетах

Украинские правоохранители задержали сотрудника Службы безопасности Украины и военного пенсионера, которые передавали секретную информацию в конфетах Roshen, сообщила во вторник пресс-служба офиса генпрокурора Украины.
Национальная служба новостей07:51

Тихановская в видеообращении подтвердила, что покинула Белоруссию

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в опубликованном во вторник на платформе Youtube видеообращении подтвердила свой отъезд из Белоруссии, подчеркнув, что это ее самостоятельное решение.
ТАСС04:36
1,4K

Россия получила запрос на 1 млрд доз вакцины против коронавируса

Во вторник, на конференции, посвященной регистрации первой российской вакцины против коронавируса «Спутник V», генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщил, что фонд уже получил запросы на 1 млрд доз этой вакцины.
РБК07:45
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Военные эксперты объяснили причины нападок на американцев в Сирии

Американские военные сталкиваются с рядом трудностей в Сирии, одна из них — это местные племена, совершающие постоянные атаки на военные базы и мобильные патрули, отмечает военный эксперт Юрий Лямин.
Народные новости06:27
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Саратовская область представила экспозицию о борьбе с коронавирусом

Саратовская область на всероссийском форуме "Здоровье нации - основа процветания России" отразила на своей экспозиции работу медицинских учреждений в условиях пандемии коронавируса и информацию о реализации в регионе национального проекта "Здравоохранение", сообщила пресс-служба областного минздрава.
РИА Новости08:31
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