«На 9 августа 2022 года с космодрома Байконур планируется пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат», которым предстоит вывести на орбиту космический аппарат дистанционного зондирования Земли «Хайям» по заказу Исламской Республики Иран», — говорится в заявлении.
"Высокоточными ракетами большой дальности воздушного базирования в районе населенного пункта Радехов Львовской области уничтожена база хранения с поступившим киевскому режиму из Польши вооружением и боеприпасами иностранного производства", - отметил Конашенков.
Нельзя исключать введения дополнительных мер по борьбе с коронавирусом, в частности, таких, как возвращение обязательной вакцинации для отдельных категорий граждан, в случае значительного роста числа заболевших, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.