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Акции Ozon снижались больше чем на 3% на фоне пожара на складе в Подмосковье

На сайте подмосковного управления МЧС отмечается
, что информация о возгорании поступила в 12:33, тушением занимаются три единицы техники и 11 человек.
Ведомости
Информация о пожаре поступила в региональное управление МЧС между 12:00 и 13:00.
РБК
В результате возгорания якобы частично обрушилась крыша.
ФАН
В настоящее время уточняются все подробности масштабного ЧП.
A42.RU

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Акции Ozon снижались больше чем на 3% на фоне пожара на складе в Подмосковье
ТАСС07:13
В Подмосковье загорелся склад Ozon
РБК06:14
Площадь пожара на складе Ozon в Подмосковье выросла до 35 тысяч квадратов
РИА Новости07:14
На Новорижском шоссе в Подмосковье горит склад Ozon
Фонтанка.Ру06:16
Площадь пожара на складе OZON в Подмосковье увеличилась до 35 тысяч квадратных метров
RT на русском07:04
В подмосковной Истре загорелся склад интернет-магазина Ozon
Москва онлайн07:06
Площадь пожара на складе в подмосковной Истре выросла до 35 тысяч квадратных метров
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