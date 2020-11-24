Акции Ozon взлетели на Мосбирже более чем на 30% к цене IPO
Акции Ozon после старта торгов на Московской бирже взлетели более чем на 30% к цене IPO, согласно данным торговой площадки. В первые 30 минут торгов на пике цена достигла 3 023 рубля за ADS (американскую депозитарную акцию).В источнике
С чего всё началось
Сама компания Ozon на сайте сообщила
: «Ожидается, что ADS начнут торговать на Nasdaq Global Select Market под тикером OZON 24 ноября 2020 года, а предложение будет закрыто 27 ноября 2020 года при соблюдении обычных условий закрытия».
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