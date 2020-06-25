На Московской бирже 25 июня начался вторичный листинг золотодобывающей компании Petropavlovsk (пятая по добыче золота компания в России). Она с 2002 г. торгуется на Лондонской фондовой бирже, ее капитализация сейчас составляет $1,233 млрд.

Общество В Калининграде наградили потерявшую туфлю участницу парада Участница парада в Калининграде, которая в ходе мероприятия потеряла туфлю, была награждена командующим Балтфлотом адмиралом Александром Носатовым. 4,6K

Политика В Кремле запланировали новое обращение Путина к гражданам В Кремле готовят новое обращение президента к россиянам. Предполагается, что оно будет касаться голосования по поправкам в Конституцию. 467

Политика Захарова: Москва вернет Киеву ноту из-за парада в Крыму Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что оригинал ноты с протестом Киева в связи с парадом 24 июня, который был проведен в Крыму, будет возвращен украинской стороне, аналогично предыдущим подобным нотам, передает ТАСС. 1,3K

Происшествия Отстраненный от парада солдат объяснил разбитое стекло машины ФСО Солдат Никита Еременко, отстраненный от парада Победы на Красной площади в Москве, разбил стекло в автомобиле Федеральной службы охраны (ФСО), протестуя против «несправедливого решения» в отношении него. 4,5K

Общество Иностранным специалистам смягчили въезд в Россию "Иностранным специалистам разрешается однократный въезд в Россию на основании особого списка", - говорится в сообщении. 26

Политика США предупредили Россию об изоляции в ООН Россия и Китай столкнутся с изоляцией в Организации Объединенных Наций, если продолжат блокировать американские проекты резолюции Совета Безопасности ООН о продлении оружейного эмбарго в отношении Ирана. 35

Финансы Россияне вновь стали пополнять валютные вклады До начала лета на протяжении последних четырех месяцев наблюдался отток вкладов: 1 января 2020 года объем валютных вкладов населения составлял $96,54 млрд. 1,1K

Общество ВОЗ сообщила о новом всплеске коронавируса в Европе В Европе наблюдается всплеск случаев заболевания COVID-19 после того, как страны начали ослаблять ограничения, сообщил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге. 7

Политика Трамп допустил отправку части военных США из Германии в Польшу Как уточняет The Washington Post, Трамп заявил, что часть военнослужащих, которых он планирует вывести из Германии, отправится в Польшу, часть — в другие европейские страны, а остальные вернутся в США. 325

Авто Российских водителей с 1 июля ждут три нововведения С 1 июля этого года на территории России начнет действовать новый ГОСТ технического регламента Таможенного союза, принятый Евразийской экономической комиссией. 372

Шоу-бизнес Собчак сломала нос и попала в больницу Телеведущая Ксения Собчак рассказала, что сломала нос и попала в больницу. Об этом она сообщила в Instagram, сняв видео из палаты. 405

Происшествия Суд признал незаконным обыск у убитого из-за хищения обоев уральца Кировский районный суд Екатеринбурга признал незаконным полицейский обыск дома у 27-летнего Владимира Таушанкова, который был убит 31 мая при штурме квартиры, после того как его заподозрили в разбое из-за хищения обоев из строительного магазина. 169

Технологии За взлом PS4 компания Sony заплатит 3,5 млн рублей PlayStation запустила программу вознаграждений за взлом консоли и аксессуаров: в частности, компания пообещала заплатить 3,5 миллиона рублей за взлом популярной консоли PS4. 14

Общество Причиной смерти сына Хрущева стало огнестрельное ранение в голову Глава пресс-службы департамента здравоохранения Род-Айленда Джозеф Уэнделкен сообщил, что причиной смерти сына бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева - Сергея - стало огнестрельное ранение в голову. 585

Происшествия Ефремов оказался не готов усыновить детей из семьи погибшего водителя Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев открестился от своих слов об усыновлении актером детей из семьи Сергея Захарова, погибшего в результате аварии. 924

Наука Антитела к коронавирусу могут исчезнуть за два месяца Китайские учёные пришли к выводу, что выработанные организмом антитела против коронавируса могут исчезнуть спустя два месяца.

Политика Урну с бюллетенем журналиста Лобкова опечатали Урну с аннулированным бюллетенем журналиста и ведущего "Дождя" Павла Лобкова, который пытался проголосовать по поправкам к Конституции дважды, опечатали, сообщил РИА Новости заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут. 16