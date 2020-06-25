Экономика

ВедомостиВедомостиЗолотодобывающая компания Petropavlovsk вышла на Мосбиржу

На Московской бирже 25 июня начался вторичный листинг золотодобывающей компании Petropavlovsk (пятая по добыче золота компания в России). Она с 2002 г. торгуется на Лондонской фондовой бирже, ее капитализация сейчас составляет $1,233 млрд.
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Золотодобывающая компания Petropavlovsk вышла на Мосбиржу

Ведомости12:08

Акции Petropavlovsk на Московской бирже будут торговаться в рублях

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Акции Petropavlovsk начнут торговаться на Московской бирже 25 июня

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Акционеры Petropavlovsk обсудят 30/06 дивидендную политику

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Petropavlovsk подал заявление для вторичного листинга на МосБирже

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Автоматически обработано 7238 источников, обновлено в 12:28, Ашберн
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"Иностранным специалистам разрешается однократный въезд в Россию на основании особого списка", - говорится в сообщении.
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Политика

США предупредили Россию об изоляции в ООН

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Среди гостей парада Победы был Дмитрий Песков, пресс-секретарь российского президента. За происходящим он наблюдал с трибуны.
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Причиной смерти сына Хрущева стало огнестрельное ранение в голову

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