Экономика
ПРАЙМАкции Petropavlovsk начнут торговаться на Московской бирже 25 июня
Торги акциями золотодобывающей компании Petropavlovsk Plc (ГК "Петропавловск") на Московской бирже начнутся в четверг, 25 июня, следует из сообщения этой торговой площадки.
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Автоматически обработано 7239 источников, обновлено вчера в 23:54, Ашберн
Общество
Россиян предупредили о повышенном уровне солнечного излучения
На европейской территории России и в некоторых регионах на азиатской части страны ожидается десять дней, когда индекс солнечного ультрафиолетового излучения (УФ-индекс) будет "высоким" и "очень высоким".
Будущее России. Национальные проекты 24 июня в 03:35
Футбол
«Ливерпуль» стал чемпионом Англии
«Ливерпуль» не был чемпионом Англии 30 лет, в последний раз футболисты команды выигрывали кубок в 1990 году.
Коммерсантъ вчера в 17:14
Шоу-бизнес
Асмус прокомментировала слухи о фейковом разводе с Харламовым
Актриса Кристина Асмус прокомментировала слухи о фейковом разводе с резидентом Comedy Club Гариком Харламовым.
Lenta.ru вчера в 13:55
Общество
Журналист «Дождя» смог дважды проголосовать по поправкам в Конституцию
Ведущий телеканала «Дождь» Павел Лобков смог дважды проголосовать по поправкам в Конституцию, сообщает телеканал.
Ведомости вчера в 05:50
Здоровье
В Якутии продлили ограничительные меры до 1 июля
Ограничительные меры в Якутии продлены по 1 июля, сообщил глава региона Айсен Николаев на брифинге оперативного штаба.
РИА Новости вчера в 23:38
Политика
Гаага обвинила президента Косово Хашима Тачи в военных преступлениях
Специальная прокуратура международного суда по преступлениям в Косово в Гааге предъявила обвинения в преступлениях против человечности в отношении президента республики Косов Хашима Тачи, сообщается в пресс-релизе на сайте прокуратуры.
Московский Комсомолец 24 июня в 15:01
Общество
Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградили
Участнице парада в Калининграде Ксении Кальчинской, потерявшей туфлю, но не сбившей строй, вручили памятную медаль, заявил РИА Новости представитель Балтийского флота Роман Мартов.
РИА Новости вчера в 17:54
Происшествия
СМИ узнали мотивы повредившего на параде машину ФСО солдата
Сотрудники военной контрразведки ФСБ и психологи забраковали рядового 27-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Никиту Еременко, повредившего автомобиль Федеральной службы охраны (ФСО) перед парадом Победы на Красной площади, еще за неделю до проведения шествия, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в этой бригаде.
РБК вчера в 16:40
Шоу-бизнес
Дочь Ефремова рассказала о состоянии отца
Дочь актера Михаила Ефремова Анна-Мария рассказала о состоянии артиста, и сообщила, что он сожалеет и раскаивается в смертельной аварии с его участием.
Взгляд.ру вчера в 11:10
Политика
МИД пошутил про флаг ЛГБТ на здании посольства США
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о флаге ЛГБТ над посольством США, заявил, что "мы из Кремля не видим здания американского посольства".
РИА Новости вчера в 11:38
Политика
Германия готовит ответ на новые санкции США по «Северному потоку — 2»
Власти Германии подготовят ответные меры на случай, если Белый дом введет дополнительные санкции против газопровода "Северный поток — 2", передает агентство Блумберг со ссылкой на правительственные источники в Берлине.
РИА Новости вчера в 15:27
Общество
Сын Хрущева умер от огнестрельного ранения в голову
Сергей Хрущев родился в 1935 году в семье первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева и Нины Кухарчук.
РИА Новости вчера в 10:01
Футбол
Совет директоров «Крыльев Советов» не стал увольнять Божовича
Депутат Самарской губернской думы Александр Милеев на совете директоров «Крыльев Советов» предложил уволить главного тренера команды Миодрага Божовича.
Евро-футбол.ру вчера в 13:41
Происшествия
Коронавирус выявили в двух детских садах в Кузбассе
Интерфакс - Россия вчера в 04:47
Армия и оружие
Трамп рассказал, что изменил дизайн американских военных кораблей
Президент США Дональд Трамп рассказал, что внес изменения в дизайн военных кораблей.
ТАСС вчера в 19:14
Общество
В Приморье судья ушла в отставку после конфликта с прокурором
Судья Советского районного суда Владивостока Рона Сопчук подала в отставку после того, как квалификационная коллегия судей Приморского края понизила ее в квалификационном классе из-за того, что она обратилась к представителю Генпрокуратуры в чужом процессе.
РИА Новости вчера в 01:33
Политика
Украинский омбудсмен осудила слова депутата о детях «низкого качества»
Уполномоченная Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова осудила заявление депутата от фракции "Слуга народа", главы парламентского комитета по социальной политике Галины Третьяковой о том, что в бедных семьях рождаются дети "низкого качества", и призвала руководство парламента и депутатов Рады отреагировать на него.
РИА Новости вчера в 06:40
Экономика
Власти США раздали деньги покойникам
Власти США по ошибке выплатили 1,4 миллиарда долларов умершим людям.
Lenta.ru вчера в 22:31
Политика
Эмоциональная реакция ветерана на слова Путина о войне попала на видео
Ветеран Великой Отечественной войны поддержал Владимира Путина, выступавшего с речью на параде Победы на Красной площади.
РИА Новости 24 июня в 08:01
Политика
Пушков прокомментировал ноту протеста Киева из-за парада в Крыму
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал протест Украины из-за прошедшего в Крыму парада в честь 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.
Известия вчера в 21:41
Происшествия
Опубликовано видео с разбившим машину ФСО на параде Победы солдатом
Опубликовано видео с разбившим машину ФСО на параде Победы 22-летним солдатом Никитой Еременко.
Lenta.ru вчера в 16:21
Общество
С 1 июля вступают в силу новые правила для автомобилистов
Люди спешили получить медсправки до того, как закон вступит в силу и их стоимость значительно вырастет.
ТИА вчера в 04:11
Политика
Трамп назвал Болтона маньяком и упрекнул его в желании развязать войну
Президент США Дональд Трамп раскритиковал своего бывшего помощника по национальной безопасности Джона Болтона, назвав его сумасшедшим маньяком, которому только бы "бомбить людей".
ТАСС вчера в 20:56
Политика
Палата представителей США приняла законопроект о реформе полиции
Палата представителей США проголосовала за проект закона о реформе полиции, подготовленный Демократической партией.
RT на русском вчера в 21:35
Здоровье
Стало известно о состоянии добровольцев после вакцинации от COVID-19
«По результатам осмотра добровольцев и мониторинга лабораторных показателей, каких-либо осложнений или побочных реакций не наблюдается, жалоб со стороны участников эксперимента на состояние здоровья нет», — рассказал врач анестезиолог-реаниматолог Олег Чихляев.
Известия вчера в 22:00
Футбол
«Ростов» решил выставить на поединок с «Арсеналом» основной состав
Футболистов основного состава отправили на карантин. Матч «Ростов» - «Арсенал» Тула состоится 27 июня.
LiveResult.Ru вчера в 14:21
Политика
В Кремле запланировали новое обращение Путина к гражданам
В Кремле готовят новое обращение президента к россиянам. Предполагается, что оно будет касаться голосования по поправкам в Конституцию.
РБК вчера в 11:30
Шоу-бизнес
Нетиевский объяснил, почему Михалкова ушла из «Уральских пельменей»
iReactor вчера в 04:59
Общество
СМИ узнали о рейсах «Аэрофлота» за рубеж в обход запретов
По данным издания, как минимум с начала лета «Аэрофлот» выполняет рейсы из Москвы в Сеул, Тель-Авив, Франкфурт-на-Майне и вышеназванные города.
Телеканал 360° вчера в 03:01