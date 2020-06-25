Экономика
ПРАЙМАкции Petropavlovsk начнут торговаться на Московской бирже 25 июня
Торги акциями золотодобывающей компании Petropavlovsk Plc (ГК "Петропавловск") на Московской бирже начнутся в четверг, 25 июня, следует из сообщения этой торговой площадки.
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Выход из карантина мало помог книжному рынку На фоне ослабления карантинных мер книжный рынок не только не перешел к восстановлению, а продолжил падение, следует из данных опроса его участников.
Коммерсантъ 13:32
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Сахалин.Инфо 18:25
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Для российских водителей с 1 июля будут действовать новые правила
В России с 1 июля вступит в силу ряд новых правил для автомобилистов, передает Autonews.
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Эксперты предложили смягчить объявленный Путиным прогрессивный НДФЛ
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Как рассказал ТАСС исполнительный директор предприятия Дмитрий Земсков, производство "Арепливира" в таких объёмах позволит покрыть все потребности российских медучреждений в препарате, во всяком случае, на время первой волны инфекции.
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Президент России Владимир Путин в четверг, 25 июня, заявил, что нельзя никого принуждать к участию в голосовании по поправкам в Конституцию страны.
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В Москве теплоход с выпускниками столкнулся с причалом
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Как сообщает «Чемпионат», главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов призывает граждан голосовать за поправки в Конституцию РФ.
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Стала известна явка на онлайн-голосование по поправкам к Конституции
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