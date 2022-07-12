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Акции Petropavlovsk подешевели до исторического минимума

Стоимость акций Petropavlovsk в ходе основной сессии на Московской бирже опустилась до исторического минимума, свидетельствуют данные торгов.
ТАСС
У компании начались серьезные проблемы, также стало известно о приостановке листинга бумаг на Лондонской фондовой бирже (LSE).
Lenta.ru
Управление по контролю за соблюдением норм поведения на финансовых рынках (Financial Conduct Authority, FCA) временно приостановило листинг бумаг Petropavlovsk на LSE по просьбе компании, говорится в сообщении биржи.
Финмаркет
Из-за западных санкций Petropavlovsk столкнулся с трудностями с обслуживанием долга и сбытом продукции.
Lenta.ru

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Акции Petropavlovsk подешевели до исторического минимума
ТАСС05:26
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Quote.Ru03:31
Акции Petropavlovsk обвалились больше чем на 20% после приостановки торгов в Лондоне
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Интерфакс03:56
Акции Petropavlovsk упали до исторического минимума
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