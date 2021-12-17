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Акции Positive Technologies выросли на 28%

Обыкновенные акции "Группы Позитив" были включены в котировальный список второго уровня 16 декабря, торги на Московской бирже начались 17 декабря.
ПРАЙМ
К 11.28 мск акции торговались на уровне 947,8 рубля, минимальная на сегодня цена составила 700 рублей, максимальная — 1238,2 рубля, объем сделок превышает 195 миллионов рублей.
ПРАЙМ
Также акции компании с 17 декабря включены в сектор рынка инноваций и инвестиций (РИИ) Московской биржи.
ПРАЙМ
На текущий момент акции торгуются в диапазоне 980–985 руб. за штуку, что дает капитализацию компании около 60 млрд руб.
Коммерсантъ

Подробнее о событии

Акции «Группы Позитив» росли более чем на 27% за первые шесть часов торгов на Мосбирже
ТАССвчера в 12:32
Акции Positive Technologies выросли на 28%
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Positive Technologies начнет торги на бирже 17 декабря
Forbes16 декабря в 08:27
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