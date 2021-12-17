Бывший президент Украины Петр Порошенко покинул в пятницу Украину и отбыл с турне в Турцию и Польшу после того, как Государственное бюро расследований попыталось вручить ему повестку для предъявления обвинения по делу о поставке угля из неподконтрольной Киеву части Донбасса.
В среду на встрече замглавы МИД Сергея Рябкова и помощника госсекретаря Карен Донфрид Россия официально передала США два документа — договор и соглашение, включающие российские идеи о гарантиях безопасности.
Ранее частная российская космическая корпорация Success Rockets представила на 26-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (СOP26) в Глазго демонстрационную модель спутника для мониторинга основных парниковых газов "Диана".
Секвенирование ДНК показало, что эта австралийская многоножка является недавно обнаруженным видом, который был назван Eumillipes persephone в честь греческих и латинских слов, означающих "истинная тысяча футов" и Персефона, королева подземного мира в греческой мифологии.