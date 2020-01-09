Экономика
ИнтерфаксАкции «Распадской» подорожали на фоне пожаров в Австралии
Среди акций, входящих в расчет индекса МосБиржи, в лидерах роста выступают бумаги "РусГидро" и "Интер РАО", среди менее ликвидных акций подъемом отличились бумаги "ВСМПО-Ависма" и "Распадской" - акции производителей коксующегося угля дорожают на фоне растущих опасений по поводу перебоев поставок на мировом рынке из-за пожаров в Австралии.
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Футбол
Янг отказался продлить контракт с «Манчестер Юнайтед» ради «Интера»
Защитник «Манчестер Юнайтед» Эшли Янг отказался от продления контракта с клубом.
Политика
Протестующие прорвались в здание администрации президента Абхазии
В здание администрации президента в Абхазии ворвались протестующие: они взломали дверь и выбили несколько окон.
Армия и оружие
Путин призвал укрепить статус России как ведущей морской державы
Российский президент Владимир Путин заявил, что Россия в XXI веке должна сохранить и укрепить статус одной из ведущих морских держав.
Происшествия
В Белоруссии труп гостя несколько дней просидел за праздничным столом
Труп гостя в одной из деревень Витебской области Белоруссии несколько дней просидел за праздничным столом, прежде чем его обнаружили правоохранители, сообщил РИА Новости в четверг официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.
Шоу-бизнес
Поклонники оценили образ Пугачевой на рождественском ужине у друзей
Многие отметили, что артистка хорошо выглядит. На фотографии Пугачева и Галкин в компании своих друзей запечатлены на фоне нарядной елки.
Происшествия
В Сети появилось видео крушения украинского Boeing в Иране
Момент крушения Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" в Тегеране попал на видео с камер наблюдения.
Происшествия
Мощный взрыв прогремел на НПЗ в Ухте
Мощный взрыв прогремел на Ухтинском нефтеперерабатывающем заводе, после чего на предприятии вспыхнул пожар, сообщают очевидцы.
Биатлон
Норвежка Ройселанн выиграла спринт на этапе КМ по биатлону в Германии
Норвежская биатлонистка Марте Олсбю Ройселанн победила в спринтерской гонке на 7,5 км на четвертом этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.
Теннис
Сборная России вышла в полуфинал ATP Cup
Российский теннисист Даниил Медведев обыграл аргентинца Диего Шварцмана во втором матче четвертьфинала Кубка Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP Cup), который проходит в Австралии.
Авто
Новый Audi Q9 может появиться к концу 2020 года
Помимо премиального кроссовера Audi Q9 не исключен дебют нового поколения Audi TT. Он может состояться в 2021 году.
Футбол
Кашшаи возглавил департамент судейства РФС
Венгр Виктор Кашшаи, завершивший в конце 2019 года карьеру арбитра, назначен новым главой департамента судейства Российского футбольного союза (РФС), сообщается на официальном сайте РФС.
Общество
Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею
Происшествия
Выжившая после крупного ДТП омичка погибла в аварии со «скорой»
В результате ДТП с каретой скорой помощи в центре Омска погибла пассажирка, которую везли в больницу после крупной аварии.
Энергетика
Лукашенко заявил, что не договорился с Россией по нефти
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что до сих пор не договорился с Владимиром Путиным по поставкам нефти.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл отказались от королевских обязанностей
За несколько часов до публикации сообщения газета The Sun рассказала со ссылкой на источники, что принц Гарри и Меган Маркл готовятся обсудить свое фактическое увольнение из королевской семьи с "руководством" - королевой, а также отцом и старшим братом Гарри - и, возможно, они даже откажутся от своего герцогского титула.
Финансы
Курс евро опустился ниже 68 рублей
Курс евро в ходе торгов опустился ниже 68 рублей впервые с 11 января 2018 года.
Кино
Сериалы от Netflix не попали в «лист ожидания»
В десятку попали «Новый папа» Паоло Соррентино с Джудом Лоу и Джоном Малковичем в главных ролях, спин-офф «Ходячих мертвецов», кинокомиксы и экранизации романов Стивена Кинга.
Общество
Жену футболиста Погребняка выгнали из такси
Таксист насильно выгнал из машины жену российского футболиста Павла Погребняка Марию.
Финансы
Минэкономразвития предсказало укрепление рубля в первом полугодии
Вслед за ростом курса рубля на 12,5% в 2019 году (в номинальном выражении) российская валюта продолжит укрепляться и в первом полугодии 2020 года, считает Министерство экономического развития.
Шоу-бизнес
Беременная Милла Йовович набрала 22 кг
Известно, что за беременность звезда «Пятого элемента» набрала 22 килограммов.
Общество
Названы самые редкие имена новорожденных в России
Общество
Суд продлил домашний арест Майклу Калви
Басманный суд Москвы оставил под домашним арестом основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви, а также других фигурантов дела: топ-менеджера фонда Филиппа Дельпаля, бывшего гендиректора банка «Восточный» Алексея Кордичева и бывшего директора по инвестициям «Восточного» Александра Цакунова, передает корреспондент РБК.
Культура
Джан Яман назван лучшим турецким актером года
Актер Джан Яман был признан лучшим турецким актером сезона 2019/2020 по итогам опроса издания Gecce.
Наука
Объявлена вымершей крупнейшая современная пресноводная рыба
Объявлена вымершей крупнейшая пресноводная рыба современности – китайский веслонос (Psephurus gladius).
Хоккей
Диц дисквалифицирован на два матча чемпионата КХЛ
Защитник казахстанского "Барыса" Даррен Диц дисквалифицирован на два матча регулярного чемпионата КХЛ за нарушение правил в игре против нижнекамского "Нефтехимика", сообщается на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).