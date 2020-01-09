Экономика
ИнтерфаксАкции «Распадской» подорожали на фоне пожаров в Австралии
Среди акций, входящих в расчет индекса МосБиржи, в лидерах роста выступают бумаги "РусГидро" и "Интер РАО", среди менее ликвидных акций подъемом отличились бумаги "ВСМПО-Ависма" и "Распадской" - акции производителей коксующегося угля дорожают на фоне растущих опасений по поводу перебоев поставок на мировом рынке из-за пожаров в Австралии.
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Происшествия
Ди Каприо спас находившегося 11 часов в Карибском море мужчину
Голливудский актер Леонардо Ди Каприо, отдыхавший в Карибском море на яхте, вытащил из воды мужчину, упавшего с круизного лайнера и 11 часов ожидавшего помощи.
Шоу-бизнес
У Джастина Бибера диагностировали болезнь Лайма
Певец Джастин Бибер признался, что страдает от болезни Лайма, и пообещал рассказать подробнее о своем здоровье в документальном фильме, сообщает Газета.ru.
Экономика
В России утвердили план новой приватизации
Правительство России утвердило план приватизации на период 2020-2022 годов.
Экономика
Банк России увеличил долю доллара США и золота в резервах
Банк России в конце II квартала 2019 года увеличил долю доллара США и золота в международных резервах.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия
Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.
Футбол
Гол Ларссона принес сборной Швеции победу над Молдавией
Футболист московского "Спартака" Джордан Ларссон принес сборной Швеции победу над командой Молдавии в товарищеском матче.
Спорт
В Лозанне открываются юношеские Олимпийские Игры
9 января в швейцарской Лозанне стартуют зимние юношеские Олимпийские Игры.
Политика
Захарова оценила резолюцию сейма Польши о начале Второй мировой
Принятием резолюции о равной ответственности Германии и СССР за начало войны сейм Польши показывает, как идеология побеждает правду, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Общество
Украина назвала контракт с «Газпромом» самым выгодным в истории
Вступивший в силу 1 января 2020 года контракт «Газпрома» и «Нафтогаза» стал самым выгодным для Украины за всю историю.
Здоровье
В 2020 году изменятся льготы для инвалидов всех групп
Из-за большого количества фальсификаций диагнозов грядет пересмотр и переосвидетельствование по новым правилам всех тех, у кого 2 и 3 группы инвалидности.
Политика
Владимир Путин определил дату послания Федеральному Собранию
В этом году президент Владимир Путин выступит с традиционным посланием Федеральному Собранию в среду, 15 января.
Футбол
«Челси» интересуется Лемаром из «Атлетико»
По информации СМИ, 24-летний француз был предложен «Челси». Ранее сообщалось, что к Лемаром интересуется «Арсенал».
Кино
Хоакин Феникс получил «Золотой глобус» за роль Джокера
Хоакин Феникс получил "Золотой глобус" за роль Джокера в одноименной ленте.
Армия и оружие
У авиабазы к северу от Багдада упала ракета
В окрестностях авиабазы Балад в районе Эд-Дуджейль к северу от Багдада упала ракета неизвестного происхождения.
Политика
Парламент Абхазии проголосовал за отставку президента
Парламент Абхазии проголосовал за отставку президента Рауля Хаджимбы, передает корреспондент РИА Новости.
Культура
Джан Яман назван лучшим турецким актером года
Актер Джан Яман был признан лучшим турецким актером сезона 2019/2020 по итогам опроса издания Gecce.
Политика
Британская палата общин одобрила сделку по Brexit
Если законопроект утвердит палата лордов, то Британия покинет Евросоюз 31 января. За соглашение проголосовали 330 депутатов, против - 321.
Футбол
Кашшаи возглавил департамент судейства РФС
Венгр Виктор Кашшаи, завершивший в конце 2019 года карьеру арбитра, назначен новым главой департамента судейства Российского футбольного союза (РФС), сообщается на официальном сайте РФС.
Армия и оружие
Путин наблюдал за учениями в Черном море
Президент России Владимир Путин наблюдал за совместными учениями Северного и Черноморского флотов (ЧФ) в Черном море, сообщает ТАСС.
Общество
Ошибка при заваривании чая превращает его в яд
Как сообщает ToDay News Ufa, специалисты назвали ошибки, которые любители совершают во время приготовления чая: Его надо обязательно заливать кипятком, но некоторые почему-то игнорируют надпись, сделанную на пачке.
Общество
Лукашенко заявил, что не договорился с Россией по нефти
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что до сих пор не договорился с Владимиром Путиным по поставкам нефти.
Армия и оружие
WP: Иран выверял удары, чтобы нанести минимум ущерба США
Иран специально выверял ракетный удар по американским базам в Ираке, чтобы избежать серьезного ущерба, сообщает Washington Post со ссылкой на высокопоставленных чиновников в администрации США.
Происшествия
Появилось видео крушения украинского лайнера в Тегеране
В сети появилось видео момента крушения Boeing 737 компании «Международные авиалинии Украины» (МАУ) в Тегеране.
Наука
Ученые выяснили, как продлить жизнь на десять лет
Шоу-бизнес
Поклонники оценили образ Пугачевой на рождественском ужине у друзей
Многие отметили, что артистка хорошо выглядит. На фотографии Пугачева и Галкин в компании своих друзей запечатлены на фоне нарядной елки.
Общество
«Поймай рыцаря»: первый за три месяца тизер нового Batman: Arkham
Аналогичная запись была и у первого тизера. Судя по всему, это новый логотип полицейского департамента Готэма.