Экономика
ИнтерфаксАкции «Распадской» подорожали на фоне пожаров в Австралии
Среди акций, входящих в расчет индекса МосБиржи, в лидерах роста выступают бумаги "РусГидро" и "Интер РАО", среди менее ликвидных акций подъемом отличились бумаги "ВСМПО-Ависма" и "Распадской" - акции производителей коксующегося угля дорожают на фоне растущих опасений по поводу перебоев поставок на мировом рынке из-за пожаров в Австралии.
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Политика
Хаджимба отказался покидать пост президента Абхазии
Ранее стало известно, что активисты заблокировали здание администрации президента Абхазии и парламента.
Происшествия
Ди Каприо спас находившегося 11 часов в Карибском море мужчину
Голливудский актер Леонардо Ди Каприо, отдыхавший в Карибском море на яхте, вытащил из воды мужчину, упавшего с круизного лайнера и 11 часов ожидавшего помощи.
Происшествия
В Белоруссии труп гостя несколько дней просидел за праздничным столом
Труп гостя в одной из деревень Витебской области Белоруссии несколько дней просидел за праздничным столом, прежде чем его обнаружили правоохранители, сообщил РИА Новости в четверг официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.
Футбол
РФС подтвердил назначение Кашшаи главой департамента судейства
Департамент судейства возглавил Виктор Кашшаи, главой департамента инспектирования стал Сергей Фурса.
Происшествия
Иран обнародовал отчет о крушении украинского Boeing
Иранские власти представили предварительный отчет, в котором речь идет о крушении украинского Boeing.
Политика
Китайская делегация посетит США для подписания торговой сделки
"По приглашению американской стороны вице-премьер Госсовета КНР Лэ Хэ с 13 по 15 января во главе делегации по торговой-экономическим вопросам отправится в Вашингтон для подписания с США первой части торговой сделки", - сообщил на брифинге Гао Фэн.
Кино
Киану Ривз исполнил роль рыцаря-джедая в псевдотрейлере «Звездных войн»
Канадский актер Киану Ривз появился в трейлере нового эпизода "Звездных войн".
Космос
Телескоп NASA нашел потенциально обитаемую планету
Космический телескоп TESS, выведенный NASA на орбиту в апреле 2018 года, обнаружил экзопланету, на которой может присутствовать вода.
Армия и оружие
Иран назвал ракетные удары по базам США началом крупной операции
«Ракетные удары по одним из самых важных военных баз США стали началом крупной операции «Мученик Сулеймани», которая будет иметь продолжение во всем регионе», – сказал Хаджизаде, передает ТАСС со ссылкой на Fars News Agency.
Политика
Зеленский обсудил с президентом Ирана крушение Boeing
Президенты Украины и Ирана Владимир Зеленский и Хасан Роухани обсудили по телефону крушение около Тегерана самолета Boeing 737 компании «Международные авиалинии Украины» (МАУ), сообщила пресс-служба украинского лидера.
Биатлон
Российские биатлонистки вышли на второе место в Кубке наций
Биатлонистки сборной России, несмотря на провал в спринтерской гонке на четвертом этапе Кубка мира, получили заветные очки в Кубке наций, передает "Чемпионат".
Происшествия
В Ухте загорелся нефтеперерабатывающий завод
На нефтеперерабатывающем заводе «Лукойла» в Ухте произошел пожар.
Происшествия
СМИ узнали имя солдата, который издевался над Шамсутдиновым
Политика
Британская палата общин одобрила сделку по Brexit
Палата общин британского парламента утвердила в четверг вечером соглашение о выходе Соединенного Королевства из ЕС.
Происшествия
Родственники рассказали о погибших в Иране членах экипажа самолета
Родственники рассказали РБК о погибших пассажирах и членах экипажа самолета Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» (МАУ), который упал после взлета из аэропорта Тегерана утром 8 января.
Экономика
ОГК-2 продала Красноярскую ГРЭС-2 за 10 млрд рублей структуре «СУЭКа»
ПАО "ОГК-2" продало Красноярскую ГРЭС-2 структуре "Сибирской генерирующей компании" (СГК) - АО "Енисейская ТГК" за 10 млрд рублей, сообщили компании.
Финансы
Эксперты дали прогноз экономического развития России в 2020 году
Специалисты рассказали, каким будет 2020 год для российской экономики, сообщает URA.RU.
Авто
Внедорожник Aurus Komendant оказался размерно больше конкурентов
Появились фотографии первого прототипа внедорожника Aurus Komendant.
Авто
Haval поставил рекорд продаж в России
Первый официальный дилер Haval открылся в Москве в июне 2015 года, а сейчас у марки 82 дилерских центра по всей России.
Гаджеты
Представлен первый смартфон с цветным экраном на электронных чернилах
На выставке CES 2020 в Лас-Вегасе компания Hisense представила свое новое устройство — смартфон с цветным дисплеем на электронных чернилах.
Технологии
«Доктор Веб» подал иск к Роскачеству из-за рейтинга антивирусов
Антивирусная компания «Доктор Веб» подала иск к АНО «Российская система качества» (Роскачество), следует из картотеки арбитражных дел.
Кино
Фильм-конкурент «Великолепного века» бьет рекорды
Общество
Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею
Шоу-бизнес
Мила Йовович заметно поправилась перед родами
Мила Йовович рассказывает поклонникам о том, как протекает её третья беременность, а недавно сообщила, что поправилась на 22 килограмма.
Футбол
«Рубин» сделал предложение бывшему форварду «Манчестер Сити» Бони
Казанский «Рубин» проявляет интерес к ивуарийскому нападающему Вильфриду Бони.