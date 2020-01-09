Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксАкции «Распадской» подорожали на фоне пожаров в Австралии

Среди акций, входящих в расчет индекса МосБиржи, в лидерах роста выступают бумаги "РусГидро" и "Интер РАО", среди менее ликвидных акций подъемом отличились бумаги "ВСМПО-Ависма" и "Распадской" - акции производителей коксующегося угля дорожают на фоне растущих опасений по поводу перебоев поставок на мировом рынке из-за пожаров в Австралии.
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