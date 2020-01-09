Среди акций, входящих в расчет индекса МосБиржи, в лидерах роста выступают бумаги "РусГидро" и "Интер РАО", среди менее ликвидных акций подъемом отличились бумаги "ВСМПО-Ависма" и "Распадской" - акции производителей коксующегося угля дорожают на фоне растущих опасений по поводу перебоев поставок на мировом рынке из-за пожаров в Австралии.

Акции «Распадской» подорожали на фоне пожаров в Австралии

Происшествия Ди Каприо спас находившегося 11 часов в Карибском море мужчину Голливудский актер Леонардо Ди Каприо, отдыхавший в Карибском море на яхте, вытащил из воды мужчину, упавшего с круизного лайнера и 11 часов ожидавшего помощи.

Происшествия В Белоруссии труп гостя несколько дней просидел за праздничным столом Труп гостя в одной из деревень Витебской области Белоруссии несколько дней просидел за праздничным столом, прежде чем его обнаружили правоохранители, сообщил РИА Новости в четверг официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.

Политика Китайская делегация посетит США для подписания торговой сделки "По приглашению американской стороны вице-премьер Госсовета КНР Лэ Хэ с 13 по 15 января во главе делегации по торговой-экономическим вопросам отправится в Вашингтон для подписания с США первой части торговой сделки", - сообщил на брифинге Гао Фэн.

Космос Телескоп NASA нашел потенциально обитаемую планету Космический телескоп TESS, выведенный NASA на орбиту в апреле 2018 года, обнаружил экзопланету, на которой может присутствовать вода.

Армия и оружие Иран назвал ракетные удары по базам США началом крупной операции «Ракетные удары по одним из самых важных военных баз США стали началом крупной операции «Мученик Сулеймани», которая будет иметь продолжение во всем регионе», – сказал Хаджизаде, передает ТАСС со ссылкой на Fars News Agency.

Политика Зеленский обсудил с президентом Ирана крушение Boeing Президенты Украины и Ирана Владимир Зеленский и Хасан Роухани обсудили по телефону крушение около Тегерана самолета Boeing 737 компании «Международные авиалинии Украины» (МАУ), сообщила пресс-служба украинского лидера.

Биатлон Российские биатлонистки вышли на второе место в Кубке наций Биатлонистки сборной России, несмотря на провал в спринтерской гонке на четвертом этапе Кубка мира, получили заветные очки в Кубке наций, передает "Чемпионат".

Политика Британская палата общин одобрила сделку по Brexit Палата общин британского парламента утвердила в четверг вечером соглашение о выходе Соединенного Королевства из ЕС.

Происшествия Родственники рассказали о погибших в Иране членах экипажа самолета Родственники рассказали РБК о погибших пассажирах и членах экипажа самолета Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» (МАУ), который упал после взлета из аэропорта Тегерана утром 8 января.

Авто Haval поставил рекорд продаж в России Первый официальный дилер Haval открылся в Москве в июне 2015 года, а сейчас у марки 82 дилерских центра по всей России.