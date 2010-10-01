Акции угледобывающей компании «Распадская» на Московской бирже выросли на 11,15%. По состоянию на 11:31 стоимость акций достигла 118,38 руб. за бумагу, свидетельствуют данные биржи. «Распадская» — основной актив Evraz, где ведется добыча коксующегося угля.

Акции «Распадской» выросли более чем на 11%

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