Экономика

КоммерсантъКоммерсантъАкции «Распадской» выросли более чем на 11%

Акции угледобывающей компании «Распадская» на Московской бирже выросли на 11,15%. По состоянию на 11:31 стоимость акций достигла 118,38 руб. за бумагу, свидетельствуют данные биржи. «Распадская» — основной актив Evraz, где ведется добыча коксующегося угля.
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Акции «Распадской» на Мосбирже растут более чем на 10%

ТАСС03:04

Акции «Распадской» выросли более чем на 11%

Коммерсантъ03:50
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США сообщили в Совбез ООН о готовности к переговорам с Ираном

Постпред США при ООН Келли Крафт направила в Совет Безопасности организации письмо, в котором сообщила о готовности Вашингтона к переговорам с Ираном без предварительных условий для снижения напряженности в регионе, передает Рейтер со ссылкой на документ.
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РИА Новости вчера в 15:23
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Летевший в Тель-Авив самолет экстренно сел в Шереметьево

Летевший из Москвы в Тель-Авив Boeing-777 совершил экстренную посадку в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает ТАСС 9 января.
Известия 02:20
Происшествия

В Москве избили сына Жванецкого

РИА Новости вчера в 06:29
Шоу-бизнес

Брэд Питт и Дженнифер Энистон примирились спустя 15 лет

После Питт встретил Джоли и ушел из семьи – они долго встречались, узаконили брак в 2016 году, но уже через два года громко развелись.
Gazeta.SPb 06 января в 16:22
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В Омске школьница жестоко убила мать с помощью парня

Молодой человек несколько раз ударил женщину ножом. В это же время дочь нанесла матери множество ударов молотком и ножом по голове и телу.
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Политика

На Украине рассказали о последствиях запуска «Турецкого потока»

Из-за запуска «Турецкого потока» транзит российского газа через Украину в 2020 году сократится на 15 млрд куб. м. Об этом сообщил исполнительный директор компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон.
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Иран опубликовал предварительный отчет о крушении украинского Boeing

Разбившийся в Тегеране украинский Boeing загорелся еще до столкновения с землей, говорится в отчете Организации гражданской авиации Ирана.
РИА Новости 01:44
Армия и оружие

Трамп анонсировал новые санкции против Ирана

Дональд Трамп заявил, что ракетные удары Ирана по военным базам США в Ираке не нанесли серьезного урона.
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Роспатент назвал самые интересные российские изобретения за 2019 год

Роспатент составил рейтинг самых интересных изобретений, запатентованных в России в течение 2019 года.
Давыдов.Индекс 07 января в 10:03
Общество

В Госдуму внесён проект о штрафах за пропаганду наркотиков в интернете

Правительство России внесло в Госдуму законопроект о штрафах до 1,5 млн рублей за пропаганду наркотиков в интернете.
RT на русском 03:52
Здоровье

В 2020 году изменятся льготы для инвалидов всех групп

Из-за большого количества фальсификаций диагнозов грядет пересмотр и переосвидетельствование по новым правилам всех тех, у кого 2 и 3 группы инвалидности.
ГТРК Ямал вчера в 03:27
Происшествия

В Омске выжившая в ДТП девушка погибла в аварии в машине скорой помощи

В Омске девушка погибла в результате столкновения автомобиля и машины скорой помощи, в которой она находилась после ДТП.
Газета.Ru 02:56
Технологии

Twitter позволит ограничить число ответов на твит

В рамках Международной технической конференции CES 2020 в Лас-Вегасе генеральный директор Twitter Джек Дорси объявил о новой функции социальной платформы, благодаря которой пользователи смогут контролировать, кто будет отвечать на их твиты.
Российская газета 02:24
Политика

Президент Эстонии отказалась от подаренного крымского вина

REGNUM вчера в 05:29
Кино

Джеймс Кэмерон показал, как будет выглядеть «Аватар-2»

Пока поклонники ждут продолжения оскароносного фильма «Аватар» Джеймса Кэмерона, создатели картины заинтриговали их концепт-артами сиквела.
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Наука

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Ученые пришли к выводу, что древние люди осознанно выбирали материал для орудия, исходя из его прочности и целях применения.
ГЛАС.RU вчера в 08:01
Технологии

«Яндекс» собрался стать мобильным оператором

Виртуального оператора (MVNO), по данным источников на рынке, собрался запустить «Яндекс», базой для него может стать сеть Tele2, пишет «Коммерсантъ».
Lenta.ru 01:36
Футбол

Валенсия — Реал 1:3

В текущем сезоне немецкий футболист провел во всех турнирах 22 матча, забил четыре гола и отдал пять голевых передач.
ProstoProSport вчера в 14:33
Политика

В Совфеде оценили заявление экс-главы МИД Латвии об отношении к России

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в беседе с RT рассказал, что политики стран Прибалтики, когда покидают должности, очень объективно оценивают происходящее в их стране.
РИА Новости вчера в 05:37
Происшествия

СК начал проверку по факту падения сноубордистов с подъемника в Чите

В Забайкалье Следственный комитет начал проверку информации журналистов о падении двух мужчин с подъемника в горнолыжном комплексе "Высокогорье" в Чите.
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Общество

Европейская зима сменит в Москве «крымскую» зиму

"Еврозима" в столице придет на смену крымской зиме.
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Наука

Ученые рассказали, как продлить жизнь на десять лет

Газета.Ru 01:33
Происшествия

На Чукотке нашли пропавшего оленевода, который 16 дней жил без еды

РИА Новости 00:27
Политика

В странах Евросоюза обострилась борьба за украинских гастарбайтеров

Страны Европейского союза начали борьбу за украинских гастарбайтеров — многие государства пытаются создать наиболее комфортные условия для работы в их городах.
Lenta.ru 03:46
Происшествия

Историка Соколова вернули в СИЗО из Центра психиатрии имени Сербского

Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки, переведен из Центра психиатрии имени В. П. Сербского, куда он был помещен для проведения психолого-психиатрической экспертизы, в следственный изолятор в Москве.
ТАСС 03:31
Экономика

Цены на аренду квартир в российских городах выросли за год на 5-7%

В 2019 году в российских городах больше всего выросли ставки аренды двухкомнатных квартир — 7%. Средняя двушка в исследуемых городах стоит 17,6 тыс. руб. в месяц.
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Шоу-бизнес

Малышева рассказала, как ей удалось предотвратить рак

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Происшествия

Пропавший подполковник найден живым в Челябинске

Подполковник Сергей Шамаркан выехал из Сургута на поезде 2 января, 3 числа приехал в Челябинск, после этого его след пропал.
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Евраз
Международная вертикально-интегрированная металлургическая и горнодобывающая компания с активами в Российской Федерации, США, Канаде, Чехии, Италии, Казахстане. Штаб-квартира - в Лондоне. Входит в число крупнейших производителей стали в мире. Собственная база железной руды и коксующегося угля практически полностью обеспечивает внутренние потребности ЕВРАЗа. Компания входит в ведущий индекс Лондонской Фондовой Биржи FTSE-100. ЕВРАЗ объединяет около 80 000 сотрудников по всему миру.
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