Экономика

РБКРБКАкции «Распадской» выросли на 14% на фоне пожаров в Австралии

9 января акции «Мечела» на Мосбирже потеряли в цене — в 11:10 они продавались по 93,18 руб. (-6,6%). Глава группы оценки рисков устойчивого развития АКРА Максим Худалов говорил, что рост котировок может быть связан с пожарами в Австралии, которая является основным поставщиком коксующегося угля.
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Акции «Распадской» выросли на 14% на фоне пожаров в Австралии

РБК03:07

Уральский олигарх заработал на пожарах в Австралии

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Акции «Распадской» выросли более чем на 11%

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Накануне.Ru01:13

Акции шахты Распадская выросли на 14% из-за пожаров в Австралии

Красная весна03:24

Акции угледобывающей компании «Распадская» подорожали более чем на 12%

DP.RU03:46
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 04:12, Ашберн
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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил прогнозный план приватизации федерального имущества и основные направления приватизации федерального имущества, сообщает официальный сайт правительства России.
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В Омске школьница жестоко убила мать с помощью парня

Молодой человек несколько раз ударил женщину ножом. В это же время дочь нанесла матери множество ударов молотком и ножом по голове и телу.
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Канадская певица намекнула на беременность от Илона Маска

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Иран опубликовал предварительный отчет о крушении украинского Boeing

Разбившийся в Тегеране украинский Boeing загорелся еще до столкновения с землей, говорится в отчете Организации гражданской авиации Ирана.
РИА Новости 01:44
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Президент Эстонии отказалась от подаренного крымского вина

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В здании ЦБ РФ взорвался газовый баллон

Газовый баллон взорвался в офисе Центрального банка в Москве при проведении ремонтных работ, сообщил "Интерфаксу" в четверг информированный источник.
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По словам экспертов, достроить газопровод Россия сможет своими силами.
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Постпред Ирана при ООН отверг предложение США о сотрудничестве

Постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи назвал предложение Вашингтона о сотрудничестве невероятным и заявил, что Тегеран не может принять его.
РИА Новости 03:13
Общество

В Госдуму внесли проект о штрафах за пропаганду наркотиков в Сети

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о штрафах до 1,5 миллиона рублей за пропаганду наркотиков в интернете, документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.
РИА Новости 03:57
Общество

В Австралии более миллиарда животных погибли во время лесных пожаров

Более миллиарда животных погибли в результате продолжающихся лесных пожаров в Австралии, сообщила пресс-служба университета Сиднея со ссылкой на проведенное исследование.
РИА Новости вчера в 20:58
Общество

Жириновский прокомментировал свои слова о «крепостных и холопах»

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что в словах "холопы" и "крепостное право" нет ничего предосудительного.
РИА Новости вчера в 07:00
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В Омске выжившая в ДТП девушка погибла в аварии в машине скорой помощи

В Омске девушка погибла в результате столкновения автомобиля и машины скорой помощи, в которой она находилась после ДТП.
Газета.Ru 02:56
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Девочка проглотила шесть магнитов от игрушек

Самым опасным экстренным случаем, с которым столкнулись медики за прошедшие новогодние каникулы, стало лечение двухлетней девочки, проглотившей накануне праздников шесть магнитов от игрушек.
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Twitter позволит ограничить число ответов на твит

В рамках Международной технической конференции CES 2020 в Лас-Вегасе генеральный директор Twitter Джек Дорси объявил о новой функции социальной платформы, благодаря которой пользователи смогут контролировать, кто будет отвечать на их твиты.
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Иногда болезнь Лайма может закончиться инвалидностью или смертью, если не обратиться вовремя к врачам.
StarHit.ru 03:00
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Зампред Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова рассказала, кому пенсию будут пересчитывать в минус и в каких ситуациях, сообщает PRIMPRESS.
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Игровая платформа обновит систему саундтреков, что упростит манипуляции с музыкальным контентом.
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В Госдуму внесен законопроект об отключении сотовой связи в тюрьмах

В Госдуму внесен законопроект о возможности отключения сотовой связи в тюрьмах. Об этом сообщает ТАСС в четверг, 9 января.
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Президент России Владимир Путин прибыл с визитом в Дамаск. Об этом во вторник сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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В Австрии намерены запретить магазинам выбрасывать просроченные продукты и обязать торговые точки передавать их бесплатно на нужды благотворительных организаций.
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В Роструде сообщили о сокращенных рабочих неделях в 2020 году

В 2020 году россиян ожидают восемь сокращенных рабочих недель.
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СНБО Украины назвало три основных версии авиакатастрофы в Иране.
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РИА Новости вчера в 06:29
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Зеленский записал видеообращение после крушения самолета в Тегеране

Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение к гражданам страны после крушения самолета «Международных авиалиний Украины» (МАУ) в Тегеране.
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Дочь Екатерины Климовой засняла маму в бикини

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ФСИН упростит трудоустройство бывших заключенных

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) разработает спецпроект, благодаря которому заключенным будет проще трудоустроиться после освобождения.
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