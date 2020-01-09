Экономика

РБКРБКАкции «Распадской» выросли на 14% на фоне пожаров в Австралии

9 января акции «Мечела» на Мосбирже потеряли в цене — в 11:10 они продавались по 93,18 руб. (-6,6%). Глава группы оценки рисков устойчивого развития АКРА Максим Худалов говорил, что рост котировок может быть связан с пожарами в Австралии, которая является основным поставщиком коксующегося угля.
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Акции «Распадской» выросли на 14% на фоне пожаров в Австралии

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