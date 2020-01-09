Экономика
РБКАкции «Распадской» выросли на 14% на фоне пожаров в Австралии
9 января акции «Мечела» на Мосбирже потеряли в цене — в 11:10 они продавались по 93,18 руб. (-6,6%). Глава группы оценки рисков устойчивого развития АКРА Максим Худалов говорил, что рост котировок может быть связан с пожарами в Австралии, которая является основным поставщиком коксующегося угля.
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Политика
В Киеве назвали основные версии крушения Boeing в Тегеране
Общество
В Австрии обяжут магазины бесплатно раздавать просроченные продукты
Австрийские власти намерены обязать магазины бесплатно передавать просроченные продукты питания на нужды благотворительных организаций, сообщает ТАСС.
Политика
Протестующие захватили здание администрации президента Абхазии
Протестующие прорвались в администрацию президента Абхазии, несколько десятков человек захватили здание в Сухуме и забаррикадировались внутри.
Происшествия
В Белоруссии труп гостя несколько дней просидел за праздничным столом
Труп гостя в одной из деревень Витебской области Белоруссии несколько дней просидел за праздничным столом, прежде чем его обнаружили правоохранители, сообщил РИА Новости в четверг официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.
Авто
Марка Ravon выпустит конкурента Lada
В интервью с местным журналистом Мирсамуков сказал, что Ravon будет бороться за рынок с российской Lada.
Общество
Таксист выгнал Марию Погребняк из машины и выбросил ее вещи на дорогу
Водитель такси насильно высадил из автомобиля супругу российского футболиста Павла Погребняка Марию.
Технологии
Valve обновит систему саундтреков в Steam
Игровая платформа обновит систему саундтреков, что упростит манипуляции с музыкальным контентом.
Политика
Киев понадеялся на использование «Газпромом» украинских ПХГ
Российский «Газпром» в будущем может вернуться к использованию украинских подземных хранилищ газа.
Общество
Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею
Обладательницей рекордного лотерейного выигрыша в миллиард рублей оказалась жительница Московской области Надежда Бартош.
Экономика
Пушилин пообещал жителям ДНР ростовские зарплаты и пенсии к 2022 году
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин поручил правительству повысить размер пенсий, зарплат работников бюджетной сферы и госслужащих до уровня Ростовской области России до января 2022 года.
Армия и оружие
Путин наблюдал за учениями в Черном море
Президент России Владимир Путин наблюдал за совместными учениями Северного и Черноморского флотов (ЧФ) в Черном море, сообщает ТАСС.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия
Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.
Фигурное катание
Фигурист Максим Траньков сравнил жизнь в России и Канаде
Фигурист, ставший 2-кратным олимпийским чемпионом, сравнил жизнь в России и североамериканской стране.
Общество
Суд закрыл уголовное дело за песню «Убить президента»
Второй западный окружной военный суд прекратил уголовное дело в отношении музыканта Вячеслава «Вяча» Елисеева, которого обвиняли в публичных призывах к терроризму за песню «Убить президента».
Экономика
Предприниматели Хакасии могут стать резидентами ТОСЭР «Абаза»
Минэкономразвития республики приглашает инвесторов стать резидентами ТОСЭР «Абаза». Предпринимателей ждет широкий набор преференций.
Теннис
Медведев обыграл Шварцмана и вывел сборную России в полуфинал ATP Cup
Российский теннисист Даниил Медведев одержал победу над представителем Аргентины Диего Шварцманом во второй четвертьфинальной игре турнира ATP Cup в Сиднее (Австралия).
Происшествия
Шамсутдинов написал письмо семьям своих жертв
Кино
«Холоп» стал самой кассовой российской комедией в истории
Отечественная картина Клима Шипенко «Холоп» стала самой кассовой комедией за всю историю российского проката.
Биатлон
Четвертый этап Кубка мира по биатлону стартует женским спринтом
В четверг, 9 января, в немецком Оберхофе стартует четвертый этап Кубка мира по биатлону.
Общество
В Роструде сообщили о сокращенных рабочих неделях в 2020 году
В 2020 году россиян ожидают восемь сокращенных рабочих недель.
Армия и оружие
Стала известна стоимость проекта модернизации Ан-124 «Руслан»
Как стало известно из данных системы «СПАРК-маркетинг», стоимость разработки Россией проекта самолета Ан-124-100М вероятно превысит один миллиард рублей.
Общество
Глава Удмуртии вошел в рейтинг «живых» аккаунтов губернаторов
Рамзан Кадыров (Чечня), Рустам Минниханов (Татарстан) и Сергей Фургал (Хабаровский край) возглавили рейтинг самых живых аккаунтов губернаторов России в Instagram, сообщает Реальное время со ссылкой исследование Центра социальных инноваций Черный куб .
Общество
Европейская зима сменит в Москве «крымскую» зиму
"Еврозима" в столице придет на смену крымской зиме.
Армия и оружие
Появилось видео последствий обстрела Ираном базы США в Ираке
В Сети опубликовали ролик с изображением последствий ракетного удара Ираном по базе США Эйн-аль-Асад на западе Ирака.
Финансы
Минэкономразвития спрогнозировало укрепление рубля в первом полугодии
Банковский кредит частному сектору остается ниже 4% ВВП (3,7% по итогам ноября), указано в документе.
Шоу-бизнес
Беременная Софья Эрнст рассказала о съемках в фильме мужа
Супруга гендиректора Первого канала актриса Софья Эрнст рассказала о новом фильме о декабристах с ее участием.
Шоу-бизнес
Илон Маск в шестой раз станет отцом
48-летний миллиардер, создатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск в шестой раз станет отцом.
Политика
Ирак возобновил переговоры с Россией о поставках ЗРК С-300
Власти Ирака возобновили переговоры с Россией о приобретении зенитных комплексов С-300, заявил глава комитета обороны и безопасности парламента страны Мухаммад Рида «РИА Новости».
Происшествия
СК опубликовал видео с места жестокого убийства женщины в Омске
Следственный комитет опубликовал видео с места жестокого убийства женщины в Омске, в котором обвиняют ее 15-летнюю дочь и 18-летнего молодого человека.
Кино
«Холодное сердце – 2» стал самым кассовым мультфильмом в истории
Мультфильм «Холодное сердце – 2» собрал в мировом прокате по итогам прошедшей недели более $1,3 млрд.