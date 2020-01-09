Экономика

КомпанияКомпанияАкции «Распадской» выросли на фоне пожаров в Австралии

Акции угледобывающей компании «Распадская» продемонстрировали резкий рост на фоне пожаров в Австралии. Котировки выросли более чем на 13%, следует из данных Московской биржи. По состоянию на 10:45 в понедельник их стоимость достигла 119,7 рубля.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

Акции «Распадской» выросли на 14% на фоне пожаров в Австралии

РБК03:07

Акции «Распадской» на Мосбирже растут более чем на 10%

ТАСС03:04

Акции «Распадской» выросли более чем на 11%

Коммерсантъ03:50

Уральский олигарх заработал на пожарах в Австралии

URA.Ru01:23

Акции «Мечела» поднялись в цене почти на 60%. Причиной могут быть пожары в Австралии

Накануне.Ru01:13

Акции шахты Распадская выросли на 14% из-за пожаров в Австралии

Красная весна03:24

Акции угледобывающей компании «Распадская» подорожали более чем на 12%

DP.RU03:46
Показать все источники
Автоматически обработано 7035 источников, обновлено в 05:39, Ашберн
Политика

СНБО Украины назвал основные версии крушения Boeing в Тегеране

РИА Новости 04:36
Энергетика

«Росгеология» в 2019 году открыла 40 месторождений

"Росгеология" в 2019 году открыла 40 месторождений.
ТАСС 04:26
Происшествия

Устроивший стрельбу в Забайкалье солдат извинился перед семьями жертв

RT на русском 02:06
Культура

Шнуров высмеял в стихах новые фильмы Бондарчука и Кравчука

В своем Instagram Шнуров в стихах выразил сожаление, что в настоящее время отдыхает на зарубежном курорте и не может посетить кинотеатр, чтобы посмотреть "Вторжение" и "Союз Спасения", о которых так часто пишут российские издания.
Pravda.Ru 03:34
Шоу-бизнес

Поклонники оценили образ Пугачевой на рождественском ужине у друзей

Многие отметили, что артистка хорошо выглядит. На фотографии Пугачева и Галкин в компании своих друзей запечатлены на фоне нарядной елки.
iReactor 07 января в 15:19
Происшествия

Центробанк опроверг слухи о взрыве газового баллона в своем здании

Ранее Telegram-канал Mash информировал о том, что в здание Центробанка во время ремонтных работ взорвался газовый баллон, в результат чего пострадал один сотрудник.
Газета.Ru 05:27
Армия и оружие

WP: Иран пытался нанести минимум ущерба США при ракетных ударах

Власти иранской республики заблаговременно выверяли ракетные удары по базам Соединенных Штатов в Ираке, чтобы пострадало как можно меньше американских военных.
ТК Звезда 02:38
Здоровье

Число заболевших корью в Якутске достигло 70

Число заболевших корью в Якутске достигло 70. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.
Радио Маяк 00:57
Фигурное катание

Фигуристка разбилась на репетиции открытия юношеской Олимпиады

Вести.Ru 04:25
Происшествия

Появилось видео избиения сына Жванецкого в Москве

Телеканал РЕН ТВ поделился кадрами драки возле ресторана на западе столицы, в ходе которой пострадал сын народного артиста России Михаила Жванецкого Дмитрий.
РИА Новости вчера в 18:17
Общество

Таксист выгнал жену футболиста Погребняка из машины и выкинул ее вещи

Жена футболиста Павла Погребняка Мария пожаловалась на таксиста, который выгнал ее из машины и выкинул ее вещи.
Вести.Ru 04:27
Транспорт

В Думу внесли законопроект о новых штрафах для автомобилистов

Правительство внесло в Госдуму законопроект, предполагающий введение штрафов за неоплаченный проезд по платным трассам, документ опубликован в базе нижней палаты парламента.
РБК 05:17
Общество

«Нафтогаз» считает новый контракт с «Газпромом» выгодным для Украины

Украина довольна условиями нового газового контракта с Россией, сообщил на пресс-конференции исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.
Коммерсантъ 05:05
Общество

В Следственном комитете России планируются массовые сокращения

Реформа в Следственном комитете затронет одно из структурных подразделений, в частности, изучается вероятность ликвидации транспортных подразделений.
Readovka.ru 04:56
Финансы

Официальный курс евро снизился на 1,32 рубля, доллара — на 67 копеек

Официальный курс евро упал до 68,05 рубля (на 1,3222 рубля), а доллар опустился до 61,234 рубля (понижение на 67,17 копейки), следует из данных ЦБ.
РИА Новости 05:07
Кино

Netflix сделал для фанатов таймлайн «Ведьмака»

В четверг, 9 января, Netflix опубликовал официальную хронологию событий из недавнего сериала "Ведьмак".
Piter.tv 03:24
Происшествия

В Омске школьница зарезала мать, заставшую ее с любовником

Любовник школьницы схватил нож и нанес женщине несколько ударов. Дочь набросилась на мать с молотком.
Российская газета 02:31
Армия и оружие

Армия Ирана пообещала США «более жесткую месть»

Начальник отдела безопасности Генштаба вооруженных сил Ирана генерал Абдолла Араги пообещал США «более жесткую месть» за любой дальнейший враждебный шаг.
Lenta.ru 05:22
Общество

Россия достроит «Северный поток – 2» самостоятельно

Известия вчера в 17:50
Общество

Принц Гарри с женой сложили полномочия членов королевской семьи

К высокопоставленным членам относятся королева, ее дети, внуки от старшего сына — принцы Уильям и Гарри — и их жены.
РИА Новости вчера в 15:23
Общество

Архангельский суд постановил снести построенные на Шиесе объекты

REGNUM 05:35
Здоровье

Девочка проглотила шесть магнитов от игрушек

Самым опасным экстренным случаем, с которым столкнулись медики за прошедшие новогодние каникулы, стало лечение двухлетней девочки, проглотившей накануне праздников шесть магнитов от игрушек.
Gorod48 03:01
Экономика

Россия наращивает производство сжиженного природного газа

К 2035 году Россия может занять до 20 процентов мирового рынка СПГ, производя до 100-120 миллионов тонн сжиженного природного газа.
ГТРК Ямал 00:29
Политика

Президент Эстонии отказалась от подаренного крымского вина

REGNUM вчера в 05:29
Кино

Новый персонаж появится в седьмом сезоне «Сватов»

На новую роль в сериале «Сваты» взяли 12-летнюю актрису Марию Тарасову. Девочка появится в седьмом сезоне проекта.
ИнфоСМИ вчера в 05:15
Политика

Постпред Ирана в ООН ответил на предложение США о переговорах

Предложение Вашингтона о переговорах ради безопасности в регионе не имеет смысла до того момента, пока США не снимут санкции с Ирана.
РБК 05:06
Происшествия

В Омске выжившая в ДТП девушка погибла в аварии в машине скорой помощи

В Омске девушка погибла в результате столкновения автомобиля и машины скорой помощи, в которой она находилась после ДТП.
Газета.Ru 02:56
Культура

Виктора Рыжакова представят труппе «Современника»

Сегодня труппе театра "Современник" будет представлен новый художественный руководитель.
Радио Культура 04:18
Гаджеты

Hisense представила смартфон с уникальным цветным E-Ink дисплеем

ToDay News Ufa вчера в 09:37
Шоу-бизнес

Девушка Илона Маска позировала с округлившимся животом

В кадре 31-летняя девушка предстала топлес. На ее живот наложено цифровое изображение младенца, словно бы он находится в утробе.
WomanHit.ru 03:07
Как работают Яндекс.Новости?
Главное