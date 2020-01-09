Экономика
КомпанияАкции «Распадской» выросли на фоне пожаров в Австралии
Акции угледобывающей компании «Распадская» продемонстрировали резкий рост на фоне пожаров в Австралии. Котировки выросли более чем на 13%, следует из данных Московской биржи. По состоянию на 10:45 в понедельник их стоимость достигла 119,7 рубля.
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Экономика
Всемирный банк: рост ВВП в России в 2020 году составит 1,6 процента
В 2019 году рост ВВП в России по оценкам Всемирного банка составил 1,2 процента.
Происшествия
Опубликовано новое видео крушения украинского «Боинга» в Тегеране
Камеры наблюдения запечатлели момент крушения украинского пассажирского самолета, который упал спустя восемь минут после взлета в аэропорту Тегерана.
Политика
Техническая ошибка крушения Boeing 737 маловероятна: журналист Bild развил версию с ракетой
Известный немецкий журналист Юлиан Репке, политический редактор издания Bild, решил развить тему о возможном ракетном ударе по украинскому пассажирскому самолету Boeing 737-800.
Гаджеты
В России рекордно подешевел iPhone 7
По данным портала Hi-Tech, в начале 2020 года iPhone 7 стал самым доступным смартфоном от Apple.
Общество
ВЦИОМ: треть россиян дают себе обещания на Новый год
Каждый третий взрослый россиянин (34%) дает себе различные обещания на Новый год, 69% из них эти обещания выполняют.
Политика
«Нафтогаз» считает новый контракт с «Газпромом» выгодным для Украины
Украина довольна условиями нового газового контракта с Россией, сообщил на пресс-конференции исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.
Общество
В Австрии обяжут магазины раздавать просроченные продукты нуждающимся
Правительство Австрии намерено законодательно закрепить за продуктовыми магазинами обязанность бесплатно передавать просроченные, но ещё пригодные к употреблению пищевые продукты в пользу благотворительных организаций, а не утилизировать, как ранее.
Общество
Россия достроит «Северный поток – 2» самостоятельно
Общество
Принц Гарри с женой сложили полномочия членов королевской семьи
К высокопоставленным членам относятся королева, ее дети, внуки от старшего сына — принцы Уильям и Гарри — и их жены.
Политика
Поклонская заявила о Третьей мировой войне и «Игре престолов»
По словам законодателя, Третья мировая война идет уже последние десятилетия, правда «выражается она в локальных конфликтах».
Происшествия
В Омске школьница зарезала мать, заставшую ее с любовником
Любовник школьницы схватил нож и нанес женщине несколько ударов. Дочь набросилась на мать с молотком.
Финансы
Официальный курс евро снизился на 1,32 рубля, доллара — на 67 копеек
Официальный курс евро упал до 68,05 рубля (на 1,3222 рубля), а доллар опустился до 61,234 рубля (понижение на 67,17 копейки), следует из данных ЦБ.
Кино
Netflix сделал для фанатов таймлайн «Ведьмака»
В четверг, 9 января, Netflix опубликовал официальную хронологию событий из недавнего сериала "Ведьмак".
Армия и оружие
Армия Ирана пообещала США «более жесткую месть»
Начальник отдела безопасности Генштаба вооруженных сил Ирана генерал Абдолла Араги пообещал США «более жесткую месть» за любой дальнейший враждебный шаг.
Политика
Постпред Ирана в ООН ответил на предложение США о переговорах
Предложение Вашингтона о переговорах ради безопасности в регионе не имеет смысла до того момента, пока США не снимут санкции с Ирана.
Энергетика
«Росгеология» в 2019 году открыла 40 месторождений
"Росгеология" в 2019 году открыла 40 месторождений.
Технологии
Twitter позволит ограничить число ответов на твит
Отмечается, что в ближайшее время разработчики планируют добавить возможность контроля списков пользователей, которые могут отвечать на опубликованные записи.
Экономика
Цены на аренду квартир в российских городах выросли за год на 5–7%
В 2019 году в российских городах больше всего выросли ставки аренды двухкомнатных квартир — на 7%. Средняя двушка в исследуемых городах стоит 17,6 тыс. руб. в месяц.
Здоровье
В Приморье активничают три вида гриппа
Активность трех вирусов гриппа - H1N1, H3N2 и B - отмечена на территории Приморского края.
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко рассекретили пол будущего ребенка
Модель Анастасия Костенко находится на солидном месяце беременности.
Общество
Экс-глава Renault-Nissan назвал причины побега из Японии
В Бейруте состоялась пресс-конференция бывшего топ-менеджера Renault-Nissan Карлоса Гона, который в конце декабря сбежал из-под домашнего ареста в Японии и улетел в Ливан.
Экономика
Лекарства поделились на контракты
За 2019 год сумма контрактов компании снизилась на 78%, до 13,1 млрд руб. Но нарастить объемы выигранных тендеров более чем на 100% удалось таким компаниям, как "Биотэк" экс-сенатора Бориса Шпигеля, которые ранее поставляли новые для программы ВЗН препараты в регионы.
Шоу-бизнес
У Джастина Бибера диагностировали болезнь Лайма
Певец Джастин Бибер признался, что страдает от болезни Лайма, и пообещал рассказать подробнее о своем здоровье в документальном фильме, сообщает Газета.ru.
Здоровье
Вздутие живота может свидетельствовать о раке кишечника
Если регулярно случающийся метеоризм сопровождается потерей веса, то это может сигнализировать в том числе и о раке кишечника.