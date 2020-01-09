Экономика

КомпанияКомпанияАкции «Распадской» выросли на фоне пожаров в Австралии

Акции угледобывающей компании «Распадская» продемонстрировали резкий рост на фоне пожаров в Австралии. Котировки выросли более чем на 13%, следует из данных Московской биржи. По состоянию на 10:45 в понедельник их стоимость достигла 119,7 рубля.
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