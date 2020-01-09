Акции угледобывающей компании «Распадская» продемонстрировали резкий рост на фоне пожаров в Австралии. Котировки выросли более чем на 13%, следует из данных Московской биржи. По состоянию на 10:45 в понедельник их стоимость достигла 119,7 рубля.

Акции «Распадской» выросли на фоне пожаров в Австралии

Гаджеты В России рекордно подешевел iPhone 7 По данным портала Hi-Tech, в начале 2020 года iPhone 7 стал самым доступным смартфоном от Apple.

Общество В Австрии обяжут магазины раздавать просроченные продукты нуждающимся Правительство Австрии намерено законодательно закрепить за продуктовыми магазинами обязанность бесплатно передавать просроченные, но ещё пригодные к употреблению пищевые продукты в пользу благотворительных организаций, а не утилизировать, как ранее.

Технологии Twitter позволит ограничить число ответов на твит Отмечается, что в ближайшее время разработчики планируют добавить возможность контроля списков пользователей, которые могут отвечать на опубликованные записи.

Общество Экс-глава Renault-Nissan назвал причины побега из Японии В Бейруте состоялась пресс-конференция бывшего топ-менеджера Renault-Nissan Карлоса Гона, который в конце декабря сбежал из-под домашнего ареста в Японии и улетел в Ливан.

Экономика Лекарства поделились на контракты За 2019 год сумма контрактов компании снизилась на 78%, до 13,1 млрд руб. Но нарастить объемы выигранных тендеров более чем на 100% удалось таким компаниям, как "Биотэк" экс-сенатора Бориса Шпигеля, которые ранее поставляли новые для программы ВЗН препараты в регионы.

Шоу-бизнес У Джастина Бибера диагностировали болезнь Лайма Певец Джастин Бибер признался, что страдает от болезни Лайма, и пообещал рассказать подробнее о своем здоровье в документальном фильме, сообщает Газета.ru.