Экономика
КомпанияАкции «Распадской» выросли на фоне пожаров в Австралии
Акции угледобывающей компании «Распадская» продемонстрировали резкий рост на фоне пожаров в Австралии. Котировки выросли более чем на 13%, следует из данных Московской биржи. По состоянию на 10:45 в понедельник их стоимость достигла 119,7 рубля.
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Общество
Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия
Общество
Лукашенко заявил, что не договорился с Россией по нефти
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что до сих пор не договорился с Владимиром Путиным по поставкам нефти.
Армия и оружие
На Украине предотвратили убийство бывшего командира ВСУ «спецслужбами России»
Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что ее контрразведчики предотвратили в Харькове убийство бывшего командира разведывательного подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Общество
Wildberries начал продажи в Евросоюзе
Крупнейший онлайн-ритейлер России Wildberries начал продажи в Евросоюзе, сообщает РБК.
Политика
В Киеве назвали основные версии крушения Boeing в Тегеране
Происшествия
В Ухте загорелся нефтеперерабатывающий завод
На нефтеперерабатывающем заводе «Лукойла» в Ухте произошел пожар.
Общество
Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею
Экономика
Всемирный банк спрогнозировал состояние мировой экономики на 2020 год
Согласно прогнозу, в 2020 году рост экономики составит 2,5%. Отмечается, что такие данные представлены поскольку торговля и инвестиции восстанавливаются после ощутимого ослабления в 2019 году, однако риски снижения темпов роста сохраняются.
Наука
Ученые выяснили, что любители зеленого чая дольше живут
Ученые выяснили, что любители чая живут дольше остальных.
Армия и оружие
Путин с борта ракетного крейсера понаблюдал за учениями в Чёрном море
Российский лидер Владимир Путин понаблюдал за ходом совместных учений Северного и Черноморского флотов в Чёрном море с борта ракетного крейсера «Маршал Устинов».
Политика
Ирак возобновил переговоры с Россией о поставках С-300
Ирак возобновил переговоры с Россией о покупке зенитных комплексов С-300.
Транспорт
В Думу внесли законопроект о новых штрафах для автомобилистов
Правительство внесло в Госдуму законопроект, предполагающий введение штрафов за неоплаченный проезд по платным трассам, документ опубликован в базе нижней палаты парламента.
Армия и оружие
Иран сообщил о второй волне ударов по базам США в Ираке
В Иране заявили о начале второй волны ракетных ударов по американским базам в Ираке.
Политика
Спикера парламента Абхазии госпитализировали с сердечным приступом
Спикеру парламента Абхазии Валерию Кварчии стало плохо после совещания с участием депутатов по поводу ситуации в республике.
Общество
Более миллиарда животных погибли в лесных пожарах в Австралии
Лесные пожары бушуют в Австралии с ноября 2019 года, наиболее сильно пострадал штат Новый Южный Уэльс на восточном побережье континента.
Игры
«Поймай рыцаря»: первый за три месяца тизер нового Batman: Arkham
Аналогичная запись была и у первого тизера. Судя по всему, это новый логотип полицейского департамента Готэма.
Политика
На Украине заведено уголовное дело в отношении главы СБУ
Уголовное производство было открыто на основании жалобы от гражданина, который сообщил, что в действиях Баканова и и.о. начальника главного следственного управления СБУ содержится злоупотребление властью, получение неправомерной выгоды, превышение служебных полномочий, содействие организованной преступной группе, сокрытие преступления и другие нарушения уголовного кодекса.
Общество
Таксист выставил из машины жену футболиста Погребняка
В Москве водитель такси, подвозивший жену нападающего «Урала» Павла Погребняка Марию, выбросил из машины вещи женщины и выгнал ее из салона авто.
Шоу-бизнес
Поклонники оценили образ Пугачевой на рождественском ужине у друзей
Многие отметили, что артистка хорошо выглядит. На фотографии Пугачева и Галкин в компании своих друзей запечатлены на фоне нарядной елки.
Шоу-бизнес
Дочь Екатерины Климовой засняла маму в бикини
Четырехлетняя дочка Екатерины Климовой по имени Белла смогла запечатлеть свою мать в купальнике в ходе отдыха на морском курорте Бали.
Происшествия
Пятилетний мальчик случайно застрелил отца из ружья
В селе Ивантеевка (Саратовская область) произошла трагедия. Пятилетний мальчик случайно убил своего отца.
Экономика
Пушилин пообещал жителям ДНР ростовские зарплаты и пенсии к 2022 году
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин поручил правительству повысить размер пенсий, зарплат работников бюджетной сферы и госслужащих до уровня Ростовской области России до января 2022 года.
Политика
Зеленский предложил Лондону вместе расследовать авиакатастрофу в Иране
Украинский президент Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном предложил британской стороне принять участие в расследовании авиакатастрофы в Иране.