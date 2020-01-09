Акции угледобывающей компании «Распадская» продемонстрировали резкий рост на фоне пожаров в Австралии. Котировки выросли более чем на 13%, следует из данных Московской биржи. По состоянию на 10:45 в понедельник их стоимость достигла 119,7 рубля.

Акции «Распадской» выросли на фоне пожаров в Австралии

Экономика Всемирный банк спрогнозировал состояние мировой экономики на 2020 год Согласно прогнозу, в 2020 году рост экономики составит 2,5%. Отмечается, что такие данные представлены поскольку торговля и инвестиции восстанавливаются после ощутимого ослабления в 2019 году, однако риски снижения темпов роста сохраняются.

Транспорт В Думу внесли законопроект о новых штрафах для автомобилистов Правительство внесло в Госдуму законопроект, предполагающий введение штрафов за неоплаченный проезд по платным трассам, документ опубликован в базе нижней палаты парламента.

Политика Спикера парламента Абхазии госпитализировали с сердечным приступом Спикеру парламента Абхазии Валерию Кварчии стало плохо после совещания с участием депутатов по поводу ситуации в республике.

Общество Более миллиарда животных погибли в лесных пожарах в Австралии Лесные пожары бушуют в Австралии с ноября 2019 года, наиболее сильно пострадал штат Новый Южный Уэльс на восточном побережье континента.

Политика На Украине заведено уголовное дело в отношении главы СБУ Уголовное производство было открыто на основании жалобы от гражданина, который сообщил, что в действиях Баканова и и.о. начальника главного следственного управления СБУ содержится злоупотребление властью, получение неправомерной выгоды, превышение служебных полномочий, содействие организованной преступной группе, сокрытие преступления и другие нарушения уголовного кодекса.

Общество Таксист выставил из машины жену футболиста Погребняка В Москве водитель такси, подвозивший жену нападающего «Урала» Павла Погребняка Марию, выбросил из машины вещи женщины и выгнал ее из салона авто.

Шоу-бизнес Дочь Екатерины Климовой засняла маму в бикини Четырехлетняя дочка Екатерины Климовой по имени Белла смогла запечатлеть свою мать в купальнике в ходе отдыха на морском курорте Бали.

Экономика Пушилин пообещал жителям ДНР ростовские зарплаты и пенсии к 2022 году Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин поручил правительству повысить размер пенсий, зарплат работников бюджетной сферы и госслужащих до уровня Ростовской области России до января 2022 года.