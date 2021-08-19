Акции Robinhood на предварительных торгах в США в четверг падают в цене более чем на 12% после публикации финансовой отчетности этой американской брокерской компании, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 12.31 мск акции компании дешевеют на 12,55%, до 43,5 доллара за акцию.В источнике
Вице-премьер Марат Хуснуллин призвал региональные власти пресекать любые попытки спекулятивного повышения цен на стройматериалы при выполнении государственных контрактов по строительству, сообщается в четверг на сайте правительства России по итогам заседания штаба комиссии по региональному развитию.
Суд признал 39-летнего экс-главу виновным по ч. 1 ст. 285 УК РФ (использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, если это деяние совершено из иной личной заинтересованности и повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан, охраняемых законом интересов общества и государства), сообщает прокуратура Амурской области.