Будьте в Плюсе

Акции Robinhood на предторгах падают в цене более чем на 12% после финансовой отчетности

Акции Robinhood на предварительных торгах в США в четверг падают в цене более чем на 12% после публикации финансовой отчетности этой американской брокерской компании, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 12.31 мск акции компании дешевеют на 12,55%, до 43,5 доллара за акцию.В источнике

Подробнее о событии

Брокеры собирают заявки на pre-IPO «СПБ биржи»
ТАСС18:05
Почти четверть прибыли Robinhood пришлась на операции с Dogecoin
Lenta.ruвчера в 12:34
Robinhood заявляет, что работает над новыми криптографическими функциями
Русская Планетавчера в 08:25
Доходы Robinhood растут вместе с курсами криптовалют
Profinance.ruвчера в 06:08
Акции Robinhood на предторгах падают в цене более чем на 12% после финансовой отчетности
ПРАЙМвчера в 05:58
Квартальная выручка Robinhood увеличилась в 2 раза
Финмаркетвчера в 06:15
Доход Robinhood от транзакций с криптовалютами вырос до $233 млн
Rusbaseвчера в 22:05

Интересное

Экс-канцлер ФРГ Шрёдер считает власти США виновными в захвате Афганистана талибами

Последние четыре президента США несут ответственность за захват Афганистана «Талибаном» (запрещенная в РФ террористическая организация), заявил бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер.
Коммерсантъ22:44

Хуснуллин призвал регионы пресекать попытки спекулятивного повышения цен на стройматериалы

Вице-премьер Марат Хуснуллин призвал региональные власти пресекать любые попытки спекулятивного повышения цен на стройматериалы при выполнении государственных контрактов по строительству, сообщается в четверг на сайте правительства России по итогам заседания штаба комиссии по региональному развитию.
ТАССвчера в 10:48

Россиян предупредили о мошенниках, которые «помогают» в оформлении ипотеки

Президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко предупредила россиян о мошенниках, которые обманывают, «помогая» в оформлении ипотеки, а также о навязывающих услуги компаниях.
Lenta.ru22:26

Вынесен приговор экс-главе следственного отдела свободненской полиции

Суд признал 39-летнего экс-главу виновным по ч. 1 ст. 285 УК РФ (использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, если это деяние совершено из иной личной заинтересованности и повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан, охраняемых законом интересов общества и государства), сообщает прокуратура Амурской области.
АСН24вчера в 07:53