Акции Robinhood на предварительных торгах в США в четверг падают в цене более чем на 12% после публикации финансовой отчетности этой американской брокерской компании, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 12.31 мск акции компании дешевеют на 12,55%, до 43,5 доллара за акцию.

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