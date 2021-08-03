Ассистент кафедры госпитальной хирургии имени В. А. Оппеля СЗГМУ имени И. И. Мечникова, хирург Рустем Топузов рассказал в беседе с порталом "Доктор Питер" о ранних признаках онкологического заболевания желудка.
Вадим Лялин – о телефонном разговоре с Павлом Мамаевым: "На заднем фоне Надежда подсказывала, как правильно говорить с адвокатом" - Вадим Михайлович, еще на стадии развода Алана говорила, что они с супругом достигли соглашения по всем вопросам.
Российская синхронистка Светлана Ромашина, которая сегодня, 4 августа, вместе со Светланой Колесниченко одержала победу в соревнованиях дуэтов на Олимпиаде-2020 в Токио, стала первой в истории шестикратной олимпийской чемпионкой по синхронному плаванию.
Центризбирком во вторник попросил Верховный суд признать законным свое решение об исключении директора ЗАО "Совхоз имени Ленина" Павла Грудинина из федерального списка кандидатов КПРФ на выборы в Госдуму, передает корреспондент ТАСС.