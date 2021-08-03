Новая любовница Павла Мамаева: «Мы с Пашей просто живем и нам не нужно это все»

Вадим Лялин – о телефонном разговоре с Павлом Мамаевым: "На заднем фоне Надежда подсказывала, как правильно говорить с адвокатом" - Вадим Михайлович, еще на стадии развода Алана говорила, что они с супругом достигли соглашения по всем вопросам.