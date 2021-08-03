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Акции Robinhood подорожали на 18%, превысив цену размещения на IPO

Сегодня, 3 августа, акции финтех-стартапа Robinhood, разработавшего популярное приложение для розничных инвесторов, на торгах биржи Nasdaq выросли на 18%, до $44.
Коммерсантъ
Увеличению цены акций Robinhood поспособствовал растущий интерес со стороны как розничных инвесторов, так и Уолл-стрит, пишет Forbes USA.
Forbes
После выхода на биржу и начала торгов бумаги Robinhood потеряли в цене около 10%, снизившись до $34 в минувшую пятницу.
Коммерсантъ
Другой вероятной причиной ралли Forbes USA называет то, что покупать акции Robinhood в понедельник порекомендовал ведущий программы Mad Money на CNBC Джим Креймер.
Forbes

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