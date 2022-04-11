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Акции Росбанка подорожали на 40% на фоне новости о покупке «Интерросом»

Акции Росбанка на открытии торгов в понедельник подскочили почти на 40%, следует из данных
 Московской биржи.
Forbes
Рост зафиксирован после заявления о покупке банка компанией «Интеррос» у французской группы Societe Generale (SG).
Коммерсантъ
Президент «Интерроса» Владимир Потанин отметил, что холдинг намерен «приложить максимум усилий для развития бизнеса Росбанка, рассматривая в качестве приоритета интеграцию цифровых технологий и продуктов в традиционные банковские сервисы».
Ведомости
Росбанк останется привилегированным партнером Societe Generale в России.
Интерфакс

Подробнее о событии

Акции Росбанка подорожали на 40% на фоне новости о покупке «Интерросом»
Ведомости04:05
Акции Росбанка взлетели почти на 40% после приобретения «Интерросом»
РБК Инвестиции04:00
Акции Росбанка на Мосбирже растут почти на 40%
ТАСС03:30
Акции Росбанка подскочили на 40% на новости о его продаже «Интерросу»
Forbes03:47
Акции Росбанка взлетели на 40% после заявления о его покупке «Интерросом»
Коммерсантъ03:35
Акции Росбанка выросли в цене почти на 40 процентов после новостей о покупке «Интерросом»
Lenta.ru03:53
Акции Росбанка взлетели почти на 40% на новостях о покупке банка «Интерросом»
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