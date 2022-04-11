Президент «Интерроса» Владимир Потанин отметил, что холдинг намерен «приложить максимум усилий для развития бизнеса Росбанка, рассматривая в качестве приоритета интеграцию цифровых технологий и продуктов в традиционные банковские сервисы».
Компания Meta* продлила до 30 апреля действие ряда исключений, которые позволяют украинским пользователям призывать к насилию и делать заявления, "унижающие человеческое достоинство", передает агентство Рейтер со ссылкой на документы фирмы.
Власти России решили повременить с принятием законопроекта, который предполагает внешнее управление в иностранных компаниях, уходящих из страны, пишет газета «Известия» со ссылкой на источники в правительстве.
Учения международного батальона НАТО Bold Dragon начались в Эстонии, солдаты альянса получили первый опыт маневрирования в условиях эстонского ландшафта, сообщила в понедельник пресс-служба главного штаба эстонских сил обороны.