Экономика
ВедомостиАкции «Роснефти» дорожают после сделки с правительством России
Акции «Роснефти» падали с 6 марта, после развала сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти. Дешевле всего ценные бумаги компании продавались 18 марта: на закрытии торгов цена акций компании составляла 234 руб.
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Здоровье
Найдена связь между смертностью от коронавируса и популярной прививкой
Американские эпидемиологи нашли связь между смертностью от COVID-19 в разных странах и тем, как давно и насколько широко в них применяли предназначенную для борьбы с туберкулезом вакцину БЦЖ.
Общество
Заммэра Москвы рассказала о главном способе заражения коронавирусом
Ракова отметила, что после указа властей Москвы от 29 марта о режиме самоизоляции горожан «ситуация существенно улучшилась», на улицах практически нет людей.
Футбол
Евсеев — о не зрелищной игре команды: мы всегда танцуем от соперника
Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев прокомментировал мнение о том, что многие называют не зрелищным стиль игры башкирского клуба.
Шоу-бизнес
Бузова назвала дегенератами выходивших на улицу москвичей-шашлычников
Телеведущая Ольга Бузова назвала дегенератами жителей Москвы, которые выходили на улицу и жарили шашлыки 28 и 29 марта, несмотря на просьбы столичных властей по возможности не покидать дома в рамках мер для борьбы с распространением коронавируса.
Энергетика
Польская PGNiG заявила о праве на 1,5 миллиарда долларов от «Газпрома»
Польская нефтегазовая компания PGNIG заявила, что выиграла у "Газпрома" дело о цене на газ и имеет право на возврат 1,5 миллиарда долларов.
Общество
Сергей Собянин анонсировал новые ограничения в Москве
Накануне в Москве вступили силу ограничения на передвижения.
Происшествия
В Москве умерли еще четыре пациента с коронавирусом
Авто
Китайский клон Toyota Land Cruiser 200 показали на видео
На ютуб-канале Secret AutoChannel продемонстрировали первое видео с моделью Hengtian L4600, которая является копией легендарного внедорожника Land Cruiser 200.
Общество
В Москве опровергли сообщения о продлении режима изоляции до 14 апреля
Оперативный штаб по коронавирусу в Москве откорректировал информацию о продлении режима самоизоляции в городе до 14 апреля, уточнив, что его необходимо соблюдать в "ближайшее время".
Общество
Роспотребнадзор рассказал об использовании многоразовых масок
Роспотребнадзор напомнил российским гражданам, как правильно использовать многоразовые маски и насколько они эффективны.
Политика
Рада приняла закон о рынке земли
Верховная рада приняла закон о возможности продажи украинских сельскохозяйственных земель с 1 июля 2021 года.
Технологии
Обновление Windows 10 вызвало проблемы с Интернетом
Пользователи Windows 10 пожаловались на очередной баг системы, произошедший после последнего обновления.
Общество
Губернатор Нью-Йорка: масштабы смертности от коронавируса ошеломляют
Губернатор американского штата Нью-Йорк Эндрю Куомо в беседе с журналистами признался, что уровень смертности от COVID-2019 в регионе является шокирующим.
Общество
МЧС продлило экстренное предупреждение из-за непогоды в Москве
Наука
Дизайнер стримит в Twitch эпизоды из жизни микроскопических тихоходок
Канадский дизайнер Джули Лорин недавно начала вести прямую трансляцию из жизни тихоходок – микроскопических восьминогих созданий, также известных как «водяные медведи».
Политика
Кадыров ответил на слухи о применении силы к нарушителям карантина
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что с начала карантина из-за коронавируса в республике не было ни одного случая применения силы или грубого обращения к нарушителям карантина.
Игры
Activision внезапно выпустила ремастер Call of Duty: Modern Warfare 2
Общество
Власти Москвы заявили о необходимости спецпропуска для выхода на улицу
«В ближайшие дни — после проведения технических и организационных мероприятий — выходить можно будет при наличии специального пропуска, выданного в порядке, установленном правительством Москвы», — цитирует РИА Новости сообщение.
Экономика
Производителям мяса грозит нехватка кормовых добавок
Производителям мяса грозит нехватка кормовых добавок Остановка предприятий в Китае из-за распространения вируса COVID-19 грозит нехваткой компонентов кормов для сельскохозяйственных животных, считают в ЦБ.
Экономика
Россия учредила компанию «Росзарубежнефть»
Россия учредила новую компанию "Росзарубежнефть", которая будет заниматься в том числе добычей и транспортировкой нефти и попутного газа.
Экономика
Титов счел недостаточными меры поддержки бизнеса в условиях вируса
Титов выразил уверенность в том, что государству надо предпринимать гораздо более радикальные меры поддержки бизнеса, чтобы предотвратить социальную катастрофу.
Здоровье
Врач из больницы в Коммунарке обратилась к россиянам
Врач из больницы в Коммунарке Камила Туйчиева призвала россиян не выходить из дома и развеяла мифы о коронавирусе.
Общество
26 регионов России ввели режим самоизоляции
Вслед за Москвой еще 24 региона России объявили режим самоизоляции из-за коронавируса COVID-19.
Кино
Райан Гослинг станет главным героем и продюсером экранизации Вейера
Канадский актер Райан Гослинг планирует стать исполнительным продюсером и исполнить ключевую роль в новом проекте писателя Энди Вейера.
Общество
В России ужесточат наказание за распространение фейков о коронавирусе
Ранее глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников предупредил, что за распространение ложных новостей о коронавирусе нарушителей могут ждать крупные штрафы и даже лишение свободы.
Общество
В Ленинградской области ограничили передвижение граждан
В Ленинградской области гражданам запретили выезжать за пределы района проживания.
Общество
Правительство утвердило список товаров первой необходимости
Перечень товаров первой необходимости утвержден в связи с указом президента России Владимира Путина, согласно которому решение о проведении нерабочей недели в рамках борьбы с коронавирусом COVID-19 не распространяется на организации, которые обеспечивают население продуктами питания и товарами первой необходимости.
Хоккей
Хоккеист «Ак Барса» Виктор Тихонов эвакуировался с семьей в США
Нападающий казанского "Ак Барса" Виктор Тихонов рассказал, как он с семьей успел покинуть Россию и улететь в США.
Общество
На Кубани закроют парки, скверы и почти все магазины
Политика
Путин поручил обеспечить выполнение мер по борьбе с COVID-19
Москва, 30 марта 2020, 16:29 — REGNUM Обеспечение выполнения поручений по борьбе с коронавирусной инфекцией попросил организовать президент РФ Владимир Путин своих полномочных представителей в федеральных округах 30 марта в ходе совместного совещания.