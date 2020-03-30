Экономика

ВедомостиВедомостиАкции «Роснефти» дорожают после сделки с правительством России

Акции «Роснефти» падали с 6 марта, после развала сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти. Дешевле всего ценные бумаги компании продавались 18 марта: на закрытии торгов цена акций компании составляла 234 руб.
Читать в источнике
Комментировать7

Подробнее о событии

Акции «Роснефти» на открытии торгов на Мосбирже выросли на 7,6%

ТАСС03:26

Рынок положительно воспринял отказ «Роснефти» от проектов в Венесуэле

ИА Красная Весна04:31

Акции «Роснефти» растут в цене

ГЛАС.RU03:43

Акции «Роснефти» дорожали почти на 8%

Коммерсантъ04:35

«Роснефть» спасает рынок от глубокого падения

Finam.Ru03:23

Акции «Роснефти» выросли на 3% на фоне продажи активов в Венесуэле

РБК03:13

Акции «Роснефти» дорожают после сделки с правительством России

Ведомости03:09
Показать все источники
Автоматически обработано 7119 источников, обновлено в 18:22, Ашберн
Здоровье

Найдена связь между смертностью от коронавируса и популярной прививкой

Американские эпидемиологи нашли связь между смертностью от COVID-19 в разных странах и тем, как давно и насколько широко в них применяли предназначенную для борьбы с туберкулезом вакцину БЦЖ.
РИА Новости 15:47
Общество

Заммэра Москвы рассказала о главном способе заражения коронавирусом

Ракова отметила, что после указа властей Москвы от 29 марта о режиме самоизоляции горожан «ситуация существенно улучшилась», на улицах практически нет людей.
Известия 15:55
Футбол

Евсеев — о не зрелищной игре команды: мы всегда танцуем от соперника

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев прокомментировал мнение о том, что многие называют не зрелищным стиль игры башкирского клуба.
Чемпионат 17:57
Шоу-бизнес

Бузова назвала дегенератами выходивших на улицу москвичей-шашлычников

Телеведущая Ольга Бузова назвала дегенератами жителей Москвы, которые выходили на улицу и жарили шашлыки 28 и 29 марта, несмотря на просьбы столичных властей по возможности не покидать дома в рамках мер для борьбы с распространением коронавируса.
Lenta.ru 12:31
Энергетика

Польская PGNiG заявила о праве на 1,5 миллиарда долларов от «Газпрома»

Польская нефтегазовая компания PGNIG заявила, что выиграла у "Газпрома" дело о цене на газ и имеет право на возврат 1,5 миллиарда долларов.
РИА Новости 12:36
Общество

Сергей Собянин анонсировал новые ограничения в Москве

Накануне в Москве вступили силу ограничения на передвижения.
Говорит Москва 05:30
Происшествия

В Москве умерли еще четыре пациента с коронавирусом

Коммерсантъ 15:24
Авто

Китайский клон Toyota Land Cruiser 200 показали на видео

На ютуб-канале Secret AutoChannel продемонстрировали первое видео с моделью Hengtian L4600, которая является копией легендарного внедорожника Land Cruiser 200.
Тарантас Ньюс 01:49
Общество

В Москве опровергли сообщения о продлении режима изоляции до 14 апреля

Оперативный штаб по коронавирусу в Москве откорректировал информацию о продлении режима самоизоляции в городе до 14 апреля, уточнив, что его необходимо соблюдать в "ближайшее время".
РИА Новости 12:02
Общество

Роспотребнадзор рассказал об использовании многоразовых масок

Роспотребнадзор напомнил российским гражданам, как правильно использовать многоразовые маски и насколько они эффективны.
Известия вчера в 22:24
Политика

Рада приняла закон о рынке земли

Верховная рада приняла закон о возможности продажи украинских сельскохозяйственных земель с 1 июля 2021 года.
RT на русском 18:15
Технологии

Обновление Windows 10 вызвало проблемы с Интернетом

Пользователи Windows 10 пожаловались на очередной баг системы, произошедший после последнего обновления.
iReactor 09:32
Общество

Губернатор Нью-Йорка: масштабы смертности от коронавируса ошеломляют

Губернатор американского штата Нью-Йорк Эндрю Куомо в беседе с журналистами признался, что уровень смертности от COVID-2019 в регионе является шокирующим.
Московский Комсомолец 16:27
Общество

МЧС продлило экстренное предупреждение из-за непогоды в Москве

RT на русском 14:11
Наука

Дизайнер стримит в Twitch эпизоды из жизни микроскопических тихоходок

Канадский дизайнер Джули Лорин недавно начала вести прямую трансляцию из жизни тихоходок – микроскопических восьминогих созданий, также известных как «водяные медведи».
Популярная механика 12:51
Политика

Кадыров ответил на слухи о применении силы к нарушителям карантина

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что с начала карантина из-за коронавируса в республике не было ни одного случая применения силы или грубого обращения к нарушителям карантина.
РИА Новости 15:58
Игры

Activision внезапно выпустила ремастер Call of Duty: Modern Warfare 2

Российская газета 11:29
Общество

Власти Москвы заявили о необходимости спецпропуска для выхода на улицу

«В ближайшие дни — после проведения технических и организационных мероприятий — выходить можно будет при наличии специального пропуска, выданного в порядке, установленном правительством Москвы», — цитирует РИА Новости сообщение.
RT на русском вчера в 13:42
Экономика

Производителям мяса грозит нехватка кормовых добавок

Производителям мяса грозит нехватка кормовых добавок Остановка предприятий в Китае из-за распространения вируса COVID-19 грозит нехваткой компонентов кормов для сельскохозяйственных животных, считают в ЦБ.
Коммерсантъ 14:33
Экономика

Россия учредила компанию «Росзарубежнефть»

Россия учредила новую компанию "Росзарубежнефть", которая будет заниматься в том числе добычей и транспортировкой нефти и попутного газа.
Вести.Ru 17:09
Экономика

Титов счел недостаточными меры поддержки бизнеса в условиях вируса

Титов выразил уверенность в том, что государству надо предпринимать гораздо более радикальные меры поддержки бизнеса, чтобы предотвратить социальную катастрофу.
РБК 14:38
Здоровье

Врач из больницы в Коммунарке обратилась к россиянам

Врач из больницы в Коммунарке Камила Туйчиева призвала россиян не выходить из дома и развеяла мифы о коронавирусе.
TV BRICS 11:57
Общество

26 регионов России ввели режим самоизоляции

Вслед за Москвой еще 24 региона России объявили режим самоизоляции из-за коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 14:09
Кино

Райан Гослинг станет главным героем и продюсером экранизации Вейера

Канадский актер Райан Гослинг планирует стать исполнительным продюсером и исполнить ключевую роль в новом проекте писателя Энди Вейера.
iReactor 12:59
Общество

В России ужесточат наказание за распространение фейков о коронавирусе

Ранее глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников предупредил, что за распространение ложных новостей о коронавирусе нарушителей могут ждать крупные штрафы и даже лишение свободы.
ФАН 17:37
Общество

В Ленинградской области ограничили передвижение граждан

В Ленинградской области гражданам запретили выезжать за пределы района проживания.
Газета.Ru 11:47
Общество

Правительство утвердило список товаров первой необходимости

Перечень товаров первой необходимости утвержден в связи с указом президента России Владимира Путина, согласно которому решение о проведении нерабочей недели в рамках борьбы с коронавирусом COVID-19 не распространяется на организации, которые обеспечивают население продуктами питания и товарами первой необходимости.
Коммерсантъ 28 марта в 09:59
Хоккей

Хоккеист «Ак Барса» Виктор Тихонов эвакуировался с семьей в США

Нападающий казанского "Ак Барса" Виктор Тихонов рассказал, как он с семьей успел покинуть Россию и улететь в США.
Piter.tv 14:00
Общество

На Кубани закроют парки, скверы и почти все магазины

СочиСтрим 09:25
Политика

Путин поручил обеспечить выполнение мер по борьбе с COVID-19

Москва, 30 марта 2020, 16:29 — REGNUM Обеспечение выполнения поручений по борьбе с коронавирусной инфекцией попросил организовать президент РФ Владимир Путин своих полномочных представителей в федеральных округах 30 марта в ходе совместного совещания.
REGNUM 09:29
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное