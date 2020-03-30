Акции «Роснефти» падали с 6 марта, после развала сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти. Дешевле всего ценные бумаги компании продавались 18 марта: на закрытии торгов цена акций компании составляла 234 руб.

Акции «Роснефти» дорожают после сделки с правительством России

Здоровье Найдена связь между смертностью от коронавируса и популярной прививкой Американские эпидемиологи нашли связь между смертностью от COVID-19 в разных странах и тем, как давно и насколько широко в них применяли предназначенную для борьбы с туберкулезом вакцину БЦЖ.

Общество Заммэра Москвы рассказала о главном способе заражения коронавирусом Ракова отметила, что после указа властей Москвы от 29 марта о режиме самоизоляции горожан «ситуация существенно улучшилась», на улицах практически нет людей.

Шоу-бизнес Бузова назвала дегенератами выходивших на улицу москвичей-шашлычников Телеведущая Ольга Бузова назвала дегенератами жителей Москвы, которые выходили на улицу и жарили шашлыки 28 и 29 марта, несмотря на просьбы столичных властей по возможности не покидать дома в рамках мер для борьбы с распространением коронавируса.

Политика Рада приняла закон о рынке земли Верховная рада приняла закон о возможности продажи украинских сельскохозяйственных земель с 1 июля 2021 года.

Общество Губернатор Нью-Йорка: масштабы смертности от коронавируса ошеломляют Губернатор американского штата Нью-Йорк Эндрю Куомо в беседе с журналистами признался, что уровень смертности от COVID-2019 в регионе является шокирующим.

Политика Кадыров ответил на слухи о применении силы к нарушителям карантина Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что с начала карантина из-за коронавируса в республике не было ни одного случая применения силы или грубого обращения к нарушителям карантина.

Общество Власти Москвы заявили о необходимости спецпропуска для выхода на улицу «В ближайшие дни — после проведения технических и организационных мероприятий — выходить можно будет при наличии специального пропуска, выданного в порядке, установленном правительством Москвы», — цитирует РИА Новости сообщение.

Экономика Производителям мяса грозит нехватка кормовых добавок Производителям мяса грозит нехватка кормовых добавок Остановка предприятий в Китае из-за распространения вируса COVID-19 грозит нехваткой компонентов кормов для сельскохозяйственных животных, считают в ЦБ.

Экономика Россия учредила компанию «Росзарубежнефть» Россия учредила новую компанию "Росзарубежнефть", которая будет заниматься в том числе добычей и транспортировкой нефти и попутного газа.

Здоровье Врач из больницы в Коммунарке обратилась к россиянам Врач из больницы в Коммунарке Камила Туйчиева призвала россиян не выходить из дома и развеяла мифы о коронавирусе.

Общество В России ужесточат наказание за распространение фейков о коронавирусе Ранее глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников предупредил, что за распространение ложных новостей о коронавирусе нарушителей могут ждать крупные штрафы и даже лишение свободы.

Общество Правительство утвердило список товаров первой необходимости Перечень товаров первой необходимости утвержден в связи с указом президента России Владимира Путина, согласно которому решение о проведении нерабочей недели в рамках борьбы с коронавирусом COVID-19 не распространяется на организации, которые обеспечивают население продуктами питания и товарами первой необходимости.