Экономика

ВедомостиВедомостиАкции «Роснефти» дорожают после сделки с правительством России

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Акции «Роснефти» падали с 6 марта, после развала сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти. Дешевле всего ценные бумаги компании продавались 18 марта: на закрытии торгов цена акций компании составляла 234 руб.
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