Экономика
ВедомостиАкции «Роснефти» дорожают после сделки с правительством России
Акции «Роснефти» падали с 6 марта, после развала сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти. Дешевле всего ценные бумаги компании продавались 18 марта: на закрытии торгов цена акций компании составляла 234 руб.
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Общество
В России выявили 302 новых случая заражения коронавирусом
В России выявили 302 новых случая заражения коронавирусом в 35 регионах.
Общество
Калининградская область с 31 марта перейдет на полную самоизоляцию
Администрация Калининградской области с нуля часов 31 марта по примеру Москвы вводит режим полной самоизоляции, сообщил губернатор Антон Алиханов.
Технологии
Обновление Windows 10 ломает интернет-соединение
Большое количество пользователей столкнулись со сложностями с интернет-соединением после обновления системы.
Музыка
Группа Little Big представила «карантинную» версию песни «I’m ok»
Лидер музыкальной группы Little Big Илья Прусикин, известный в шоу-бизнесе как Ильич, продемонстрировал своим поклонникам карантинную версию видеоролика для песни I’m ok.
Энергетика
Цена нефти Brent с поставкой в мае упала ниже 24 долларов за баррель
Стоимость фьючерса нефти марки Brent с поставкой в мае опустилась ниже 24 долларов за баррель, в то время как цена нефти с поставкой в декабре держится выше 37 долларов, свидетельствуют данные торгов.
Общество
Мишустин призвал распространить режим самоизоляции на все регионы
Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал руководителей российских регионов ввести такие же ограничительные меры по борьбе с распространением коронавируса, как в Москве и Подмосковье, передает РИА "Новости".
Общество
Путин пообещал дополнительные выплаты семьям с детьми с 1 апреля
Президент РФ Владимир Путин поручил начать осуществлять дополнительные выплаты для семей с детьми, имеющих право на материнский капитал, с 1 апреля.
Единоборства
Нурмагомедов объяснил, почему вернулся из США в Россию
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов объяснил, почему вернулся в Россию накануне поединка с американцем Тони Фергюсоном.
Здоровье
Минздрав назвал число пациентов с коронавирусом в тяжелом состоянии
Более 1,5 тысяч больных коронавирусом насчитывается в России, 32 их них находятся в тяжелом состоянии и требуют пристального внимания, сообщил в понедельник министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
Армия и оружие
Коронавирус уничтожает военное могущество США
Общество
Кабмин одобрил ужесточение наказания за нарушение карантина
Правительство РФ одобрило поправки об ужесточении административной ответственности за нарушение карантина.
Происшествия
В Кирове число заразившихся коронавирусом увеличилось до 12 человек
Киров, 30 марта 2020, 12:39 — REGNUM В Кирове лабораторно подтверждено заражение коронавирусом ещё троих человек.
Происшествия
Двух членов ЛДПР обвинили в хищении денег партии
Двум сотрудникам аппарата ЛДПР предъявили обвинения в хищении денег молодежных организаций партии, сообщает пресс-служба МВД.
Общество
Собянин пообещал ужесточить контроль за соблюдением самоизоляции
По мере разработки информационных систем власти Москвы смогут жёстче контролировать передвижение граждан в условиях эпидемии коронавируса, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
Общество
Резцова призналась, что не соблюдает карантин
Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова сообщила, что не соблюдает карантин и навещает родственников.
Политика
Парламентарии ЕС обвинили Россию в дезинформации на фоне пандемии
Три члена фракции Европарламента "Зеленые/Европейский свободный альянс" от ФРГ призвали руководство ЕС проверить версию о предполагаемой дезинформационной кампании о COVID-19, которую якобы проводит Россия, говорится в письме парламентариев, оказавшемся в распоряжение РИА "Новости".
Политика
Владимир Зеленский заявил об угрозе дефолта на Украине
Украине грозит дефолт, если депутаты Верховной рады откажутся одобрить законы, на принятии которых настаивает Международный валютный фонд.
Общество
Российские военные специалисты продезинфицировали пансионат в Италии
Специалисты из России произвели дезинфекцию в Италии. Об этом пишут "РИА Новости" со ссылкой на Минобороны России.
Общество
Московский врач отметил снижение агрессивности коронавируса
Коронавирус становится «менее агрессивным», чем в самом начале распространения, считает заведующий отделом науки и инноваций 67-й больницы в Москве доктор медицинских наук профессор Владимир Шумилов.
Общество
Стали известны детали выдачи специальных пропусков москвичам
Москвичам выдадут QR-коды с зашифрованным домашним адресом для передвижения по городу.
Общество
Вступление в силу закона о видеофиксации техосмотра автомашин отложат
Планировалось, что в июне 2020 г. вступит в силу федеральный закон, меняющий практику покупки диагностических карт совместно с полисом ОСАГО.
Общество
В России зафиксировали 302 новых случая заражения коронавирусом
В России зафиксировано 302 новых случая заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
Политика
Россия с 30 марта временно закроет госграницу
Правительство России поручило с 30 марта временно ограничить движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные и другие пункты пропуска через государственную границу РФ, включая сухопутный участок российско-белорусской границы.
Общество
Названа наиболее благоприятная температура для коронавируса
Общество
В Волгоградской области введут новые ограничения из-за коронавируса
В понедельник, 30 марта, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров провёл оперативное совещание.
Политика
Зеленский описал три сценария развития ситуации с коронавирусом
Украину ждет три сценария развития ситуации на фоне распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
Общество
В России создали три препарата для борьбы с COVID-19
В России уже созданы три лекарственных препарата, которые теоретически могут быть эффективны при лечении инфекции, вызываемой коронавирусом COVID-19.
Общество
Перенесены сроки сдачи бухгалтерской и статистической отчетности
Минфин, ФНС России и Росстат разъяснили, как сдавать бухгалтерскую и статистическую отчетность в связи с объявлением нерабочей недели.
Происшествия
В Коммунарке умерли еще два пациента с коронавирусом
Другому скончавшемуся пациенту было 69 лет, поступил с диагнозом пневмония, сахарный диабет, больной провел на аппарате искусственного дыхания трое суток.