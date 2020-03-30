Экономика

ВедомостиВедомостиАкции «Роснефти» дорожают после сделки с правительством России

Акции «Роснефти» падали с 6 марта, после развала сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти. Дешевле всего ценные бумаги компании продавались 18 марта: на закрытии торгов цена акций компании составляла 234 руб.
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Акции «Роснефти» дорожали почти на 8%

Коммерсантъ04:35

Акции «Роснефти» выросли на 3% на фоне продажи активов в Венесуэле

РБК03:13

Акции «Роснефти» растут в цене

ГЛАС.RU03:43

Акции «Роснефти» на открытии торгов на Мосбирже выросли на 7,6%

ТАСС03:26

«Роснефть» спасает рынок от глубокого падения

Finam.Ru03:23

Рынок положительно воспринял отказ «Роснефти» от проектов в Венесуэле

ИА Красная Весна04:31

Акции «Роснефти» дорожают после сделки с правительством России

Ведомости03:09
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Общество

В Свердловской области ввели режим самоизоляции из-за коронавируса

Свердловская область вводит режим полной самоизоляции для граждан из-за коронавируса, сообщил глава региона Евгений Куйвашев.
РИА Новости 10:45
Гаджеты

Бюджетный смартфон Honor 9A получил аккумулятор на 5000 мАч

Новинку оснастили аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, 6,3-дюймовым экраном с соотношением сторон 20:9, восьмиядерным чипсетом MediaTek Helio P35, сканером отпечатков пальцев на задней панели, возможностью зарядки других устройств, акустической системой громкостью 88 дБ.
Megaobzor.com 12:03
Политика

Трамп: Россия направила в США самолет с медоборудованием

Российская газета 19:56
Интернет

В обновлении Telegram появились папки для чатов и каналов

Разработчики мессенджера Telegram добавили возможность распределять чаты, каналы и ботов по папкам — опция доступна в версии 6.0.
Полит.ру 10:17
Происшествия

В Приморье семейная пара сбежала из карантина по коронавирусу

Молодая пара была помещена в инфекционную больницу после того, как транзитом через Москву прибыли из Израиля, пишет Вести:Приморье.
REGNUM 04:15
Общество

Мишустин призвал распространить режим самоизоляции на все регионы

Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал руководителей российских регионов ввести такие же ограничительные меры по борьбе с распространением коронавируса, как в Москве и Подмосковье, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 03:12
Здоровье

В Минздраве рассказали, для кого наиболее опасен коронавирус

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что помимо пожилых людей, коронавирусу наиболее подвержены люди с сахарным диабетом, ожирением, заболеванием легких и бронхов, а также сердечно-сосудистой системы.
Парламентская газета 02:13
Экономика

Производителям мяса грозит нехватка кормовых добавок

Производителям мяса грозит нехватка кормовых добавок Остановка предприятий в Китае из-за распространения вируса COVID-19 грозит нехваткой компонентов кормов для сельскохозяйственных животных, считают в ЦБ.
Коммерсантъ 14:33
Культура

Netflix продлил «Ключи Локков» на второй сезон

Netflix продлил сериал «Ключи Локков» на второй сезон — почти через два месяца после выхода первого.
Игромания.ру 11:11
Кино

Телеканал AMC может завершить сериал «Ходячие мертвецы» на 12 сезоне

ToDay News Ufa 15:01
Экономика

В Госдуму внесен закон о налоге на проценты по вкладам

В Госдуму РФ внесен законопроект, который вводит в РФ налогообложение доходов от процентов по вкладам, превышающим 1 млн рублей.
BFM.ru 14:10
Общество

Роспотребнадзор создал высокоточный тест для диагностики коронавируса

«Новый набор реагентов для выявления коронавирусной инфекции разработал ФБУН Центральный НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора», — говорится в заявлении.
RT на русском 20:36
Происшествия

Российскую студентку накажут за фейк о коронавирусе

Правоохранители нашли автора фейка. Студентка призналась в распространении ложной информации и извинилась перед пользователям интернета.
Lenta.ru 04:16
Общество

Юрлиц предложили штрафовать на 5-10 млн рублей за фейки об эпидемиях

Поправки об ужесточении наказания для юридических лиц за распространение фейков об обстоятельствах, угрожающих жизни и безопасности граждан, Госдума примет уже во вторник, 31 марта.
Интерфакс 12:51
Общество

В США число заражений коронавирусом превысило 150 тысяч

Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-2019 в США превысило 150 тысяч.
Национальная служба новостей 16:21
Политика

Госдума даст право кабмину вводить режим ЧС по всей стране

Госдума уже во вторник планирует принять закон о семилетних сроках для нарушителей карантина.
BFM.ru 11:20
Спорт

Стали известны новые даты проведения Олимпиады в Токио

Вечерняя Москва 08:42
Общество

В Москве вводят режим самоизоляции для всех жителей

Для жителей Москвы вводится режим самоизоляции независимо от их возраста. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
RT на русском вчера в 16:29
Общество

Путин призвал изменить порядок обслуживания в магазинах

Президент России Владимир Путин заявил, что из-за коронавируса необходимо обеспечить особый порядок обслуживания в магазинах с соблюдением дистанции между людьми.
Известия 09:27
Политика

Весенний призыв в России начнется 1 апреля

Президент России Владимир Путин подписал указ о начале весеннего призыва 1 апреля 2020 года.
Газета.Ru 13:29
Армия и оружие

Эффективность американского ЗРК Patriot вновь поставлена под сомнение

Для отражения атаки использовались американские зенитно-ракетные комплексы Patriot.
ГЛАС.RU 07:08
Политика

Депутат Леонид Слуцкий стал президентом факультета мировой политики МГУ

Депутата Госдумы и председателя комитета по международным делам Леонида Слуцкого назначили президентом факультета мировой политики МГУ.
Дождь 08:22
Игры

Mount & Blade 2: Bannerlord вышла в ранний доступ

Mount & Blade 2: Bannerlord вышла в ранний доступ в Steam. Игру можно приобрести со скидкой – 1529 рублей вместо 1699 рублей.
Cyber.sports.ru 10:40
Общество

Заммэра Москвы рассказала о главном способе заражения коронавирусом

Ракова отметила, что после указа властей Москвы от 29 марта о режиме самоизоляции горожан «ситуация существенно улучшилась», на улицах практически нет людей.
Известия 15:55
Происшествия

После пяти дней изоляции в «Юбилейном» сахалинцев отпускают домой

Потом, после переговоров и улучшения бытовых условий, люди согласились спокойно подождать результатов повторных анализов.
Сахалин.Инфо 20:21
Шоу-бизнес

Игорь Николаев впервые прокомментировал свою госпитализацию

Wday.ru 10:03
Политика

Пичугин вновь написал прошение о помиловании

Бывший сотрудник безопасности ЮКОСа Алексей Пичугин, отбывающий пожизненное заключение, 10 марта подал прошение о помиловании на имя президента Владимира Путина.
Коммерсантъ 18:58
Здоровье

Не губить бизнес: глава Бурятии определил задачи нерабочей недели

Напомним, к настоящему времени на территории республики подтверждены уже 13 случаев заражения новой инфекцией.
REGNUM 08:53
Здоровье

Два новых случая заболевания коронавирусом официально подтверждены в Приморье

Как доложила министр здравоохранения Приморского края Анастасия Худченко, по состоянию на 31 марта в крае официально лабораторно подтверждены два новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.
ВЕСТИ: Приморье 20:33
Общество

Клишас оценил введение в Москве всеобщего режима самоизоляции

Ранее сайт мэра Москвы Сергея Собянина сообщил о том, что 30 марта вступит в силу домашний режим самоизоляции для всех жителей Москвы любого возраста.
RT на русском вчера в 18:07
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