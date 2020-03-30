Экономика
ВедомостиАкции «Роснефти» дорожают после сделки с правительством России
Акции «Роснефти» падали с 6 марта, после развала сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти. Дешевле всего ценные бумаги компании продавались 18 марта: на закрытии торгов цена акций компании составляла 234 руб.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7119 источников, обновлено в 20:51, Ашберн
Общество
В Свердловской области ввели режим самоизоляции из-за коронавируса
Свердловская область вводит режим полной самоизоляции для граждан из-за коронавируса, сообщил глава региона Евгений Куйвашев.
Гаджеты
Бюджетный смартфон Honor 9A получил аккумулятор на 5000 мАч
Новинку оснастили аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, 6,3-дюймовым экраном с соотношением сторон 20:9, восьмиядерным чипсетом MediaTek Helio P35, сканером отпечатков пальцев на задней панели, возможностью зарядки других устройств, акустической системой громкостью 88 дБ.
Политика
Трамп: Россия направила в США самолет с медоборудованием
Интернет
В обновлении Telegram появились папки для чатов и каналов
Разработчики мессенджера Telegram добавили возможность распределять чаты, каналы и ботов по папкам — опция доступна в версии 6.0.
Происшествия
В Приморье семейная пара сбежала из карантина по коронавирусу
Молодая пара была помещена в инфекционную больницу после того, как транзитом через Москву прибыли из Израиля, пишет Вести:Приморье.
Общество
Мишустин призвал распространить режим самоизоляции на все регионы
Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал руководителей российских регионов ввести такие же ограничительные меры по борьбе с распространением коронавируса, как в Москве и Подмосковье, передает РИА "Новости".
Здоровье
В Минздраве рассказали, для кого наиболее опасен коронавирус
Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что помимо пожилых людей, коронавирусу наиболее подвержены люди с сахарным диабетом, ожирением, заболеванием легких и бронхов, а также сердечно-сосудистой системы.
Экономика
Производителям мяса грозит нехватка кормовых добавок
Производителям мяса грозит нехватка кормовых добавок Остановка предприятий в Китае из-за распространения вируса COVID-19 грозит нехваткой компонентов кормов для сельскохозяйственных животных, считают в ЦБ.
Культура
Netflix продлил «Ключи Локков» на второй сезон
Netflix продлил сериал «Ключи Локков» на второй сезон — почти через два месяца после выхода первого.
Кино
Телеканал AMC может завершить сериал «Ходячие мертвецы» на 12 сезоне
Экономика
В Госдуму внесен закон о налоге на проценты по вкладам
В Госдуму РФ внесен законопроект, который вводит в РФ налогообложение доходов от процентов по вкладам, превышающим 1 млн рублей.
Общество
Роспотребнадзор создал высокоточный тест для диагностики коронавируса
«Новый набор реагентов для выявления коронавирусной инфекции разработал ФБУН Центральный НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора», — говорится в заявлении.
Происшествия
Российскую студентку накажут за фейк о коронавирусе
Правоохранители нашли автора фейка. Студентка призналась в распространении ложной информации и извинилась перед пользователям интернета.
Общество
Юрлиц предложили штрафовать на 5-10 млн рублей за фейки об эпидемиях
Поправки об ужесточении наказания для юридических лиц за распространение фейков об обстоятельствах, угрожающих жизни и безопасности граждан, Госдума примет уже во вторник, 31 марта.
Общество
В США число заражений коронавирусом превысило 150 тысяч
Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-2019 в США превысило 150 тысяч.
Политика
Госдума даст право кабмину вводить режим ЧС по всей стране
Госдума уже во вторник планирует принять закон о семилетних сроках для нарушителей карантина.
Спорт
Стали известны новые даты проведения Олимпиады в Токио
Общество
В Москве вводят режим самоизоляции для всех жителей
Для жителей Москвы вводится режим самоизоляции независимо от их возраста. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Общество
Путин призвал изменить порядок обслуживания в магазинах
Президент России Владимир Путин заявил, что из-за коронавируса необходимо обеспечить особый порядок обслуживания в магазинах с соблюдением дистанции между людьми.
Политика
Весенний призыв в России начнется 1 апреля
Президент России Владимир Путин подписал указ о начале весеннего призыва 1 апреля 2020 года.
Армия и оружие
Эффективность американского ЗРК Patriot вновь поставлена под сомнение
Для отражения атаки использовались американские зенитно-ракетные комплексы Patriot.
Политика
Депутат Леонид Слуцкий стал президентом факультета мировой политики МГУ
Депутата Госдумы и председателя комитета по международным делам Леонида Слуцкого назначили президентом факультета мировой политики МГУ.
Игры
Mount & Blade 2: Bannerlord вышла в ранний доступ
Mount & Blade 2: Bannerlord вышла в ранний доступ в Steam. Игру можно приобрести со скидкой – 1529 рублей вместо 1699 рублей.
Общество
Заммэра Москвы рассказала о главном способе заражения коронавирусом
Ракова отметила, что после указа властей Москвы от 29 марта о режиме самоизоляции горожан «ситуация существенно улучшилась», на улицах практически нет людей.
Происшествия
После пяти дней изоляции в «Юбилейном» сахалинцев отпускают домой
Потом, после переговоров и улучшения бытовых условий, люди согласились спокойно подождать результатов повторных анализов.
Политика
Пичугин вновь написал прошение о помиловании
Бывший сотрудник безопасности ЮКОСа Алексей Пичугин, отбывающий пожизненное заключение, 10 марта подал прошение о помиловании на имя президента Владимира Путина.
Здоровье
Не губить бизнес: глава Бурятии определил задачи нерабочей недели
Напомним, к настоящему времени на территории республики подтверждены уже 13 случаев заражения новой инфекцией.
Здоровье
Два новых случая заболевания коронавирусом официально подтверждены в Приморье
Как доложила министр здравоохранения Приморского края Анастасия Худченко, по состоянию на 31 марта в крае официально лабораторно подтверждены два новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.
Общество
Клишас оценил введение в Москве всеобщего режима самоизоляции
Ранее сайт мэра Москвы Сергея Собянина сообщил о том, что 30 марта вступит в силу домашний режим самоизоляции для всех жителей Москвы любого возраста.