30 марта на открытии торгов на Московской бирже акции РосНефти подорожали на 7,6%. Об этом свидетельствуют данные площадки. На 10.03 мск одна акция РосНефти стоила примерно 315 рублей (+4% к закрытию 27 марта).

Акции Роснефти выросли почти на 8%

Общество В Москве ввели всеобщий режим самоизоляции C 30 марта в Москве вводится режим самоизоляции для всех. Об этом написал на своём сайте мэр города Сергей Собянин.

Политика Песков опроверг слова Трампа о просьбах Путина отменить санкции Кремль опроверг слова президента США Дональда Трампа о том, что российский лидер Владимир Путин якобы последние два года неоднократно просил своего американского коллегу об отмене антироссийских санкций.

Экономика Сбербанк выдаст бизнесу 5 млрд рублей кредитов на зарплаты Сбербанк в рамках госпрограммы по кредитованию предприятий на выплату зарплат под 0% планирует выдать ИП, микробизнесу и малому бизнесу кредиты на 5 млрд рублей.

Общество Мэрия Москвы рассказала о правовых основаниях режима самоизоляции в Москве В оперативном штабе по борьбе с коронавирусом по Москве ответили на вопрос о том, есть ли у мэра Москвы Сергея Собянина полномочия вводить ограничения на передвижение граждан в городе.

Общество Российские магазины перестанут принимать наличные из-за коронавируса Крупные российские торговые сети перестанут принимать от покупателей наличные в рамках борьбы с распространением коронавируса, говорится в сообщении интернет-магазина Wildberries (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

Общество Безработным москвичам выплатят компенсации из-за пандемии коронавируса Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что безработные москвичи получат выплаты в связи с пандемией нового типа коронавируса COVID-19.

Политика Тимошенко: Власти Украины готовят «аферу века» Власти Украины намерены провернуть "аферу века", приняв закон о продаже сельскохозяйственных земель в то время, как в стране введен карантин из-за эпидемии коронавируса, и люди не могут выйти на улицы в знак протеста.

Общество В России за сутки выявили еще 302 случая заражения коронавирусом Хотя бы по одному больному коронавирусной инфекцией выявлено уже в 71 из 85 регионов России, общее число случаев заражения в России увеличилось до 1836.

Общество Еще пять российских регионов ввели режим самоизоляции Еще пять регионов России ввели режим всеобщей изоляции из-за распространения коронавирусной инфекции — он начал действовать в Вологодской, Липецкой и Свердловской областях, а также в Татарстане и Адыгее, передает РИА Новости.

Здоровье Эпидемиолог: заразиться коронавирусом могут 7,8 млрд человек «Вирусом заразятся около миллиарда человек, число смертей составит порядка 165 миллионов, экономике будет нанесен удар размером 1-3 триллиона долларов», – говорил ранее Ларри Бриллиант, слова которого приводят РИА Новости со ссылкой на издание Wired.