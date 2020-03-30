Экономика
МонаВистаАкции Роснефти выросли почти на 8%
30 марта на открытии торгов на Московской бирже акции РосНефти подорожали на 7,6%. Об этом свидетельствуют данные площадки. На 10.03 мск одна акция РосНефти стоила примерно 315 рублей (+4% к закрытию 27 марта).
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Общество
В Москве ввели всеобщий режим самоизоляции
C 30 марта в Москве вводится режим самоизоляции для всех. Об этом написал на своём сайте мэр города Сергей Собянин.
Шоу-бизнес
Винокур опубликовал результат своего теста на коронавирус
Экономика
Правительство РФ поддержит отрасли экономики из-за коронавируса
Москва, 30 марта 2020, 10:13 — REGNUM Отрасли российской экономики, где ситуация из-за распространения коронавируса развивается по неблагоприятному сценарию, получат поддержку.
Происшествия
В Алтайском крае зафиксировали первый случай коронавирусной инфекции
Первый случай заражения коронавирусной инфекцией выявлен у женщины, проживающей в Алтайском крае.
Общество
Конте: пандемия может привести к всплеску антиевропейских настроений
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что кризис, вызванный пандемией коронавируса, может привести к росту антиевропейских настроений в некоторых странах.
Политика
Путин подписал указ о призыве на службу с 1 апреля
Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве на военную службу, документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Политика
Песков опроверг слова Трампа о просьбах Путина отменить санкции
Кремль опроверг слова президента США Дональда Трампа о том, что российский лидер Владимир Путин якобы последние два года неоднократно просил своего американского коллегу об отмене антироссийских санкций.
Политика
В Кремле назвали вторичными экономические последствия от изоляции
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что власти оценивают экономические последствия от изоляции, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Экономика
Сбербанк выдаст бизнесу 5 млрд рублей кредитов на зарплаты
Сбербанк в рамках госпрограммы по кредитованию предприятий на выплату зарплат под 0% планирует выдать ИП, микробизнесу и малому бизнесу кредиты на 5 млрд рублей.
Здоровье
Глава Башкирии заявил, что количество инфицированных коронавирусом в республике будет расти
Глава Башкирии Радий Хабиров сегодня заявил, что количество заражённых коронавирусом в республике будет расти.
Политика
Путин призвал учитывать опыт других стран в борьбе с коронавирусом
Президент поручил полпредам наладить мониторинг во всех жизненно важных сферах.
Общество
Мэрия Москвы рассказала о правовых основаниях режима самоизоляции в Москве
В оперативном штабе по борьбе с коронавирусом по Москве ответили на вопрос о том, есть ли у мэра Москвы Сергея Собянина полномочия вводить ограничения на передвижение граждан в городе.
Общество
Московский врач заявил о снижении агрессивности коронавируса
Вспышки коронавируса охватили 177 стран. По данным ВОЗ, заразились порядка 634 тысяч человек, почти 30 тысяч умерли.
Общество
В Ленинградской области ограничили передвижение граждан
В Ленинградской области гражданам запретили выезжать за пределы района проживания.
Общество
В Липецкой области объявлен режим самоизоляции
В Липецкой области с 31 марта до 14 апреля вводится режим самоизоляции.
Общество
Российские магазины перестанут принимать наличные из-за коронавируса
Крупные российские торговые сети перестанут принимать от покупателей наличные в рамках борьбы с распространением коронавируса, говорится в сообщении интернет-магазина Wildberries (есть в распоряжении «Ленты.ру»).
Общество
Безработным москвичам выплатят компенсации из-за пандемии коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что безработные москвичи получат выплаты в связи с пандемией нового типа коронавируса COVID-19.
Экономика
ЦБ РФ приостанавливает покупку золота на внутреннем рынке
«Банк России с 1 апреля 2020 года приостанавливает покупку золота на внутреннем рынке драгоценных металлов», — говорится в сообщении.
Общество
Картину Ван Гога украли из закрытого на карантин музея в Нидерландах
В нидерландском музее Singer Laren произошла кража — злоумышленники похитили картину Винсента Ван Гога «Весенний сад».
Политика
Тимошенко: Власти Украины готовят «аферу века»
Власти Украины намерены провернуть "аферу века", приняв закон о продаже сельскохозяйственных земель в то время, как в стране введен карантин из-за эпидемии коронавируса, и люди не могут выйти на улицы в знак протеста.
Общество
В Тюменской области ужесточили меры по борьбе с коронавирусом
В регионе необходимо ввести дополнительные меры для предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции, заявил губернатор.
Энергетика
Цена на нефть марки Brent опустилась до $23 за баррель
Цена нефти марки Brent в начале торгов на межконтинентальной бирже в Лондоне (ICE) упала до $23,1 за баррель.
Общество
В России за сутки выявили еще 302 случая заражения коронавирусом
Хотя бы по одному больному коронавирусной инфекцией выявлено уже в 71 из 85 регионов России, общее число случаев заражения в России увеличилось до 1836.
Общество
Еще пять российских регионов ввели режим самоизоляции
Еще пять регионов России ввели режим всеобщей изоляции из-за распространения коронавирусной инфекции — он начал действовать в Вологодской, Липецкой и Свердловской областях, а также в Татарстане и Адыгее, передает РИА Новости.
Общество
Рошаль рассказал о безопасных походах в магазин в карантин
Президент союза медицинского сообщества «Национальная медицинская палата», доктор Леонид Рошаль перечислил правила похода в магазин во время эпидемии.
Здоровье
Эпидемиолог: заразиться коронавирусом могут 7,8 млрд человек
«Вирусом заразятся около миллиарда человек, число смертей составит порядка 165 миллионов, экономике будет нанесен удар размером 1-3 триллиона долларов», – говорил ранее Ларри Бриллиант, слова которого приводят РИА Новости со ссылкой на издание Wired.
Происшествия
План «перехват»: в Петербурге двое затолкали в автомобиль мужчину и скрылись с места
В полицию поступило сообщение о том, что у дома № 4 по Туристской улице двое неизвестных подъехали на Land Rover к чёрному автомобилю Toyota, разбили окна, достали оттуда пассажира, затолкали его в свою машину и скрылись в сторону улицы Савушкина.
Культура
Вышло короткометражное аниме по сериалу «Рик и Морти»
На YouTube-канале телевизионной сети Adult Swim появилась короткометражка в стиле аниме, сделанная по мотивам мультсериала "Рик и Морти".
Общество
«Яндекс» создал индекс самоизоляции
«Яндекс» создал индекс для оценки уровня самоизоляции городов.