Экономика

МонаВистаМонаВистаАкции Роснефти выросли почти на 8%

30 марта на открытии торгов на Московской бирже акции РосНефти подорожали на 7,6%. Об этом свидетельствуют данные площадки. На 10.03 мск одна акция РосНефти стоила примерно 315 рублей (+4% к закрытию 27 марта).
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«Роснефть» спасает рынок от глубокого падения

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Акции «Роснефти» дорожают после сделки с правительством России

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Автоматически обработано 7117 источников, обновлено в 12:49, Ашберн
Общество

В Москве ввели всеобщий режим самоизоляции

C 30 марта в Москве вводится режим самоизоляции для всех. Об этом написал на своём сайте мэр города Сергей Собянин.
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Винокур опубликовал результат своего теста на коронавирус

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В Петербурге священник отрекся от сана из-за смены мировоззрения

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Правительство РФ поддержит отрасли экономики из-за коронавируса

Москва, 30 марта 2020, 10:13 — REGNUM Отрасли российской экономики, где ситуация из-за распространения коронавируса развивается по неблагоприятному сценарию, получат поддержку.
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Первый случай заражения коронавирусной инфекцией выявлен у женщины, проживающей в Алтайском крае.
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Конте: пандемия может привести к всплеску антиевропейских настроений

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что кризис, вызванный пандемией коронавируса, может привести к росту антиевропейских настроений в некоторых странах.
News.ru 07:35
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Путин подписал указ о призыве на службу с 1 апреля

Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве на военную службу, документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Газета.Ru 11:54
Политика

Песков опроверг слова Трампа о просьбах Путина отменить санкции

Кремль опроверг слова президента США Дональда Трампа о том, что российский лидер Владимир Путин якобы последние два года неоднократно просил своего американского коллегу об отмене антироссийских санкций.
ТАСС 11:36
Политика

В Кремле назвали вторичными экономические последствия от изоляции

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что власти оценивают экономические последствия от изоляции, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 07:30
Экономика

Сбербанк выдаст бизнесу 5 млрд рублей кредитов на зарплаты

Сбербанк в рамках госпрограммы по кредитованию предприятий на выплату зарплат под 0% планирует выдать ИП, микробизнесу и малому бизнесу кредиты на 5 млрд рублей.
BFM.ru 09:19
Здоровье

Глава Башкирии заявил, что количество инфицированных коронавирусом в республике будет расти

Глава Башкирии Радий Хабиров сегодня заявил, что количество заражённых коронавирусом в республике будет расти.
UfaTime.ru 03:26
Политика

Путин призвал учитывать опыт других стран в борьбе с коронавирусом

Президент поручил полпредам наладить мониторинг во всех жизненно важных сферах.
Интерфакс 09:19
Общество

Мэрия Москвы рассказала о правовых основаниях режима самоизоляции в Москве

В оперативном штабе по борьбе с коронавирусом по Москве ответили на вопрос о том, есть ли у мэра Москвы Сергея Собянина полномочия вводить ограничения на передвижение граждан в городе.
Коммерсантъ 11:38
Общество

Московский врач заявил о снижении агрессивности коронавируса

Вспышки коронавируса охватили 177 стран. По данным ВОЗ, заразились порядка 634 тысяч человек, почти 30 тысяч умерли.
РИА Новости 00:26
Общество

В Ленинградской области ограничили передвижение граждан

В Ленинградской области гражданам запретили выезжать за пределы района проживания.
Газета.Ru 11:47
Общество

В Липецкой области объявлен режим самоизоляции

В Липецкой области с 31 марта до 14 апреля вводится режим самоизоляции.
Российская газета 10:02
Общество

Российские магазины перестанут принимать наличные из-за коронавируса

Крупные российские торговые сети перестанут принимать от покупателей наличные в рамках борьбы с распространением коронавируса, говорится в сообщении интернет-магазина Wildberries (есть в распоряжении «Ленты.ру»).
Lenta.ru 12:20
Общество

Безработным москвичам выплатят компенсации из-за пандемии коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что безработные москвичи получат выплаты в связи с пандемией нового типа коронавируса COVID-19.
Газета.Ru вчера в 13:07
Экономика

ЦБ РФ приостанавливает покупку золота на внутреннем рынке

«Банк России с 1 апреля 2020 года приостанавливает покупку золота на внутреннем рынке драгоценных металлов», — говорится в сообщении.
REGNUM 11:21
Общество

Картину Ван Гога украли из закрытого на карантин музея в Нидерландах

В нидерландском музее Singer Laren произошла кража — злоумышленники похитили картину Винсента Ван Гога «Весенний сад».
Salt Mag 11:10
Политика

Тимошенко: Власти Украины готовят «аферу века»

Власти Украины намерены провернуть "аферу века", приняв закон о продаже сельскохозяйственных земель в то время, как в стране введен карантин из-за эпидемии коронавируса, и люди не могут выйти на улицы в знак протеста.
Российская газета 02:54
Общество

В Тюменской области ужесточили меры по борьбе с коронавирусом

В регионе необходимо ввести дополнительные меры для предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции, заявил губернатор.
Тюменская линия 11:51
Энергетика

Цена на нефть марки Brent опустилась до $23 за баррель

Цена нефти марки Brent в начале торгов на межконтинентальной бирже в Лондоне (ICE) упала до $23,1 за баррель.
Ведомости вчера в 19:51
Общество

В России за сутки выявили еще 302 случая заражения коронавирусом

Хотя бы по одному больному коронавирусной инфекцией выявлено уже в 71 из 85 регионов России, общее число случаев заражения в России увеличилось до 1836.
РБК 05:27
Общество

Еще пять российских регионов ввели режим самоизоляции

Еще пять регионов России ввели режим всеобщей изоляции из-за распространения коронавирусной инфекции — он начал действовать в Вологодской, Липецкой и Свердловской областях, а также в Татарстане и Адыгее, передает РИА Новости.
Lenta.ru 11:30
Общество

Рошаль рассказал о безопасных походах в магазин в карантин

Президент союза медицинского сообщества «Национальная медицинская палата», доктор Леонид Рошаль перечислил правила похода в магазин во время эпидемии.
МедиаПоток вчера в 05:28
Здоровье

Эпидемиолог: заразиться коронавирусом могут 7,8 млрд человек

«Вирусом заразятся около миллиарда человек, число смертей составит порядка 165 миллионов, экономике будет нанесен удар размером 1-3 триллиона долларов», – говорил ранее Ларри Бриллиант, слова которого приводят РИА Новости со ссылкой на издание Wired.
RuNews24.ru 12:18
Происшествия

План «перехват»: в Петербурге двое затолкали в автомобиль мужчину и скрылись с места

В полицию поступило сообщение о том, что у дома № 4 по Туристской улице двое неизвестных подъехали на Land Rover к чёрному автомобилю Toyota, разбили окна, достали оттуда пассажира, затолкали его в свою машину и скрылись в сторону улицы Савушкина.
78.ru 12:18
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Вышло короткометражное аниме по сериалу «Рик и Морти»

На YouTube-канале телевизионной сети Adult Swim появилась короткометражка в стиле аниме, сделанная по мотивам мультсериала "Рик и Морти".
Piter.tv 09:59
Общество

«Яндекс» создал индекс самоизоляции

«Яндекс» создал индекс для оценки уровня самоизоляции городов.
Коммерсантъ 06:26
Как работают Яндекс.Новости?
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