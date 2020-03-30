Экономика

ВедомостиВедомостиАкции «Роснефти» дорожают после сделки с правительством России

Акции «Роснефти» падали с 6 марта, после развала сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти. Дешевле всего ценные бумаги компании продавались 18 марта: на закрытии торгов цена акций компании составляла 234 руб.
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Акции «Роснефти» дорожали почти на 8%

Коммерсантъ04:35

Рынок положительно воспринял отказ «Роснефти» от проектов в Венесуэле

ИА Красная Весна04:31

Акции «Роснефти» дорожают после сделки с правительством России

Ведомости03:09

Акции «Роснефти» на открытии торгов на Мосбирже выросли на 7,6%

ТАСС03:26

Акции «Роснефти» после взлета на 7,6% замедлили рост на общем негативном фоне

ПРАЙМ03:24

Акции «Роснефти» выросли на 3% на фоне продажи активов в Венесуэле

РБК03:13

Акции «Роснефти» растут в цене

ГЛАС.RU03:43
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Энергетика

Цена на российскую нефть достигла минимума с 1999 года

Ранее стало известно, что стоимость нефти марки Brent впервые с ноября 2002 года опустилась ниже 23 долларов за баррель.
РИА Новости 09:11
Общество

Мишустин призвал расширить режим самоизоляции на регионы

Как подчеркнул Мишустин, мэр Москвы и губернатор Московской области Сергей Собянин и Андрей Воробьев расширили режим повышенной готовности, предусматривающий в том числе режим самоизоляции для всех граждан.
Известия 08:24
Шоу-бизнес

У Игоря Николаева не подтвердился коронавирус

Мойка78 02:16
Здоровье

Аллергики оказались в зоне риска из-за коронавируса

На фоне распространения коронавируса в зоне повышенного риска оказались люди, страдающие сезонной аллергией.
Lenta.ru 02:58
Общество

Парки, магазины строительной и бытовой техники закроют на Кубани

Регион online 08:49
Общество

В Липецкой области ввели режим всеобщей изоляции

Липецк, 30 марта 2020, 16:22 — REGNUM В Липецкой области вводится режим всеобщей самоизоляции, сообщает ИА REGNUM по информации регионального оперативного штаба.
REGNUM 09:22
Общество

В России ужесточили наказание за нарушение карантина и самоизоляции

Если же нарушение карантина привело к причинению вреда здоровью человека или к смерти, но не содержит признаков преступления, размер штрафа для граждан составит до 300 тысяч рублей, для должностных лиц — до 500 тысяч рублей, для юридических лиц — до одного миллиона рублей.
Tverigrad.ru 08:07
Общество

Правительство установило максимальный размер пособия по безработице

Кабинет министров установил максимальную величину пособия по безработице на уровне 12 130 рублей, постановление опубликовали на портале правовой информации.
РИА Новости 08:57
Экономика

«Роснефть» продала венесуэльские активы и ушла из этой страны

Государственная нефтяная компания "Роснефть" прекратила деятельность в Венесуэле и продала активы, связанные с этим латиноамериканским государством.
Российская газета 28 марта в 15:58
Политика

Путин назвал преступной халатностью несоблюдение ограничений из-за вируса

Несоблюдение ограничений, введенных для противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19, является преступной халатностью, заявил президент России Владимир Путин на совещании со своими полпредами в федеральных округах страны.
РБК 09:25
Армия и оружие

В России снайперы научились сбивать вертолеты из засады

Газета, ссылаясь на собственные источники в Министерстве обороны, сообщает, что борьба с вертолетами противника включена в программу боевой подготовки снайперов.
Военное дело вчера в 03:28
Общество

Московский врач заявил о снижении агрессивности коронавируса

Первые случаи заболевания были зафиксированы в китайском городе Ухань в конце прошлого года. Вспышки коронавируса охватили 177 стран.
РИА Новости 00:26
Здоровье

В Чувашии из-за коронавируса под наблюдением находятся 884 человека

Под наблюденим медиков находятся 884 человека.
ГТРК Чувашия 04:28
Общество

Собянин ввел в Москве всеобщий режим изоляции

С понедельника в Москве введут режим всеобщей самоизоляции и ограничат передвижение граждан по городу.
РИА Новости вчера в 14:46
Экономика

Сбербанк выдаст бизнесу 5 млрд рублей кредитов на зарплаты

Сбербанк в рамках госпрограммы по кредитованию предприятий на выплату зарплат под 0% планирует выдать ИП, микробизнесу и малому бизнесу кредиты на 5 млрд рублей.
BFM.ru 09:19
Общество

В Ленинградской области ограничили передвижение жителей

Жители Северной столицы или других регионов, приехавшие в Ленобласть на дачи, смогут ездить только в пределах одного сельского поселения.
Newia.ru 06:09
Общество

Вирусолог дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусом в России

Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в беседе с НСН дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в России.
RT на русском 28 марта в 21:30
Гаджеты

Раскрыта стоимость смартфона Honor 30S

Актуальные Новости 05:44
Происшествия

В Москве умерла пациентка с коронавирусом

В одной из больниц Москвы умерла пациентка, у которой был подтвержден коронавирус COVID-19, сообщил столичный оперативный штаб по борьбе с вирусом.
Коммерсантъ 06:48
Общество

Принц Чарльз вышел из режима самоизоляции

Британский принц Чарльз, ранее заразившийся коронавирусной инфекцией COVID-19, вышел из режима самоизоляции, у него хорошее самочувствие.
RT на русском 07:58
Волейбол

Всероссийская Федерация волейбола решила остановить все чемпионаты

Всероссийская Федерация волейбола постановила завершить все чемпионаты: в мужских и женских Суперлигах, в дивизионах «А» и «Б» Высших лиг, в Молодёжных лигах.
Общественное телевидение Приморья 00:19
Общество

Правительство России утвердило список товаров первой необходимости

На сайте кабмина опубликовали перечень товаров первой необходимости в условиях пандемии коронавирусной инфекции.
Независимый публицист вчера в 00:07
Политика

Путин заявил об успехах в борьбе с коронавирусом

В России удалось предотвратить большой прирост заразившихся коронавирусом на прошлой неделе, заявил президент России Владимир Путин, говоря об успехах борьбы с заболеванием.
Lenta.ru 09:13
Происшествия

Отец полковника Захарченко вышел на свободу из колонии

Отец бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко Виктор вышел на свободу после смягчения приговора за аферу с фиктивным трудоустройством в банк, сообщил РИА Новости его адвокат Денис Калинин.
РИА Новости 04:46
Общество

Медведев назвал коронавирус угрозой цивилизации

Дмитрий Медведев опубликовал в своём Instagram обращение к россиянам по поводу ситуации с распространением коронавируса.
Комсомольская правда вчера в 17:08
Происшествия

Названо число заболевших коронавирусом в Красноярском крае

Как сообщало ИА REGNUM, на утро 30 марта в Красноярском крае было зарегистрировано 12 заболевших COVID-19.
REGNUM 06:17
Происшествия

СК начал проверку из-за рассылки фейков о комендантском часе в Москве

Следственный комитет России начал проверку после распространения недостоверных сообщений о комендантском часе в Москве на фоне пандемии коронавируса.
Газета.Ru 08:25
Общество

Безработным москвичам выплатят компенсации из-за пандемии коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что безработные москвичи получат выплаты в связи с пандемией нового типа коронавируса COVID-19.
Газета.Ru вчера в 13:07
Общество

Калининградская область с 31 марта перейдет на полную самоизоляцию

Администрация Калининградской области с нуля часов 31 марта по примеру Москвы вводит режим полной самоизоляции, сообщил губернатор Антон Алиханов.
Интерфакс 05:04
Авто

Углеродная чистка двигателя — фейк или полезная вещь

В некоторых странах многие автосервисы продвигают услугу углеродной чистки двигателя для восстановления характеристик после больших пробегов и для снижения токсичности выхлопа.
За рулем 08:00
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