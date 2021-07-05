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Акции «Роснефти» на Московской фондовой бирже обновили исторический максимум

Общая, капитализация "Роснефти" достигла 6,12 трлн рублей Акции "Роснефти" на Московской фондовой бирже обновили исторический максимум.В источнике

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Акции «Роснефти» на Московской фондовой бирже обновили исторический максимум

Деловое.ТВвчера в 10:29

Российскому рынку акций будет сложно продолжить рост

Инвест-Форсайтвчера в 05:28

Индекс Мосбиржи вновь у сильного сопротивления

Финансовая газетавчера в 03:39
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Песков не исключил нарушений торговых цепочек при ограничении транзита через Белоруссию

Ограничение транзита товаров через Белоруссию может нарушить экспортно-импортные цепочки, вопросы минимизации потенциальных последствий таких решений прорабатываются по линии правительств.
ТАСС08:28