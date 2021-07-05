Деловое.ТВАкции «Роснефти» на Московской фондовой бирже обновили исторический максимумОбщая, капитализация "Роснефти" достигла 6,12 трлн рублей Акции "Роснефти" на Московской фондовой бирже обновили исторический максимум.В источникеИнвест-ФорсайтИнвест-ФорсайтФинансовая газетаПодробнее о событииАкции «Роснефти» на Московской фондовой бирже обновили исторический максимумДеловое.ТВвчера в 10:29Российскому рынку акций будет сложно продолжить ростИнвест-Форсайтвчера в 05:28Индекс Мосбиржи вновь у сильного сопротивленияФинансовая газетавчера в 03:39Показать все источникиОценитьПоделиться