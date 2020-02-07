Экономика

ТАССТАССАкции «Роснефти» на Мосбирже падают на 5%

Акции "Роснефти" подешевели в ходе торгов на Московской бирже на 4,95% - до 451,95 рубля, свидетельствую данные торговой площадки на 13:53 мск. Снижение котировок ценных бумаг компании происходит в отсутствии корпоративных новостей.
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Акции «Роснефти» упали на 4% после заявлений США о возможных санкциях

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Акции «Роснефти» теряют до 5% после сообщений о возможных санкциях

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Акции «Роснефти» упали почти на 5%

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«Хищные птицы» стартовали на уровне «Хранителей» 2009 года

Фильм "Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн" стартует в домашнем прокате по худшему из предсказанных сценариев.
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IPhone и Apple Watch с новым iOS превратятся в ключи для автомобиля

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ФСБ задержала замначальника Генштаба

Сотрудники военной контрразведки ФСБ задержали заместителя начальника Генштаба Вооруженных сил (ВС) России генерал-полковника Халила Арсланова, который обвиняется в крупном мошенничестве.
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Самолет с российской правительственной делегацией и журналистами не прилетел в Сочи, где сегодня проходит встреча президента России Владимира Путина с главой Белоруссии Александром Лукашенко.
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В Грозном неизвестные напали на журналистку «Новой газеты» и адвоката

Ранее "Новая газета" сообщила, что в четверг в 23:20 мск, в Грозном у входа в гостиницу "Континент" было совершено нападение на обозревателя издания Милашину и адвоката Дубровину.
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Дерипаска высказал своё мнение о ключевой ставке ЦБ

Олег Дерипаска высказал своё мнение о завтрашнем заседании Совета директоров Центрального банка по поводу снижения ключевой ставки.
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Россия отказалась сокращать добычу нефти из-за коронавируса

Россия не смогла договориться с партнерами по ОПЕК+ на уровне технического комитета о том, нужно ли дополнительно сокращать добычу нефти из-за коронавируса, следует из сообщений «Интерфакса», ТАСС и Bloomberg.
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Суд вернул под стражу обвиняемую в шпионаже Цуркан

Второй кассационный суд общей юрисдикции пересмотрел в пятницу, 7 февраля, решение об освобождении из СИЗО обвиняемой в шпионаже Карины Цуркан и постановил взять ее под стражу.
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У берегов Эстонии затонуло российское судно

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Пять гандболистов навсегда отстранены от выступлений за сборную России

Пять гандболистов, выступавших на чемпионате Европы, больше никогда не получат вызов в сборную России из-за своего отношения к национальной команде, сообщил президент Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев.
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Пользователи МТС сообщили о сбое в работе оператора

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Москва планирует пятилетний эксперимент с искусственным интеллектом

В столице в ближайшие пять лет могут провести эксперимент по тестированию искусственного интеллекта.
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Горздрав Екатеринбурга показал жизнь изолированных китайцев

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Бывший глава Минкавказа Чеботарев назначен замглавы Минэкономразвития

Бывший глава Минкавказа Сергей Чеботарев назначен заместителем министра экономического развития, соответствующее распоряжение правительства РФ опубликовано в пятницу на официальном сайте кабмина.
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Путин подписал указ о разовых выплатах ветеранам к 75-летию Победы

Газета.Ru 05:40
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МИД сообщил о гибели российских военных в Сирии

В январе 2020 года российские и турецкие военные специалисты погибли в зоне деэскалации Идлиб, сообщило Министерство иностранных дел России.
Коммерсантъ вчера в 03:51
Экономика

Греф предсказал влияние коронавируса на экономику

Последствия, которые окажет коронавирус на мировую экономику, могут быть значительными.
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Игорь Матвиенко заявил, что Григорьев-Апполонов медленно себя убивает

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Армия и оружие

В Сирии при авиаударе Израиля чуть не сбили пассажирский лайнер

РИА Новости вчера в 22:59
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Число заражённых коронавирусом на лайнере в Японии возросло до 61

Число инфицированных новым типом коронавируса на круизном лайнере Diamond Princess, находящемся на карантине около японского города Иокогама, увеличилось втрое — до 61.
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По данным ФТС России, за январь-ноябрь 2019 года предприятиями угольной отрасли Кузбасса в Польшу экспортировано 7,684 миллиона тонн угля на сумму 495 миллионов долларов.
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В Перми представили врио губернатора Дмитрия Махонина

В Перми 7 февраля представили Дмитрия Махонина, которого в четверг указом президента РФ Владимира Путина назначили на пост врио губернатора Пермского края.
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В России родителей обязали обеспечить ребенка жильем при разводе

В России вступает в силу поправка в Семейный кодекс, которая расширит перечень обстоятельств, когда родители должны материально обеспечивать детей при разводе.
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Кировские власти проверят сообщения об убийстве ветеранов анестезистом

Министерство здравоохранения Кировской области начало проверку сообщений СМИ об убийстве сотрудником областного госпиталя ветеранов, рассказали RT в пресс-службе ведомства.
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