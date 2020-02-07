Экономика
ТАССАкции «Роснефти» на Мосбирже падают на 5%
Акции "Роснефти" подешевели в ходе торгов на Московской бирже на 4,95% - до 451,95 рубля, свидетельствую данные торговой площадки на 13:53 мск. Снижение котировок ценных бумаг компании происходит в отсутствии корпоративных новостей.
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Кино
«Хищные птицы» стартовали на уровне «Хранителей» 2009 года
Фильм "Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн" стартует в домашнем прокате по худшему из предсказанных сценариев.
Экономика
РБК: В UFG рассказали о доходах Мишустина
Политика
В МИД России осудили затянутые проверки российских журналистов в ЕС
Внутри Европейского союза участились случаи неоправданно затянутых проверок российских журналистов со стороны полицейских и пограничных властей.
Гаджеты
IPhone и Apple Watch с новым iOS превратятся в ключи для автомобиля
Компания Apple выпустила первую бета-версию операционной системы iOS 13.4, в которой нашлось место для новой функции с говорящим названием CarKey.
Политика
СМИ узнали о решении Абэ посетить Москву на 75-летие Победы
Игры
Новая Call of Duty выйдет осенью 2020 года
Происшествия
ФСБ задержала замначальника Генштаба
Сотрудники военной контрразведки ФСБ задержали заместителя начальника Генштаба Вооруженных сил (ВС) России генерал-полковника Халила Арсланова, который обвиняется в крупном мошенничестве.
Политика
Российская делегация не долетела на встречу Путина и Лукашенко
Самолет с российской правительственной делегацией и журналистами не прилетел в Сочи, где сегодня проходит встреча президента России Владимира Путина с главой Белоруссии Александром Лукашенко.
Происшествия
В Грозном неизвестные напали на журналистку «Новой газеты» и адвоката
Ранее "Новая газета" сообщила, что в четверг в 23:20 мск, в Грозном у входа в гостиницу "Континент" было совершено нападение на обозревателя издания Милашину и адвоката Дубровину.
Экономика
Дерипаска высказал своё мнение о ключевой ставке ЦБ
Олег Дерипаска высказал своё мнение о завтрашнем заседании Совета директоров Центрального банка по поводу снижения ключевой ставки.
Энергетика
Россия отказалась сокращать добычу нефти из-за коронавируса
Россия не смогла договориться с партнерами по ОПЕК+ на уровне технического комитета о том, нужно ли дополнительно сокращать добычу нефти из-за коронавируса, следует из сообщений «Интерфакса», ТАСС и Bloomberg.
Общество
Суд вернул под стражу обвиняемую в шпионаже Цуркан
Второй кассационный суд общей юрисдикции пересмотрел в пятницу, 7 февраля, решение об освобождении из СИЗО обвиняемой в шпионаже Карины Цуркан и постановил взять ее под стражу.
Происшествия
У берегов Эстонии затонуло российское судно
Спорт
Пять гандболистов навсегда отстранены от выступлений за сборную России
Пять гандболистов, выступавших на чемпионате Европы, больше никогда не получат вызов в сборную России из-за своего отношения к национальной команде, сообщил президент Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев.
Общество
Пользователи МТС сообщили о сбое в работе оператора
В работе мобильного оператора МТС произошел глобальный сбой, следует из данных онлайн-сервиса по отслеживанию интернет-ресурсов Downdetector.
Общество
Москва планирует пятилетний эксперимент с искусственным интеллектом
В столице в ближайшие пять лет могут провести эксперимент по тестированию искусственного интеллекта.
Общество
Горздрав Екатеринбурга показал жизнь изолированных китайцев
Политика
Бывший глава Минкавказа Чеботарев назначен замглавы Минэкономразвития
Бывший глава Минкавказа Сергей Чеботарев назначен заместителем министра экономического развития, соответствующее распоряжение правительства РФ опубликовано в пятницу на официальном сайте кабмина.
Армия и оружие
МИД сообщил о гибели российских военных в Сирии
В январе 2020 года российские и турецкие военные специалисты погибли в зоне деэскалации Идлиб, сообщило Министерство иностранных дел России.
Экономика
Греф предсказал влияние коронавируса на экономику
Последствия, которые окажет коронавирус на мировую экономику, могут быть значительными.
Армия и оружие
В Сирии при авиаударе Израиля чуть не сбили пассажирский лайнер
Происшествия
Число заражённых коронавирусом на лайнере в Японии возросло до 61
Число инфицированных новым типом коронавируса на круизном лайнере Diamond Princess, находящемся на карантине около японского города Иокогама, увеличилось втрое — до 61.
Футбол
«Барселона» хочет вернуть Траоре из «Вулверхэмптона»
Шоу-бизнес
Валерий Гаркалин госпитализирован
Экономика
В Кузбассе прокомментировали отказ Польши от покупки российского угля
По данным ФТС России, за январь-ноябрь 2019 года предприятиями угольной отрасли Кузбасса в Польшу экспортировано 7,684 миллиона тонн угля на сумму 495 миллионов долларов.
Политика
В Перми представили врио губернатора Дмитрия Махонина
В Перми 7 февраля представили Дмитрия Махонина, которого в четверг указом президента РФ Владимира Путина назначили на пост врио губернатора Пермского края.
Общество
В России родителей обязали обеспечить ребенка жильем при разводе
В России вступает в силу поправка в Семейный кодекс, которая расширит перечень обстоятельств, когда родители должны материально обеспечивать детей при разводе.
Общество
Кировские власти проверят сообщения об убийстве ветеранов анестезистом
Министерство здравоохранения Кировской области начало проверку сообщений СМИ об убийстве сотрудником областного госпиталя ветеранов, рассказали RT в пресс-службе ведомства.