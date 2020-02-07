Акции "Роснефти" подешевели в ходе торгов на Московской бирже на 4,95% - до 451,95 рубля, свидетельствую данные торговой площадки на 13:53 мск. Снижение котировок ценных бумаг компании происходит в отсутствии корпоративных новостей.

Акции «Роснефти» на Мосбирже падают на 5%

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