Экономика
Нефтегазовая вертикальАкции «Роснефти» упали почти на 5%
На 12.50 мск в пятницу цена бумаг «Роснефти» на Московской бирже снизилась на 4,64%, до 453,85 рубля за штуку. В ходе торгов падение достигало 4,88%, стоимость бумаг опускалась до 452,35 рубля.
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Общество
Солдатова опровергла информацию о попытке суицида
Политика
Начались переговоры Путина и Лукашенко в Сочи
Переговоры начались в формате один на один, после чего к главам государств присоединятся члены официальных делегаций России и Беларуси.
Происшествия
ФСБ задержала замначальника Генштаба
Сотрудники военной контрразведки ФСБ задержали заместителя начальника Генштаба Вооруженных сил (ВС) России генерал-полковника Халила Арсланова, который обвиняется в крупном мошенничестве.
Происшествия
При посадке в Стамбуле потерпел крушение самолет
Губернатор Стамбула Али Ерликая заявил NTV, что при жесткой посадке самолета ранения получили 52 человека, все они госпитализированы.
Общество
Суд вернул под стражу обвиняемую в шпионаже Цуркан
Второй кассационный суд общей юрисдикции пересмотрел в пятницу, 7 февраля, решение об освобождении из СИЗО обвиняемой в шпионаже Карины Цуркан и постановил взять ее под стражу.
Происшествия
Героиню статьи в СМИ о наркотиках объявили в розыск
Кузьминский суд Москвы объявил в розыск Анну Глазову, которая стала известна после выхода скандальной статьи о героине: в пятницу она не явилась на оглашение приговора за хранение наркотиков, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Политика
Иностранцам могут упростить процедуру получения гражданства РФ
Иностранцам могут упростить процедуру получения гражданства РФ.
Шоу-бизнес
Вера Брежнева отметила день рождения в горах с мужем и семьей
Компанию в горах Вере составил её муж Константин Меладзе, а также самые близкие родственники именинницы.
Шоу-бизнес
Анна Семенович перенесла операцию
Поклонники высказывают мнение, что нужно Анне принять побольше витаминов.
Экономика
Дерипаска высказал своё мнение о ключевой ставке ЦБ
Олег Дерипаска высказал своё мнение о завтрашнем заседании Совета директоров Центрального банка по поводу снижения ключевой ставки.
Шоу-бизнес
Пелагея пожаловалась на травлю из-за развода с Телегиным
Российская певица Пелагея выпустила в Instagram видео, в котором высказалась о разводе с хоккеистом Иваном Телегиным.
Общество
Кировские власти проверят сообщения об убийстве ветеранов анестезистом
Министерство здравоохранения Кировской области начало проверку сообщений СМИ об убийстве сотрудником областного госпиталя ветеранов, рассказали RT в пресс-службе ведомства.
Кино
Cэм Рэйми может снять нового «Доктора Стрэнджа»
Режиссер Сэм Рэйми может снять сиквел экранизации комиксов Marvel "Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия", передает Variety.
Культура
Легендарный сериал «Друзья» вернется на экраны на HBO Max
Легендарный сериал «Друзья» вернется на экраны в виде специального часового эпизода, который выйдет на HBO Max.
Биатлон
Мать Виттоцци отреагировала на слова дочери о Вирер
Надя Фонтана, мать итальянской биатлонистки Лизы Виттоцци, прокомментировал интервью дочери, в котором та критически высказалась о действующей обладательнице Кубка мира Доротее Вирер.
Кино
Появились видео со съемок «Матрицы 4» с Киану Ривзом
На площадке замечены: Киану Ривз в своем привычном бородатом воплощении, Кэрри-Энн Мосс и режиссер Лана Вачовски.
Политика
Вячеслав Володин объяснил упадок российской экономики в XX веке
Политика
В МИД России осудили затянутые проверки российских журналистов в ЕС
Внутри Европейского союза участились случаи неоправданно затянутых проверок российских журналистов со стороны полицейских и пограничных властей.
Шоу-бизнес
Дочь Любови Успенской уехала в США после громкого скандала с матерью
Дочь известной певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина сбежала из России после громкого скандала с матерью на российском телевидении.
Армия и оружие
Армия Сирии освободила от террористов Саракиб
Спорт
Минспорт Украины разрешил спортсменам выступать в России
Глава Министерства культуры, молодежи и спорта Украины разрешил спортсменам бороться за медали и выступать на соревнованиях в России.
Культура
Появились первые кадры со съемок седьмого сезона «Сватов»
По некоторой информации, на экранах новые эпизоды стоит ожидать в 2021 году.
Армия и оружие
В Сирии при авиаударе Израиля чуть не сбили пассажирский лайнер
Политика
Британия решила снять с России часть санкций
Правительство Великобритании решило снять с России часть санкций по завершении переходного периода после Brexit.
Здоровье
Платная услуга проверки на коронавирус на дому появилась в России
НИИ гриппа имени Смородинцева в Петербурге запустил услугу по проверке на коронавирус на дому.
Экономика
Кредиторы Рустама Тарико подали на него в суд
Держатель дефолтных еврооблигаций Russian Standard Ltd. – Pala Assets – подала иск к бизнесмену Рустаму Тарико, требуя с него 3,7 млрд руб.
Экономика
Хуснуллин назвал ставку по ипотеке в 9 процентов преступлением
Средняя ставка по ипотеке в 9 процентов является завышенной. Об этом заявил заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин.
Гаджеты
Илон Маск высмеял проблемы с безопасностью WhatsApp
Миллиардер Илон Маск, известный своим чувством юмора и любовью к мемам, решил потроллить WhatsApp, заявив о том, что он идет в комплекте с "бесплатным взломом телефона".
Политика
Путин уволил четырех генералов МВД и МЧС
Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от должностей генералов МВД, МЧС и Следственного комитета.
Здоровье
В Хабаровске ввели масочный режим из-за коронавируса
Власти Хабаровска ввели масочный режим с 10 февраля для всех жителей, чья работа предполагает контакты с людьми.