Экономика

Нефтегазовая вертикальНефтегазовая вертикальАкции «Роснефти» упали почти на 5%

На 12.50 мск в пятницу цена бумаг «Роснефти» на Московской бирже снизилась на 4,64%, до 453,85 рубля за штуку. В ходе торгов падение достигало 4,88%, стоимость бумаг опускалась до 452,35 рубля.
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Акции «Роснефти» упали на 4% после заявлений США о возможных санкциях

РБК04:36

Акции «Роснефти» на Мосбирже падают на 5%

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Акции «Роснефти» теряют до 5% после сообщений о возможных санкциях

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«Роснефть» снижается на слухах

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Из-за угрозы санкций акции «Роснефти» упали в цене

ГЛАС.RU07:15

Акции «Роснефти» упали почти на 5%

Нефтегазовая вертикаль04:59
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Солдатова опровергла информацию о попытке суицида

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Начались переговоры Путина и Лукашенко в Сочи

Переговоры начались в формате один на один, после чего к главам государств присоединятся члены официальных делегаций России и Беларуси.
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ФСБ задержала замначальника Генштаба

Сотрудники военной контрразведки ФСБ задержали заместителя начальника Генштаба Вооруженных сил (ВС) России генерал-полковника Халила Арсланова, который обвиняется в крупном мошенничестве.
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При посадке в Стамбуле потерпел крушение самолет

Губернатор Стамбула Али Ерликая заявил NTV, что при жесткой посадке самолета ранения получили 52 человека, все они госпитализированы.
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Общество

Суд вернул под стражу обвиняемую в шпионаже Цуркан

Второй кассационный суд общей юрисдикции пересмотрел в пятницу, 7 февраля, решение об освобождении из СИЗО обвиняемой в шпионаже Карины Цуркан и постановил взять ее под стражу.
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Героиню статьи в СМИ о наркотиках объявили в розыск

Кузьминский суд Москвы объявил в розыск Анну Глазову, которая стала известна после выхода скандальной статьи о героине: в пятницу она не явилась на оглашение приговора за хранение наркотиков, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
РИА Новости 06:59
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Иностранцам могут упростить процедуру получения гражданства РФ

Иностранцам могут упростить процедуру получения гражданства РФ.
Вести.Ru 04:50
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Вера Брежнева отметила день рождения в горах с мужем и семьей

Компанию в горах Вере составил её муж Константин Меладзе, а также самые близкие родственники именинницы.
Bimru.ru вчера в 09:25
Шоу-бизнес

Анна Семенович перенесла операцию

Поклонники высказывают мнение, что нужно Анне принять побольше витаминов.
Российская газета 04:50
Экономика

Дерипаска высказал своё мнение о ключевой ставке ЦБ

Олег Дерипаска высказал своё мнение о завтрашнем заседании Совета директоров Центрального банка по поводу снижения ключевой ставки.
NewsFrol вчера в 07:36
Шоу-бизнес

Пелагея пожаловалась на травлю из-за развода с Телегиным

Российская певица Пелагея выпустила в Instagram видео, в котором высказалась о разводе с хоккеистом Иваном Телегиным.
РИА Новости 04:47
Общество

Кировские власти проверят сообщения об убийстве ветеранов анестезистом

Министерство здравоохранения Кировской области начало проверку сообщений СМИ об убийстве сотрудником областного госпиталя ветеранов, рассказали RT в пресс-службе ведомства.
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Кино

Cэм Рэйми может снять нового «Доктора Стрэнджа»

Режиссер Сэм Рэйми может снять сиквел экранизации комиксов Marvel "Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия", передает Variety.
Газета.Ru вчера в 07:53
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Легендарный сериал «Друзья» вернется на экраны на HBO Max

Легендарный сериал «Друзья» вернется на экраны в виде специального часового эпизода, который выйдет на HBO Max.
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Мать Виттоцци отреагировала на слова дочери о Вирер

Надя Фонтана, мать итальянской биатлонистки Лизы Виттоцци, прокомментировал интервью дочери, в котором та критически высказалась о действующей обладательнице Кубка мира Доротее Вирер.
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Появились видео со съемок «Матрицы 4» с Киану Ривзом

На площадке замечены: Киану Ривз в своем привычном бородатом воплощении, Кэрри-Энн Мосс и режиссер Лана Вачовски.
Киноафиша России вчера в 05:32
Политика

Вячеслав Володин объяснил упадок российской экономики в XX веке

Давыдов.Индекс вчера в 10:31
Политика

В МИД России осудили затянутые проверки российских журналистов в ЕС

Внутри Европейского союза участились случаи неоправданно затянутых проверок российских журналистов со стороны полицейских и пограничных властей.
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Шоу-бизнес

Дочь Любови Успенской уехала в США после громкого скандала с матерью

Дочь известной певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина сбежала из России после громкого скандала с матерью на российском телевидении.
iReactor вчера в 17:25
Армия и оружие

Армия Сирии освободила от террористов Саракиб

Журналистская правда вчера в 10:47
Спорт

Минспорт Украины разрешил спортсменам выступать в России

Глава Министерства культуры, молодежи и спорта Украины разрешил спортсменам бороться за медали и выступать на соревнованиях в России.
РЕН ТВ 03:31
Культура

Появились первые кадры со съемок седьмого сезона «Сватов»

По некоторой информации, на экранах новые эпизоды стоит ожидать в 2021 году.
ToDay News Ufa 04 февраля в 23:34
Армия и оружие

В Сирии при авиаударе Израиля чуть не сбили пассажирский лайнер

РИА Новости вчера в 22:59
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Британия решила снять с России часть санкций

Правительство Великобритании решило снять с России часть санкций по завершении переходного периода после Brexit.
Lenta.ru вчера в 14:08
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Платная услуга проверки на коронавирус на дому появилась в России

НИИ гриппа имени Смородинцева в Петербурге запустил услугу по проверке на коронавирус на дому.
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Экономика

Кредиторы Рустама Тарико подали на него в суд

Держатель дефолтных еврооблигаций Russian Standard Ltd. – Pala Assets – подала иск к бизнесмену Рустаму Тарико, требуя с него 3,7 млрд руб.
Ведомости 06:48
Экономика

Хуснуллин назвал ставку по ипотеке в 9 процентов преступлением

Средняя ставка по ипотеке в 9 процентов является завышенной. Об этом заявил заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин.
Российская газета 05:57
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Илон Маск высмеял проблемы с безопасностью WhatsApp

Миллиардер Илон Маск, известный своим чувством юмора и любовью к мемам, решил потроллить WhatsApp, заявив о том, что он идет в комплекте с "бесплатным взломом телефона".
Газета.Ru 05:31
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Путин уволил четырех генералов МВД и МЧС

Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от должностей генералов МВД, МЧС и Следственного комитета.
Газета.Ru вчера в 12:33
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В Хабаровске ввели масочный режим из-за коронавируса

Власти Хабаровска ввели масочный режим с 10 февраля для всех жителей, чья работа предполагает контакты с людьми.
Sport24.ru 06:37
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