Lenta.ruАкции «Роснефти» обновили максимум после заявления Новака о «Северном потоке-2»Акции компании «Роснефть» обновили исторический максимум в среду, 15 сентября, достигнув отметки в 589,8 рубля за шутку.Lenta.ruКремль традиционно не комментирует служебную переписку, решений по экспорту трубопроводного газа "Роснефти" пока не принималось, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.ПРАЙМВице-премьер Александр Новак ранее сообщил, что Минэнерго в ближайшие дни представит доклад по просьбе "Роснефти" разрешить ей экспорт газа через "Северный поток 2".ПРАЙМАкции Роснефти к середине торгов растут на 5,5%. Цены на газ в Европе впервые в истории превысили отметку $950 за тыс. кубометров.Finam.RuЧитать далееСвернутьПодробнее о событииАкции «Роснефти» за день выросли на 5,8% и установили новый рекордРБК Инвестиции06:04Акции «Роснефти» обновили максимум после заявления Новака о «Северном потоке-2»Lenta.ru05:50Акции «Роснефти» вышли в лидеры роста на сообщениях по экспорту газаFinam.Ru05:36Минэнерго доложит кабмину о возможном экспорте газа Роснефти в ЕвропуВзгляд.ру05:48Пресс-секретарь президента РФ Песков: никаких решений по экспорту «Роснефти» пока не принималосьПРАЙМ05:59Показать ещёОценить3Поделиться