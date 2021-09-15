Epic Games сегодня выплатила Apple 6 миллионов долларов по решению суда

Epic Games должна была выплатить 30% от общей суммы в 12 миллионов долларов, собранных в период с августа 2020 года по октябрь 2020 года, а также 30% дохода, полученного с 1 ноября 2020 года до даты вынесения судебного решения.