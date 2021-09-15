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Акции «Роснефти» обновили максимум после заявления Новака о «Северном потоке-2»

Акции компании «Роснефть» обновили исторический максимум в среду, 15 сентября, достигнув отметки в 589,8 рубля за шутку.
Lenta.ru
Кремль традиционно не комментирует служебную переписку, решений по экспорту трубопроводного газа "Роснефти" пока не принималось, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
ПРАЙМ
Вице-премьер Александр Новак ранее сообщил, что Минэнерго в ближайшие дни представит доклад по просьбе "Роснефти" разрешить ей экспорт газа через "Северный поток 2".
ПРАЙМ
Акции Роснефти к середине торгов растут на 5,5%. Цены на газ в Европе впервые в истории превысили отметку $950 за тыс. кубометров.
Finam.Ru

Подробнее о событии

Акции «Роснефти» за день выросли на 5,8% и установили новый рекорд
РБК Инвестиции06:04
Акции «Роснефти» обновили максимум после заявления Новака о «Северном потоке-2»
Lenta.ru05:50
Акции «Роснефти» вышли в лидеры роста на сообщениях по экспорту газа
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Минэнерго доложит кабмину о возможном экспорте газа Роснефти в Европу
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