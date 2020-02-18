Экономика
Взгляд.руАкции Роснефти рухнули из-за санкций США
После новостей о санкциях США против Rosneft Trading акции Роснефти провалились более чем на 5%, следует из данных биржи. К 18.32 мск акции снижаются в цене на 1,75%, до 456,55 рубля, однако несколькими минутами ранее падали на 5,2% – до 440,7 рубля.
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Шоу-бизнес
Воеводина оказалась не единственной женой экс-короля Малайзии
Общество
Обозреватель «Новой газеты» обратилась в СК из-за нападения и угроз
Обозреватель "Новой газеты" Елена Милашина подала заявление в Следственный комитет из-за нападения в Грозном и поступивших в ее адрес угроз, об этом говорится в открытом обращении главного редактора Дмитрия Муратова, опубликованном на сайте издания.
Армия и оружие
Эрдоган заявил о готовности Турции начать операцию в Идлибе
Турецкая военная операция в сирийском Идлибе — вопрос времени, заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.
Армия и оружие
Россия начала устанавливать контроль над главным шоссе Сирии
Фигурное катание
Агент Аделины Сотниковой рассказала о серьезной операции спортсменки
Мария Шашина, агент первой в истории российского фигурного катания олимпийской чемпионки в женском одиночном разряде, рассказала о самочувствии 23-летней Аделины Сотниковой, которая находится в отделении нейрохирургии городской клинической больницы N67 им. Л. А. Ворохобова.
Происшествия
В Красноярском крае в один день покончили с собой два полицейских
В Красноярском крае двое сотрудников полиции 17 февраля покончили с собой.
Политика
В Конституции могут закрепить неприкосновенность экс-президентов
Рабочая группа по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию предложила закрепить в основном законе страны неприкосновенность бывших президентов.
Политика
Песков прокомментировал отставку Суркова
Владислав Сурков был освобождён от должности помощника президента России по собственному желанию.
Экономика
ЦБ назвал основной канал хищения денег с банковских карт
Основная часть украденных с банковских счетов денег похищена при осуществлении гражданами покупок в интернете, отмечает Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере (ФинЦЕРТ) Банка России.
Происшествия
В Москве задержали семерых исламистов
ФСБ в Москве и Московской области задержала участников международной религиозно-экстремистской организации "Таблиги Джамаат"*.
Общество
Путин назвал свою зарплату не самой большой в стране
В ходе визита в Санкт-Петербург глава государства Владимир Путин рассказал местной жительнице о том, что зарплата президента не является самой большой в стране, передает ТАСС.
Происшествия
Фигурант дела о геноциде в Ейске просит не депортировать его из Канады
Гельмут Оберлендер, бывший переводчик зондеркоманды СС, устроившей массовое убийство детдомовцев в Ейске в 1942 году, попросил не депортировать его из Канады, сообщила РИА Новости представитель Комиссии по иммиграции и беженцам страны (IRB) Анна Пейп.
Общество
Социальные пенсии в России проиндексируют с 1 апреля
Социальные пенсии в России будут проиндексированы с 1 апреля на 6,1%. Предположительно, индексация коснется 4 млн пенсионеров, на нее будет потрачено 21,7 млрд рублей до конца года.
Общество
Телеведущий Дмитрий Шепелев объявил об уходе с Первого канала
Телеведущий Дмитрий Шепелев в Instagram объявил об уходе с Первого канала.
Происшествия
В Петербурге после побега пациентов уволили главврача больницы Боткина
После истории Аллы Ильиной, которая сбежала из-под карантина, не дождавшись двухнедельного срока, клинику самовольно покинули еще три таких пациента.
Общество
Политолог назвал абсурдным решение о выплате РФ $50 млрд по делу ЮКОСа
Апелляционный суд Гааги обязал Россию выплатить $50 млрд бывшим акционерам компании ЮКОС.
Экономика
Чистая прибыль «Роснефти» в 2019 году выросла на 29%
Чистая прибыль «Роснефти» по МСФО в прошлом году выросла на 29% до 708 млрд руб. и обновила рекорд 2018 года (649 млрд руб.), сообщила компания.
Общество
В США арестовали мексиканца по обвинению в работе на Россию
В Майами арестовали мексиканца Эктора Алехандро Кабреру Фуэнтеса по обвинению в том, что он незаконно работал на Россию на территории США, сообщает в среду NBC News со ссылкой на Минюст США.
Общество
Голикова объяснила ограничения на въезд в Россию граждан Китая
Введение на территории России ограничения на въезд для граждан КНР обусловлено невозможностью обеспечивать карантин для тысяч человек, возможно зараженных коронавирусом.
Политика
Россия назвала условие для встречи Путина и Зеленского
Глава российского МИД Сергей Лавров назвал условие, при котором встреча президента России Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского состоится.
Спорт
Тренер оправдал наезд норвежского лыжника на россиянина Большунова
18 февраля во время полуфинального спринта свободным стилем на третьем этапе «Ски Тура» Крюгер наехал на лыжу Большунова и упал перед ним, из-за чего российский спортсмен пришел к финишу четвертым, не сумев квалифицироваться в финал.
Футбол
Голландский игрок «Краснодара» восхитился российской медициной
Шоу-бизнес
Алсу призналась в покупке смс в пользу дочери на детском «Голосе»
По мнению Алсу, скандал вокруг накрутки голосов в пользу Микеллы разразился только из-за звездного статуса артистки.
Армия и оружие
Лавров поддержал действия сирийской армии в Идлибе
Россия поддерживает сирийских военных в Идлибе в их операциях против террористов, заявил глава МИДа России Сергей Лавров.
Происшествия
В Псковской области школьник ударил учительницу по лицу
Общество
Двигатель на ледоколе «Арктика» признан неисправным
В Ленинградском электромашиностроительном заводе заявили, что восстановить работу ранее вышедшего из строя гребного электродвигателя (ГЭД) на правом валу атомного ледокола "Арктика" невозможно.