Экономика

Взгляд.руВзгляд.руАкции Роснефти рухнули из-за санкций США

После новостей о санкциях США против Rosneft Trading акции Роснефти провалились более чем на 5%, следует из данных биржи. К 18.32 мск акции снижаются в цене на 1,75%, до 456,55 рубля, однако несколькими минутами ранее падали на 5,2% – до 440,7 рубля.
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Доллар США и евро выросли на новостях о санкциях против «дочки» «Роснефти»

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Санкции США обрушили акции «Роснефти»

Вестник Кавказавчера в 10:43
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