Экономика
Нефтегазовая вертикальАкции «Роснефти» упали почти на 5%
На 12.50 мск в пятницу цена бумаг «Роснефти» на Московской бирже снизилась на 4,64%, до 453,85 рубля за штуку. В ходе торгов падение достигало 4,88%, стоимость бумаг опускалась до 452,35 рубля.
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Политика
Патрушев оценил угрозы США в адрес России из-за Венесуэлы
Секретарь Совбеза России Николай Патрушев прокомментировал угрозы в адрес российской стороны, высказанные спецпредставителем США по Венесуэле Эллиоттом Абрамсом из-за поддержки Москвой законно избранной власти в этом латиноамериканском государстве.
Политика
Путин рассказал о беседе с Лукашенко
Президенты России и Беларуси в Сочи беседовали тет-а-тет час-полтора.
Происшествия
Начальника УФСИН по Северной Осетии задержали за растрату
"Шестого февраля в рамках возбужденного уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере - ред.) задержан начальник УФСИН России по республике Северная Осетия-Алания Емельянов Юрий Геннадьевич", - говорится в сообщении.
Происшествия
ФСБ задержала замначальника Генштаба
Сотрудники военной контрразведки ФСБ задержали заместителя начальника Генштаба Вооруженных сил (ВС) России генерал-полковника Халила Арсланова, который обвиняется в крупном мошенничестве.
Политика
Иностранцам могут упростить процедуру получения гражданства РФ
Иностранцам могут упростить процедуру получения гражданства РФ.
Культура
Голливудский актер Кирк Дуглас умер в возрасте 103 лет
Шоу-бизнес
Звезда «Бригады» Екатерина Гусева поделилась фото из «70-х»
Российская актриса театра и кино Екатерина Гусева, которая получила широкую известность благодаря роли супруги Саши Белого из "Бригады", поделилась с подписчиками интригующим фото.
Авто
Представлен Hyundai Creta второго поколения
Компания Hyundai показала вседорожник Creta нового поколения на выставке Auto Expo в Нью-Дели.
Происшествия
Умер китайский врач, первым сообщивший о коронавирусе
Китайский врач Ли Вэньлян, который был одним из первых, кто пытался предупредить о вспышке нового коронавируса, скончался от вызванного им заболевания, сообщает больница, где проходил лечение медик.
Финансы
Рубль укрепился к доллару и евро при открытии торгов
Первые сделки по доллару прошли на ЕТС по 62,71-62,76 руб. По итогам первой минуты торгов курс американской валюты оказался на отметке 62,74 руб. — это на 12,75 коп. ниже уровня закрытия предыдущей торговой сессии.
Экономика
Старовойт не пустил новые свинокомплексы «Мираторга» в Курскую область
О новых договоренностях с компанией - производителем мяса, губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил на своей странице в соцсетях Глава Курской области Роман Старовойт заявил, что решение связано с мнением местных жителей – они выступали категорически против строительства, и он договорился с руководством "Мираторга" о переносе семи объектов.
Политика
Сноуден хочет продлить вид на жительство в России
Бывший сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден, получивший убежище в России, хочет продлить свой вид на жительство, заканчивающийся в апреле 2020 года, сообщил его адвокат Анатолий Кучерена.
Общество
Охрана Минэнерго через госзакупки заказала наклейки «Обама ЧМО»
ФГУП Ведомственная охрана Минэнерго России, которое занимается охраной объектов энергетики, закупит наклейки Обама ЧМО для своего Северо-Кавказского филиала.
Экономика
Набиуллина рассказала о влиянии коронавируса на экономику
В Банке России считают, что влияние ситуации с коронавирусом на российскую экономику пока можно считать незначительным.
Культура
Сериал «Друзья» вернется основным составом на экраны HBO Max
В пятницу, 7 февраля, стало известно о том, что сериал "Друзья" вернется основным составом на экраны HBO Max.
Общество
В Антарктиде зафиксировали новый температурный рекорд
Аргентинские метеорологи зафиксировали в Антарктиде рекордно высокую температуру за всю историю наблюдений, сообщила аргентинская национальная метеорологическая служба в Twitter.
Шоу-бизнес
Пелагея пожаловалась на травлю после развода с хоккеистом Телегиным
Певица Пелагея пожаловалась на то, что недоброжелатели заказали ее травлю в СМИ.
Армия и оружие
Турция стянула военную технику и спецназ на северо-запад Сирии
Колонна турецкой военной техники прибыла в пятницу в контролируемые сирийскими повстанцами районы провинции Идлиб, сообщает агентство Associated Press.
Шоу-бизнес
29-летняя блогер и телеведущая Ида Галич родила первенца
Блогер, телеведущая и певица родила первенца. О радостном событии рассказал ее отец, опубликовав в свое Instagram фото с поздравлением.
Экономика
В UFG сообщили о доходах семьи Мишустина
Армия и оружие
Американские военные снова перехватили российский военный патруль в Сирии
Общество
Стоматолог в Киеве отказалась лечить русскоязычных пациентов
Врач-стоматолог из Киева Ирина Козак-Кедич заявила, что не станет лечить русскоязычных пациентов, пока они не начнут говорить по-украински.
Общество
Санаторий «Бодрость» в Екатеринбурге принял первых граждан Китая
В Екатеринбурге отданный под обсерватор санаторий «Бодрость» принял первых граждан Китая. Они приехали 7 февраля организованно автобусами.
Шоу-бизнес
Юлий Гусман заявил, что его пенсия даже меньше, чем у Елены Ханги
Режиссер театра и кино Юлий Гусман в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro высказался о своей пенсии.
Общество
Число зараженных коронавирусом на лайнере в Японии возросло до 61
Число зараженных коронавирусом на круизном лайнере у берегов Японии возросло до 61 человека.
Общество
Счетная палата негативно оценила работу правительства Медведева
Счетная палата составила негативный отзыв о работе правительства Дмитрия Медведева.
Наука
Назван вероятный промежуточный хозяин китайского коронавируса
Вероятным промежуточным хозяином коронавируса 2019-nCoV является животное панголин.