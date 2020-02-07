На 12.50 мск в пятницу цена бумаг «Роснефти» на Московской бирже снизилась на 4,64%, до 453,85 рубля за штуку. В ходе торгов падение достигало 4,88%, стоимость бумаг опускалась до 452,35 рубля.

Акции «Роснефти» упали почти на 5%

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