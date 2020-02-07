Экономика

Нефтегазовая вертикальНефтегазовая вертикальАкции «Роснефти» упали почти на 5%

На 12.50 мск в пятницу цена бумаг «Роснефти» на Московской бирже снизилась на 4,64%, до 453,85 рубля за штуку. В ходе торгов падение достигало 4,88%, стоимость бумаг опускалась до 452,35 рубля.
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Акции «Роснефти» упали на 4% после заявлений США о возможных санкциях

РБК04:36

Акции «Роснефти» на Мосбирже падают на 5%

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Акции «Роснефти» теряют до 5% после сообщений о возможных санкциях

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Из-за угрозы санкций акции «Роснефти» упали в цене

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Акции «Роснефти» упали почти на 5%

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Политика

Патрушев оценил угрозы США в адрес России из-за Венесуэлы

Секретарь Совбеза России Николай Патрушев прокомментировал угрозы в адрес российской стороны, высказанные спецпредставителем США по Венесуэле Эллиоттом Абрамсом из-за поддержки Москвой законно избранной власти в этом латиноамериканском государстве.
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Путин рассказал о беседе с Лукашенко

Президенты России и Беларуси в Сочи беседовали тет-а-тет час-полтора.
Российская газета 08:49
Происшествия

Начальника УФСИН по Северной Осетии задержали за растрату

"Шестого февраля в рамках возбужденного уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере - ред.) задержан начальник УФСИН России по республике Северная Осетия-Алания Емельянов Юрий Геннадьевич", - говорится в сообщении.
РИА Новости 04:10
Происшествия

ФСБ задержала замначальника Генштаба

Сотрудники военной контрразведки ФСБ задержали заместителя начальника Генштаба Вооруженных сил (ВС) России генерал-полковника Халила Арсланова, который обвиняется в крупном мошенничестве.
Lenta.ru 04:36
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Иностранцам могут упростить процедуру получения гражданства РФ

Иностранцам могут упростить процедуру получения гражданства РФ.
Вести.Ru 04:50
Происшествия

СК проверяет данные СМИ об убивавшем ветеранов анестезисте

BFM.ru 07:21
Культура

Голливудский актер Кирк Дуглас умер в возрасте 103 лет

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Происшествия

В Перми школьник встал на колени перед учителем, чтобы выйти в туалет

РИА Новости 07:09
Шоу-бизнес

Звезда «Бригады» Екатерина Гусева поделилась фото из «70-х»

Российская актриса театра и кино Екатерина Гусева, которая получила широкую известность благодаря роли супруги Саши Белого из "Бригады", поделилась с подписчиками интригующим фото.
VSE42.RU 03:12
Авто

Представлен Hyundai Creta второго поколения

Компания Hyundai показала вседорожник Creta нового поколения на выставке Auto Expo в Нью-Дели.
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Происшествия

Умер китайский врач, первым сообщивший о коронавирусе

Китайский врач Ли Вэньлян, который был одним из первых, кто пытался предупредить о вспышке нового коронавируса, скончался от вызванного им заболевания, сообщает больница, где проходил лечение медик.
РИА Новости вчера в 16:14
Финансы

Рубль укрепился к доллару и евро при открытии торгов

Первые сделки по доллару прошли на ЕТС по 62,71-62,76 руб. По итогам первой минуты торгов курс американской валюты оказался на отметке 62,74 руб. — это на 12,75 коп. ниже уровня закрытия предыдущей торговой сессии.
Вести.Ru вчера в 02:26
Экономика

Старовойт не пустил новые свинокомплексы «Мираторга» в Курскую область

О новых договоренностях с компанией - производителем мяса, губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил на своей странице в соцсетях Глава Курской области Роман Старовойт заявил, что решение связано с мнением местных жителей – они выступали категорически против строительства, и он договорился с руководством "Мираторга" о переносе семи объектов.
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Политика

Сноуден хочет продлить вид на жительство в России

Бывший сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден, получивший убежище в России, хочет продлить свой вид на жительство, заканчивающийся в апреле 2020 года, сообщил его адвокат Анатолий Кучерена.
Коммерсантъ 08:34
Общество

Охрана Минэнерго через госзакупки заказала наклейки «Обама ЧМО»

ФГУП Ведомственная охрана Минэнерго России, которое занимается охраной объектов энергетики, закупит наклейки Обама ЧМО для своего Северо-Кавказского филиала.
Znak.com 07:37
Экономика

Набиуллина рассказала о влиянии коронавируса на экономику

В Банке России считают, что влияние ситуации с коронавирусом на российскую экономику пока можно считать незначительным.
Российская газета 07:46
Культура

Сериал «Друзья» вернется основным составом на экраны HBO Max

В пятницу, 7 февраля, стало известно о том, что сериал "Друзья" вернется основным составом на экраны HBO Max.
Piter.tv 07:54
Общество

В Антарктиде зафиксировали новый температурный рекорд

Аргентинские метеорологи зафиксировали в Антарктиде рекордно высокую температуру за всю историю наблюдений, сообщила аргентинская национальная метеорологическая служба в Twitter.
РИА Новости 07:00
Происшествия

Героине скандальной статьи о героиновой зависимости вынесли приговор

Газета.Ru 08:05
Шоу-бизнес

Пелагея пожаловалась на травлю после развода с хоккеистом Телегиным

Певица Пелагея пожаловалась на то, что недоброжелатели заказали ее травлю в СМИ.
Gazeta.SPb 07:35
Армия и оружие

Турция стянула военную технику и спецназ на северо-запад Сирии

Колонна турецкой военной техники прибыла в пятницу в контролируемые сирийскими повстанцами районы провинции Идлиб, сообщает агентство Associated Press.
Интерфакс 08:22
Шоу-бизнес

29-летняя блогер и телеведущая Ида Галич родила первенца

Блогер, телеведущая и певица родила первенца. О радостном событии рассказал ее отец, опубликовав в свое Instagram фото с поздравлением.
WMJ.ru 08:10
Экономика

В UFG сообщили о доходах семьи Мишустина

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Армия и оружие

Американские военные снова перехватили российский военный патруль в Сирии

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Общество

Стоматолог в Киеве отказалась лечить русскоязычных пациентов

Врач-стоматолог из Киева Ирина Козак-Кедич заявила, что не станет лечить русскоязычных пациентов, пока они не начнут говорить по-украински.
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Общество

Санаторий «Бодрость» в Екатеринбурге принял первых граждан Китая

В Екатеринбурге отданный под обсерватор санаторий «Бодрость» принял первых граждан Китая. Они приехали 7 февраля организованно автобусами.
REGNUM 03:40
Шоу-бизнес

Юлий Гусман заявил, что его пенсия даже меньше, чем у Елены Ханги

Режиссер театра и кино Юлий Гусман в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro высказался о своей пенсии.
Телепрограмма 00:00
Общество

Число зараженных коронавирусом на лайнере в Японии возросло до 61

Число зараженных коронавирусом на круизном лайнере у берегов Японии возросло до 61 человека.
Газета.Ru 04:02
Общество

Счетная палата негативно оценила работу правительства Медведева

Счетная палата составила негативный отзыв о работе правительства Дмитрия Медведева.
BFM.ru вчера в 01:22
Наука

Назван вероятный промежуточный хозяин китайского коронавируса

Вероятным промежуточным хозяином коронавируса 2019-nCoV является животное панголин.
Lenta.ru 05:36
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